Meme del Real apoya a Rubén Albarrán y cierra filas con Café Tacvba para ‘bajarse’ de Spotify: “Coherencia social”

Meme del Real anuncia una pausa en el trabajo grupal y presenta su primer álbum solista, 'La montaña encendida', en el Teatro Metropólitan (Foto AP/Berenice Bautista)

El músico mexicano Meme del Real expresó su respaldo a la propuesta impulsada por Rubén Albarrán de retirar el catálogo de Café Tacvba de la plataforma Spotify, una decisión que reviste no solo relevancia artística, sino también una dimensión ética y política.

La agrupación busca evitar que sus regalías estén vinculadas al financiamiento de conflictos armados o a otras actividades que consideran reprobables, una preocupación que Albarrán expuso al subrayar que no desean “financiar guerras y acciones reprobables” asociadas, a su juicio, a ciertos flujos de inversión de la plataforma.

Esta determinación se enmarca en una postura de resistencia frente al modelo actual de reparto de regalías y representa, en palabras del vocalista, un llamado para construir un entorno más justo para los creadores.

La plataforma musical: incompatible con la ética de Café Tacvba

El último tramo del comunicado publicado por Albarrán reconoció que la carta dirigida a Universal Music México y Warner Music México —las compañías titulares de los derechos— solicita formalmente el retiro del repertorio por ser incompatible con la visión ética y artística de Café Tacvba.

Meme del Real debutará como solista en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México el 30 de enero de 2026 (Ocesa)

Albarrán enfatizó: “No queremos que nuestras regalías, el dinero que nos quitan, sean utilizadas para patrocinar guerras y acciones por demás reprobables”.

Además, animó al público a escuchar su música en otras plataformas y planteó la posibilidad de boicotear Spotify, con el objetivo de que la acción tenga un impacto tanto simbólico como efectivo.

El vocalista de la banda hizo explícito su rechazo al sistema de remuneración de Spotify, calificando de “miseria” los pagos que reciben los músicos. Cuestionó abiertamente el modelo vigente, al que definió como “un royalty pool totalmente injusto”, e insistió en que la retribución económica es insuficiente y no corresponde al valor del trabajo artístico.

El líder de Café Tacvba expresó su rechazo a recientes decisiones del CEO de la empresa, Daniel Ek. (Infobe México / Jovani Pérez)

Meme del Real respalda la postura de su compañero

Durante una conferencia de prensa, Meme del Real precisó que, aunque la iniciativa provino de Albarrán, el grupo optó por apoyar el mensaje de manera colectiva.

“Esta iniciativa de remover nuestro catálogo de Spotify viene de uno de nosotros. Como grupo somos sensibles a lo que cada integrante necesita y, con ese sentido de equipo, comunidad y coherencia, estamos apoyando ese mensaje, que me parece importante en estos momentos”, afirmó Del Real ante los medios, consolidando la imagen de unidad en torno al planteamiento.

La postura de la banda no resulta novedosa para quienes han seguido su trayectoria, ya que Café Tacvba ha mantenido históricamente un discurso alineado con problemáticas sociales y culturales.

Rubén Albarrán llama al público a consumir la música de Café Tacvba en otras plataformas y a considerar un boicot contra Spotify (Foto AP/Fernando Llano)

Del Real explicó que dentro del grupo existen posturas diversas, pero prevalece la búsqueda de coherencia y un punto de convergencia desde lo creativo.

“Quienes nos conocen saben que siempre buscamos coherencia con el entorno, con la cuestión cultural, social y musical. Dentro del grupo hay diferentes formas de ver las cosas, pero tratamos de encontrar un punto común desde lo esencial, que es lo creativo”

La inquietud actual abarca el conflicto entre Rusia y Ucrania, el uso de inteligencia artificial en la música y la situación de las regalías para artistas en el ecosistema digital.

Meme del Real respalda a Rubén Albarrán y refuerza la postura crítica de Café Tacvba contra Spotify (AP Foto/Ginnette Riquelme)

Del Real apoyó también el abordaje de Albarrán sobre la repercusión social y la integridad cultural del arte, indicando que la música debe conservar su significado y apoyar a los pueblos.

“La música debe tener significado y debe de apoyar a los pueblos y darles fuerza”, afirmó Albarrán, reclamando un cambio estructural en la industria.

El tema de la inteligencia artificial ocupa un lugar relevante en el pronunciamiento de Café Tacvba. Según el comunicado, el avance de esta tecnología amenaza la actividad creativa de los músicos y distorsiona el sentido profundo del arte.

La agrupación sostiene que el arte debe preservar su valor intrínseco y rechazar mecanismos que mercantilicen la creación artística bajo parámetros automatizados. Actualmente, el grupo mexicano atraviesa un periodo de pausa que planean discutir en las próximas semanas, según confirmó Meme del Real.

Café Tacvba destaca la unidad y el sentido de comunidad en la decisión colectiva de apoyar la postura sobre el retiro de Spotify (Café Tacvba Oficial)

Mientras tanto, el músico se encuentra inmerso en un proceso personal, enfocado en su carrera como solista. Del Real acaba de lanzar su primer álbum en solitario, “La montaña encendida”, que presentará en vivo en el Teatro Metropólitan el 19 de febrero.