Exatlón México: quién sale eliminado hoy 25 de enero

Cada domingo hay un expulsado o expulsada en Exatlón México. CRÉDITO: (Facebook/ExatlonMx)

El Duelo de Eliminación de Exatlón México se realizará este domingo 25 de enero.

Aunque en casi todos los capítulos de domingo hay certeza sobre si serán hombres o mujeres que peleen por la permanencia, este día la incertidumbre es mayor.

El formato del programa establece que solo mujeres del Rojo y hombres del Azul pueden estar en zona de peligro.

Durante la semana, las mujeres del equipo Rojo (Samanta, Jazmín o Ella) y los hombres del Azul (José, Alejandro o Ernesto) quedaron en riesgo de eliminación.

Las filtraciones señalan a José Ochoa, del equipo Azul, como el principal candidato a ser el eliminado hoy.

Sin embargo, esta información no es oficial y solo se confirmará al ver el programa en vivo.

Aún no se sabe si serán hombres o mujeres quienes estén peleando por conservar su lugar. Crédito: FB/ExatlonMx

Otras versiones sobre la supuesta salida de José “Joe de la Selva” Ochoa surgieron en redes sociales de fans.

Resumen de Exatlón México

El rumor cobró fuerza tras la interpretación de comentarios de Paulette, ex participante, por parte de los seguidores, quienes vieron pistas sobre la posible eliminación del atleta azul.

Rodríguez destaca que Ochoa ha eliminado previamente a integrantes del equipo Rojo, pero los pronósticos actuales no le favorecen.

Las especulaciones crecieron después de las reacciones de seguidores en redes sociales que interpretaron la interacción de Paulette respecto a la supuesta despedida que Emilio podría dar a Ochoa.

Los equipos azul y rojo de Exatlón México tienen integrantes en riesgo CRÉDITO: FB

Paulette afirmó que sabía cómo se desarrollaría la historia, lo que intensificó el debate digital en torno al desenlace del episodio.

Al inicio de la semana se pensó que podría salir una mujer del Rojo, pero la tendencia de los rumores cambió y favoreció la eliminación de un hombre azul hacia el final.

Eliminados de Exatlón México

Azules

Alex

Andrea

Karen

Antonio

Tanori

Vanessa

Rojos

Aristeo

Luis

Mau Wow

Edna, Heber

Thayli

Jair

Melisa

Adrián

La eliminación más reciente fue la de Adrián Medrano (Rojo), lo que temporalmente equilibró la competencia entre ambos equipos.

A qué hora ver Exatlón México

La cita para conocer el resultado final es a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, con la transmisión oficial de Exatlón México por Azteca Uno. Antonio Rosique actúa como narrador, mientras los equipos se preparan para una noche determinante.

Pese a la expectación y los rumores, la única certeza se conocerá esta noche, cuando la emisión revele quién será el competidor que dejará la aventura de Exatlón México.

Plataformas para verlo:

TV abierta: Azteca Uno

Plataforma digital: Sitio web y aplicación oficial de TV Azteca

Quiénes siguen en Exatlón México

Equipo rojo

Benyamin Saracho

César Villaluz

Ella Bucio

Emilio, “Spartacus”

Humberto Noriega

Karol Rojas

Mario Osuna

Mati Álvarez

Paulette Gallardo

William Arroyo

Azules

Adrián Leo.

Alejandro Aguilera.

Alexis Vargas.

Doris del Moral.

Ernesto Cázares.

Evelyn Guijarro.

Karen Núñez.

Katia Gallegos.

José Ochoa.