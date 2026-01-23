México

¿Quieres saber quiénes ganaron en Tris? Aquí están los números afortunados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Guardar
Tris entrega miles de pesos
Tris entrega miles de pesos en premios y puedes ganar con solo dos aciertos (Infobae/Jovani Pérez)

Los resultados de todos los sorteos de Tris han sido revelados por la Lotería Nacional, generando una oleada de emoción y entusiasmo entre los aficionados que anhelan haberse convertido en los afortunados ganadores.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Combinación ganadora del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35458

Resultado: 68819

Tris De las Tres

Sorteo: 35459

Resultado: 86569

Tris Extra

Sorteo: 35460

Resultado: 52677

Tris De las Siete

Sorteo: 35461

Resultado: 06551

Tris Clásico

Sorteo: 35462

Resultado: 67471

De lunes a domingo, cinco veces al día, se difunden los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Que documentos necesito para reclamar un premio de Tris

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Tris (Lotería Nacional)

Para reclamar un premio de Tris, generalmente necesitas presentar los siguientes documentos:

El boleto ganador o constancia de participación correspondiente.

Identificación oficial vigente, como credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, o identificaciones aceptadas similares.

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

En algunos casos, la constancia de situación fiscal, especialmente para premios mayores.

Es posible que te pidan también el estado de cuenta bancario para depósitos directos, si cobras en las oficinas o bancos autorizados.

Además, para premios mayores a 9,999.99 pesos, el trámite se atiende en oficinas de Lotería Nacional o bancos autorizados y en premios grandes pueden requerir formalidades adicionales como pago ante notario público.

Es importante conservar el boleto sin alteraciones y presentarlo junto con la documentación completa para que el pago se realice sin inconvenientes. También, el plazo para cobrar suele ser de 60 días naturales desde el sorteo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

TrisPronósticosmexico-loteriasNoticias

Más Noticias

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos conciertos con invitados especiales: ¡Ya urge repetir!

‘Mercurio and friends’ fue el proyecto con el que la agrupación celebró sus 30 años de trayectoria durante 2025

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos

Quiénes son las personas que no deben comer semillas de girasol

Estas semillas son una fuente importante de nutrientes; sin embargo, existen quienes deben tomar precauciones antes de consumirlas

Quiénes son las personas que

PAN “reta” a Morena: cada partido que reciba dinero del crimen organizado debe perder su registro

Las demandas de Acción Nacional establecen que el combate al financiamiento ilegal debe ser condición básica para avanzar en la discusión de una nueva reforma electoral

PAN “reta” a Morena: cada

Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

Las capturadas estarían vinculadas con Emmanuel “N”, “El Chanfle”, un líder del grupo delictivo

Caen mujeres ligadas al Cártel

El animador mexicano Cruz Contreras agradece nominaciones al Oscar 2026 de Las Guerreras K-pop

El talento de Cruz Contreras brilla en el fenómeno global que compite por Mejor Película Animada y Mejor Canción Original

El animador mexicano Cruz Contreras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen mujeres ligadas al Cártel

Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

Procesan al hijo de “Doña Lety”, líder del Cártel de Cancún

Recuperan 17 vehículos con reporte de robo o alteraciones en Sinaloa

Acusan en EEUU a “Crixus”, hijo de un exlíder de Los Beltrán Leyva detenido en Tepotzotlán, Edomex

Detención de familiares y escoltas: así fue orquestada la captura del Botox, líder de Los Blancos de Troya

ENTRETENIMIENTO

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías por mí? tras la primera nominación

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos conciertos con invitados especiales: ¡Ya urge repetir!

El animador mexicano Cruz Contreras agradece nominaciones al Oscar 2026 de Las Guerreras K-pop

“El Mochaorejas”: Damián Alcázar resalta la importancia del amor y familia en medio del crimen tras interpretar a Daniel Arizmendi

¿Quién es José Antonio García, sonidista mexicano nominado al Oscar 2026?

DEPORTES

Faitelson se burla del autogol

Faitelson se burla del autogol de Panamá que le dio la victoria a la Selección Mexicana

El Malilla y El Bogueto, presentes como invitados en la Semana de la Moda en París

México vence a Panamá con gol de ultimo minuto en partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026

La condición de Mauricio Sulaimán a Julio César Chávez Jr. para que aspire a un título mundial en el CMB

Canelo Álvarez se hace presente en la Semana de la Moda en París