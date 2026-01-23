México

Gobierno de Veracruz anuncia programa de activación deportiva rumbo al Mundial 2026

Las acciones incluyen remodelaciones, campeonatos y actividades comunitarias

Guardar
Rocío Nahle. (Crédito / Presidencia)
Rocío Nahle. (Crédito / Presidencia)

El Gobierno de Veracruz anunció la puesta en marcha de un programa de activación deportiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de impulsar el deporte comunitario y generar espacios de convivencia en todo el estado.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina de este viernes 23 de enero, celebrada en Veracruz y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el acto estuvo presente la gobernadora Rocío Nahle, acompañada por integrantes del gabinete federal, entre ellos Omar García Harfuch, Rosa Icela Rodríguez, Jesús Esteva, Efraín Morales y Edna Vega, quienes atestiguaron la presentación de la iniciativa que se extenderá a los 212 municipios veracruzanos.

Inversión en infraestructura y activación deportiva en Veracruz

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su intervención, la gobernadora detalló que el programa contempla inversión directa en infraestructura y actividades deportivas como parte del ambiente previo al Mundial 2026.

“Estaremos invirtiendo en 570 campos deportivos, con remodelaciones, campeonatos, pintura de murales y otras actividades”, señaló.

Rocío Nahle explicó que la activación deportiva está programada para iniciar la próxima semana, con la intención de que jóvenes veracruzanos vivan la pasión futbolera y cuenten con espacios dignos para la práctica deportiva.

La mandataria estatal agradeció el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para la coordinación del proyecto.

¿Cuándo inicia el Mundial de 2026?

(AP Foto/Fernando Llano)
(AP Foto/Fernando Llano)

La Copa Mundial 2026 comenzará oficialmente el jueves 11 de junio. El partido inaugural se disputará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica a las 13:00 horas, tiempo del centro.

El torneo se extenderá hasta el domingo 19 de julio de 2026, fecha en la que se jugará la final en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Esta edición será la primera en contar con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos, distribuidos en 16 ciudades sede de México, Canadá y Estados Unidos.

Temas Relacionados

Rocío NahleGobierno de VeracruzMundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Batido de plátano con chocolate y chía rico en Omega 3: pocas calorías y muchos beneficios

La mejor forma de consentirte y cuidar tu salud en cualquier momento del día

Batido de plátano con chocolate

Sheinbaum asegura que CFE trabaja en plan de contingencia por tormenta invernal en norte de México

La tormenta invernal que podría golpear al norte del país en las próximas 36 horas

Sheinbaum asegura que CFE trabaja

Sheinbaum afirma que ministros de la Corte ahorraron más de mil mdp tras compra de nuevas camionetas

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció el 22 de enero por medio de sus redes sociales la reciente renovación de su flotilla vehicular para los ministros del país

Sheinbaum afirma que ministros de

Daniel Bisogno no quería revelar información sobre su salud por miedo a perder su trabajo en “Ventaneando” y afectar a su madre

María Bisogno murió dos días después de que se dio a conocer que el conductor sería sometido a una operación de pulmón, reveló Alex Bisogno

Daniel Bisogno no quería revelar

“El mejor acuerdo comercial del mundo lo tiene México con EEUU”: aseguró Howard Lutnick en Davos

El secretario de comercio informó que únicamente el 15 % de los productos mexicanos se ven afectados por un arancel del 25 % impuesto fuera del estatuto comercial del T-MEC

“El mejor acuerdo comercial del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son los 10 objetivos

Quiénes son los 10 objetivos prioritarios contra la extorsión en Michoacán tras la captura de El Botox

Estas eran las “cuotas y multas” con las que El Botox extorsionaba a los limoneros de Michoacán

Eran intérpretes de Lengua de Señas: identifican a familia hallada calcinada en Zinapécuaro

Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

Procesan al hijo de “Doña Lety”, líder del Cártel de Cancún

ENTRETENIMIENTO

Daniel Bisogno no quería revelar

Daniel Bisogno no quería revelar información sobre su salud por miedo a perder su trabajo en “Ventaneando” y afectar a su madre

Lucero revela el estado de salud de Lucerito Mijares tras video viral que preocupó a fans: “Eminente doctor”

Christian Nodal adelanta su concierto en la Plaza de Toros México: así queda la nueva fecha, preventa y venta general

Venta de boletos para Harry Styles: Máynez exige ante Profeco información clara y precios justos para shows en CDMX

Alex Bisogno explota contra Pati Chapoy tras acusarlo de saquear la casa de su hermano Daniel: “No vuelva a meterse conmigo”

DEPORTES

De Chivas al Tri: Brian

De Chivas al Tri: Brian Gutiérrez debuta en la Selección y reafirma su compromiso con México

Javier Aguirre destaca el debut de Ledezma y Gutiérrez en el triunfo de México ante Panamá

Faitelson se burla del autogol de Panamá que le dio la victoria a la Selección Mexicana

El Malilla y El Bogueto, presentes como invitados en la Semana de la Moda en París

México vence a Panamá con gol de ultimo minuto en partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026