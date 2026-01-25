México

Gobernador de Oaxaca afirma estar “listo para cualquier resultado” por votación para revocación de mandato

Este domingo, Salomón Jara Cruz se convierte en el primer gobernador estatal en realizar una elección de este tipo

El gobernador participó en las votaciones para la revocación de mandato. | Crédito: (X@salomonj)

Este domingo 25 de enero, en Oaxaca se llevan a cabo las votaciones para la revocación de mandato para determinar si el gobernador Salomón Jara Cruz, continúa como titular o no.

A través de su cuenta oficial en ‘X’, el gobernador estatal compartió imágenes de él ejerciendo su voto: “Este es un ejercicio que fortalece nuestra democracia y reafirma los principios de nuestro movimiento”, indicó.

Jara aseguró a los medios locales “estar listo para cualquier resultado”, tras depositar su voto en una casilla de San Martín Mexicapan, el mandatario expresó que acatará la decisión popular, subrayando que si “el pueblo ya no nos da la confianza, me voy a mi casa”, reportó El Universal de Oaxaca.

Crédito: X(@salomonj)

El gobernador insistió en el valor democrático del proceso y sostuvo que nadie debe estar por encima de la voluntad ciudadana, muestra de ello, destacó su decisión para “someterse a la voluntad del pueblo”.

El mandatario pidió a la ciudadanía que acuda a las urnas y remarcó el carácter excepcional de esta consulta. A su juicio, el ejercicio representa una oportunidad inédita para que la población determine el rumbo de su gobierno.

¿Por qué se realiza una revocación de mandato en Oaxaca?

El proceso de revocación de mandato se realiza tras la autorización del Congreso federal para que el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO)—luego de presentar más de 518 mil firmas—instalara las casillas en la entidad para que la ciudadanía ejerza su voto.

El IEEPCO validó 518,979 firmas
El IEEPCO validó 518,979 firmas para que se convoque la revocación de mandato del gobernador Salomón Jara.

Tanto partidos como activistas han deslegitimado abiertamente el proceso. Organizaciones civiles como Defensores de la Primavera y Guardianes de la Transformación han sido señaladas por la oposición y algunos activistas por su supuesta creación para recolectar firmas que permitieran convocar la consulta, función que según la ley solo corresponde al IEPCO.

¿Qué opina la presidenta de México de esta votación?

El pasado martes 20 de enero, en su conferencia de pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó la diferencia fundamental entre los procesos federal y local.

La mandataria puntualizó que la revocación presidencial es un mandato constitucional, mientras que en los estados, depende enteramente de la legislación interna y la voluntad política de cada funcionario público.

(Foto: Twitter/salomonj)

Asimismo, respecto a si otros gobernadores deberían replicar este mecanismo en sus estados, Sheinbaum subrayó: “Es una decisión de cada gobernador o gobernadora, es una decisión de ellos, de ellas. En el caso de Salomón Jara, decidió hacerlo y depende de cada uno de ellos”.

