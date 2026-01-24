Paty Navidad reta a Anabel Hernández para que muestre pruebas de sus supuestos vínculos con Beltrán Leyva: “Ya son años”

Paty Navidad intentó demandar a Anabel Hernández tras ser vinculada con la prostitución en libro

La confrontación entre la actriz Patricia Navidad y la periodista Anabel Hernández alcanzó un nuevo nivel tras las más recientes declaraciones de la actriz.

La polémica ha estado desde que Navidad fue mencionada por la periodista en la investigación Las señoras del narco: amar en el infierno y se se hace un presunto vínculo entre ella y el narcotraficante Arturo Beltrán Leyva.

Paty Navidad no se rendirá con su denuncia

Durante un reciente encuentro con reporteros, Patricia Navidad defendió su postura y cuestionó la labor periodística de Anabel Hernández.

Paty Navidad revela su versión de la historia en un video en el que desafía a Anabel Hernández a presentar pruebas concretas de sus afirmaciones

“He visto algunos que dicen: ‘Y si ella se atrevió a hablar es porque tiene las pruebas’. ¿Por qué no las ha mostrado, pues? Soy la única que la he tratado y la he enfrentado”, señaló la actriz.

Navidad acusó a Hernández: “Ella mezcla verdades con mentiras. Yo creo que dice muchas verdades, pero las revuelve con muchas mentiras, como lo que habló de mí. No tengo nada que esconder”, afirmó.

La actriz también criticó la falta de acceso a la periodista: “¿Y a mí quién me protege? De mí está difamando la señora, causó un daño moral. Ya son años. Yo he levantado la voz desde el primer momento”.

Paty Navidad reacciona a su encuentro con Beltrán Leyva y versión del libro de Anabel Hernández

Frente a la pregunta sobre el proceso legal, Navidad subrayó su determinación: “Yo aquí sigo, ahora sí que al pie de cañón en la lucha. No me voy a retirar. Sé que es cansado, pero ante la verdad, nada. Y la verdad está de mi lado, de verdad”.

Navidad también rechazó los señalamientos sobre su carrera:

“Jamás, ni en Televisa, ni en TV Azteca, ni en Telemundo, ni en Univisión, ni en RCN, nadie me ha faltado el respeto ni me han hecho propuestas indecorosas. Si alguien se va a atrever a hablar de la vida de los demás, debe tener pruebas”.

La famosa recalcó que las acusaciones en su contra no son ciertas y detalló:

“:o que he conseguido trabajando, honradamente, sin tener que hacer cosas que a mí simplemente no me interesan, porque yo no soy santa, pero yo no revuelvo una cosa con otra”, puntualizó.

¿Qué ha pasado desde que Paty fue mencionada por Anabel?

El conflicto entre Navidad y Hernández se reavivó después de que la periodista calificó a la actriz como “una mujer de segunda” en el pódcast Criminalmente, donde también minimizó su relevancia en las presuntas relaciones con Beltrán Leyva.

En el encuentro con la prensa, Navidad respondió: “Anabel dice que soy una mujer de segunda. Bueno, para ser de segunda ocupó mucha tinta y papel escribiendo tres historias sobre mí”.

La controversia involucra también a otras figuras del espectáculo, como Galilea Montijo, Ninel Conde y Alicia Machado, quienes han sido señaladas en los libros de Hernández.