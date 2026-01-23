Gobierno de Veracruz anuncia programa de activación deportiva rumbo al Mundial 2026

Rocío Nahle. (Crédito / Presidencia)

El Gobierno de Veracruz anunció la puesta en marcha de un programa de activación deportiva rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de impulsar el deporte comunitario y generar espacios de convivencia en todo el estado.

El anuncio se realizó durante la conferencia matutina de este viernes 23 de enero, celebrada en Veracruz y encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el acto estuvo presente la gobernadora Rocío Nahle, acompañada por integrantes del gabinete federal, entre ellos Omar García Harfuch, Rosa Icela Rodríguez, Jesús Esteva, Efraín Morales y Edna Vega, quienes atestiguaron la presentación de la iniciativa que se extenderá a los 212 municipios veracruzanos.

Inversión en infraestructura y activación deportiva en Veracruz

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su intervención, la gobernadora detalló que el programa contempla inversión directa en infraestructura y actividades deportivas como parte del ambiente previo al Mundial 2026.

“Estaremos invirtiendo en 570 campos deportivos, con remodelaciones, campeonatos, pintura de murales y otras actividades”, señaló.

Rocío Nahle explicó que la activación deportiva está programada para iniciar la próxima semana, con la intención de que jóvenes veracruzanos vivan la pasión futbolera y cuenten con espacios dignos para la práctica deportiva.

La mandataria estatal agradeció el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) para la coordinación del proyecto.

¿Cuándo inicia el Mundial de 2026?

(AP Foto/Fernando Llano)

La Copa Mundial 2026 comenzará oficialmente el jueves 11 de junio. El partido inaugural se disputará en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica a las 13:00 horas, tiempo del centro.

El torneo se extenderá hasta el domingo 19 de julio de 2026, fecha en la que se jugará la final en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Esta edición será la primera en contar con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos, distribuidos en 16 ciudades sede de México, Canadá y Estados Unidos.