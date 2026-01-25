Exatlón México: quién sale eliminado hoy 25 de enero

El Duelo de Eliminación de Exatlón México se realizará este domingo 25 de enero.
Aunque en casi todos los capítulos de domingo hay certeza sobre si serán hombres o mujeres que peleen por la permanencia, este día la incertidumbre es mayor.
El formato del programa establece que solo mujeres del Rojo y hombres del Azul pueden estar en zona de peligro.
Durante la semana, las mujeres del equipo Rojo (Samanta, Jazmín o Ella) y los hombres del Azul (José, Alejandro o Ernesto) quedaron en riesgo de eliminación.
Las filtraciones señalan a José Ochoa, del equipo Azul, como el principal candidato a ser el eliminado hoy.
Sin embargo, esta información no es oficial y solo se confirmará al ver el programa en vivo.
Otras versiones sobre la supuesta salida de José “Joe de la Selva” Ochoa surgieron en redes sociales de fans.
Resumen de Exatlón México
El rumor cobró fuerza tras la interpretación de comentarios de Paulette, ex participante, por parte de los seguidores, quienes vieron pistas sobre la posible eliminación del atleta azul.
Rodríguez destaca que Ochoa ha eliminado previamente a integrantes del equipo Rojo, pero los pronósticos actuales no le favorecen.
Las especulaciones crecieron después de las reacciones de seguidores en redes sociales que interpretaron la interacción de Paulette respecto a la supuesta despedida que Emilio podría dar a Ochoa.
Paulette afirmó que sabía cómo se desarrollaría la historia, lo que intensificó el debate digital en torno al desenlace del episodio.
Al inicio de la semana se pensó que podría salir una mujer del Rojo, pero la tendencia de los rumores cambió y favoreció la eliminación de un hombre azul hacia el final.
Eliminados de Exatlón México
Azules
- Alex
- Andrea
- Karen
- Antonio
- Tanori
- Vanessa
Rojos
- Aristeo
- Luis
- Mau Wow
- Edna, Heber
- Thayli
- Jair
- Melisa
- Adrián
La eliminación más reciente fue la de Adrián Medrano (Rojo), lo que temporalmente equilibró la competencia entre ambos equipos.
A qué hora ver Exatlón México
La cita para conocer el resultado final es a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, con la transmisión oficial de Exatlón México por Azteca Uno. Antonio Rosique actúa como narrador, mientras los equipos se preparan para una noche determinante.
Pese a la expectación y los rumores, la única certeza se conocerá esta noche, cuando la emisión revele quién será el competidor que dejará la aventura de Exatlón México.
Plataformas para verlo:
- TV abierta: Azteca Uno
- Plataforma digital: Sitio web y aplicación oficial de TV Azteca
Quiénes siguen en Exatlón México
Equipo rojo
- Benyamin Saracho
- César Villaluz
- Ella Bucio
- Emilio, “Spartacus”
- Humberto Noriega
- Karol Rojas
- Mario Osuna
- Mati Álvarez
- Paulette Gallardo
- William Arroyo
Azules
- Adrián Leo.
- Alejandro Aguilera.
- Alexis Vargas.
- Doris del Moral.
- Ernesto Cázares.
- Evelyn Guijarro.
- Karen Núñez.
- Katia Gallegos.
- José Ochoa.