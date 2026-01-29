El Tren Maya venderá boletos en Europa desde febrero

fotografía de bailarines mexicanos Crédito: EFE/ Secretaría de Turismo

El Tren Maya fortalecerá su proyección internacional con la incorporación, a partir del 1 de febrero de 2026, de la venta de boletos a través de la plataforma digital Flix, empresa con presencia en 44 países y una red de más de 6 mil 800 destinos.

Esta alianza, anunciada durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid, busca transformar la accesibilidad turística del sureste mexicano, facilitando que viajeros europeos y de otras regiones planifiquen sus recorridos de forma más ágil y directa.

Tren Maya y Flix impulsan la conectividad internacional del sureste mexicano

La integración del Tren Maya a la plataforma Flix permitirá que turistas internacionales adquieran boletos tanto en la web y aplicación móvil, como en puntos físicos de venta, ampliando las opciones de acceso al sistema ferroviario.

El director general del Tren Maya, Óscar David Lozano Águila, destacó que esta sinergia comercial abre la posibilidad de que el sureste mexicano sea percibido como un destino cercano, accesible y confiable para los mercados internacionales.

“Esta integración busca eliminar barreras logísticas y permitir que las y los visitantes planifiquen su recorrido con autonomía, confianza y seguridad”, señaló Lozano Águila ante medios de comunicación, al subrayar el papel estratégico de la tecnología en la movilidad turística.

Cifras récord consolidan al Tren Maya como alternativa turística y regional

Durante el periodo vacacional de invierno, el Tren Maya transportó 147 mil 416 pasajeras y pasajeros, alcanzando un récord histórico de 9 mil 844 personas movilizadas en un solo día. Al 27 de enero de 2026, el proyecto ferroviario acumuló 2 millones 150 mil pasajeros desde su inauguración, cifras que reflejan su consolidación como una alternativa sólida de movilidad turística y regional en México.

Actualmente, el Tren Maya ofrece 20 servicios ferroviarios diarios hacia destinos estratégicos del sureste mexicano.

Esta operación se articula con el Grupo Mundo Maya, que integra siete hoteles, cuatro parques y dos museos, conformando una oferta que vincula transporte, hospedaje y experiencias culturales y naturales para fortalecer el desarrollo regional.

Claudia Sheinbaum resalta acuerdos del Tren Maya y el crecimiento del turismo internacional en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó durante su conferencia de prensa de este jueves 29 de enero la importancia de los acuerdos alcanzados por Josefina en colaboración con la empresa Tren Maya y Mundo Maya.

Sheinbaum explicó que el turismo europeo se enfoca mayormente en las pirámides y sitios arqueológicos. Recordó su visita a Calakmul, donde observó una notable afluencia de turistas europeos, especialmente de nacionalidad italiana.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), resaltó la labor de promoción realizada por Josefina Rodríguez, titular de SECTUR y la representación de todos los estados de la República Mexicana en el evento. Argumentó que el turismo es conocido como “industria que no tiene chimeneas”, al no ser manufacturera, y destacó su capacidad para generar numerosos empleos y promover la grandeza cultural del país.