Beca Benito Juárez: cuándo llega el primer depósito de este 2026 para los beneficiarios

La Beca Benito Juárez tiene como objetivo reducir la deserción escolar y garantizar el apoyo económico a estudiantes de educación media superior en toda México.

La Beca Benito Juárez se ha convertido en uno de los programas sociales más importantes del Gobierno de México debido a que ha brindando apoyo a miles de estudiantes para poder continuar con sus estudios.

Al igual que otros apoyos, esta beca busca a reducir la deserción escolar, garantizando apoyo económico y permanencia académica para estudiantes de educación media superior del país.

Durante el último periodo de registro, que se realizó entre el 1 y el 15 de octubre de 2025, la CNBB mantuvo el esquema tradicional y tanto los nuevos como los viejos beneficiarios se encuentran ante la incertidumbre de qué día recibirán el primer pago de su beca este 2026.

Es indispensable estar inscrito en una escuela pública de educación media superior para solicitar la Beca Benito Juárez, según los requisitos publicados por la CNBB.

Cuándo es la fecha tentativa del primer pago de la Beca Benito Juárez de este 2026

Hasta ahora, las autoridades no han hecho públicas nuevas fechas para inscripciones, aunque se anticipa que el calendario de pagos e incorporaciones seguirá una lógica similar a la de ciclos anteriores.

En este sentido, se estima que el primer pago de la Beca Benito Juárez para el ciclo 2026 podría comenzar a partir del 2 de febrero, de acuerdo con estimaciones basadas en esquemas previos, aunque hasta el momento la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar (CNBB) no ha emitido un calendario oficial de depósitos.

Por esta razón se invita a los estudiantes a consultar los canales oficiales y redes sociales del programa para actualizaciones sobre futuras convocatorias y sobre las fechas oficiales.

La Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez ofrece un apoyo económico de mil 900 cada dos meses a quienes cursan bachillerato o profesional técnico bachiller en escuelas públicas.

Este recurso permite a los beneficiarios cubrir gastos fundamentales asociados a la continuidad escolar, siempre y cuando cumplan los criterios establecidos en las reglas de operación.

El acompañamiento financiero se otorga durante los primeros cinco bimestres de cada ciclo escolar, con un límite de hasta 40 meses si el alumno mantiene su inscripción en una institución pública de nivel medio superior.

La CNBB se encarga de incorporar nuevos beneficiarios cada ciclo escolar y, eventualmente, abrir periodos adicionales de registro cuando resulta necesario.

Las fechas y el proceso aún no se confirman oficialmente, pero los estudiantes podrán resolver sus dudas en canales institucionales y redes del programa

La CNBB mantiene prioridad para zonas marginadas en la próxima beca

Para el ejercicio 2026, el programa cuenta con presupuesto para beneficiar a 4,2 millones de estudiantes en todo el país, con prioridad para quienes asisten a planteles ubicados en zonas con alta marginación o rezago social.

Los requisitos para acceder a la Beca Benito Juárez varían según la convocatoria, pero en todos los casos es indispensable estar inscrito en una escuela pública de educación media superior.

La información sobre las reglas, criterios y documentación exigida se publica en los portales oficiales del programa y en los comunicados de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

