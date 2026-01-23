México

Popocatépetl registró 23 emisiones este 23 de enero

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo el país, la actividad del Popocatépetl es de principal importancia para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Guardar
Se exhorta a la gente
Se exhorta a la gente a no acercarse al volcán (Cuartoscuro)

El volcán Popocatépetl registró 23 exhalaciones en el último día, de acuerdo con el monitoreo diario que realiza el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) junto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Actualmente, Don Goyo -como también es llamado- se encuentra en amarillo fase 2, según el Semáforo de Alerta Volcánica del Cenapred y la UNAM.

En consecuencia, se exhorta a la gente a no acercarse al volcán, sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos.

En caso de reportarse lluvias fuertes en el área del Popocatépetl es importante alejarse de los fondos de las barrancas, esto por el peligro que representa el flujo de lodo y escombros.

Las autoridades federales pidieron a la ciudadanía a ignorar rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales que son: www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX en Twitter.

El Cenapred cuenta también con los siguientes números telefónicos para que la población reporte emergencias relacionadas con la actividad volcánica: 800-713-4147 y 911.

¿Cómo se detecta la actividad del Popocatépetl?

El Popocatépetl es uno de
El Popocatépetl es uno de los volcánes más emblemáticos del país (Cenapred)

La detección de la actividad volcánica del Popocatépetl se lleva a cabo mediante un sistema integral de monitoreo que incluye instrumentos sísmicos, cámaras de vigilancia y análisis químicos coordinados por el CENAPRED.

En este papel, los sismógrafos son fundamentales para registrar los movimientos tectónicos y las vibraciones internas del volcán, permitiendo identificar temblores asociados a la presión de magma bajo la superficie. Este tipo de actividad sísmica ayuda a prever posibles erupciones, ya que un aumento en la frecuencia o intensidad de los sismos suele indicar que el magma está ascendiendo.

Además, las cámaras de vigilancia, tanto visuales como térmicas, permiten observar en tiempo real la emisión de gases, cenizas y material incandescente lo que permite detectar variaciones de temperatura en el cráter y en las zonas circundantes, ofreciendo información sobre la presencia de lava o cambios en la actividad eruptiva.

Otro aspecto importante es el monitoreo de los gases volcánicos que se mide a través de equipos especializados como espectrómetros, se miden las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y otros compuestos químicos que son liberados durante la actividad magmática. Un aumento repentino en la emisión de gases puede ser un indicador de que el magma se encuentra más cerca de la superficie.

¿Qué hacer ante una situación de riesgo volcánico?

(Foto: Cenapred)
(Foto: Cenapred)

Con el objetivo de estar preparados ante un estado de emergencia o desastre, la Atender las indicaciones de las autoridades locales y evacuar hacia el albergue definido en el Plan Local de Respuesta.

En caso de caída de ceniza, utilizar mascarilla para protegerse y cubrir los depósitos de agua para evitar contaminación.

Posterior a la caída de ceniza, limpiar los techos para evitar daños en las viviendas.

Estar atentos a la información oficial proporcionada por INSIVUMEH y CONRED, así como a los avisos informativos que se emiten para la población y autoridades.

Conocer y poner en práctica los planes de evacuación y protocolos específicos para la actividad volcánica disponibles en la página web de CONRED.

Promover el principio de autoevacuación si la vida propia o de familiares está en riesgo.

Mantener comunicación con las autoridades y reportar situaciones de riesgo al Centro de Transmisiones de Emergencia llamando al 119.

Además, la entidad se debe coordinar con autoridades locales y equipos de respuesta para realizar evacuaciones preventivas en las comunidades cercanas al volcán, habilitar albergues y movilizar ayuda humanitaria si es necesario. El protocolo operativo se activa con base en la información científica del INSIVUMEH y se desactiva cuando finaliza la emergencia.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

PopocatépetlDon Goyomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Libros de Amazon México: estos son los títulos más vendidos este día

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los amantes de la lectura ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

Libros de Amazon México: estos

¡Hasta 120 mil pesos por boleto! Reportan altos costos en reventa de entradas para BTS en México

Sitios no autorizados están ofreciendo entradas tras la primera preventa para shows en CDMX

¡Hasta 120 mil pesos por

Descubren tumba zapoteca en Oaxaca tras denuncia de saqueo, Sheinbaum celebra hallazgo: “Es algo extraordinario”

La presidenta dijo que la Tumba 10 de Huitzo es el descubrimiento arqueológico más relevante de la última década

Descubren tumba zapoteca en Oaxaca

Sheinbaum abre posibilidad de invitar a Felipe IV a México tras encuentro de reyes de España con indígenas mexicanos en la FITUR

La presidenta consideró “un primer símbolo importante” la conversación entre los monarcas y los pobladores indígenas

Sheinbaum abre posibilidad de invitar

Exjugadores del América se meten a la pelea por el goleo en Arabia junto a Cristiano Ronaldo

Ambos exjugadores del América atraviesan su mejor momento en Arabia

Exjugadores del América se meten
MÁS NOTICIAS

NARCO

El director del FBI se

El director del FBI se reúne en México con Harfuch y Godoy tras la detención de Ryan Wedding y Alejandro Rosales, uno de los 10 más buscados

Quiénes son los 10 objetivos prioritarios contra la extorsión en Michoacán tras la captura de El Botox

Estas eran las “cuotas y multas” con las que El Botox extorsionaba a los limoneros de Michoacán

Eran intérpretes de Lengua de Señas: identifican a familia hallada calcinada en Zinapécuaro

Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

ENTRETENIMIENTO

¡Hasta 120 mil pesos por

¡Hasta 120 mil pesos por boleto! Reportan altos costos en reventa de entradas para BTS en México

¿En honor a Ángela Aguilar? Christian Nodal sorprende con nuevo tatuaje

Sold out en preventa de BTS México para dos fechas: ¿cuándo habrá más boletos disponibles?

Alex Bisogno acusa a Pati Chapoy de creer que el estado de salud de Daniel era exclusivo para Ventaneando: “Creía que le pertenecía”

¿No puedes entrar a la fila virtual de Ticketmaster para BTS? Tips y recomendaciones aquí

DEPORTES

Exjugadores del América se meten

Exjugadores del América se meten a la pelea por el goleo en Arabia junto a Cristiano Ronaldo

Gobierno de Veracruz anuncia programa de activación deportiva rumbo al Mundial 2026

De Chivas al Tri: Brian Gutiérrez debuta en la Selección y reafirma su compromiso con México

Javier Aguirre destaca el debut de Ledezma y Gutiérrez en el triunfo de México ante Panamá

Faitelson se burla del autogol de Panamá que le dio la victoria a la Selección Mexicana