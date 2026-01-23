México

EN VIVO: la selección de México enfrenta a Panamá

El conjunto del Vasco Aguirre disputa su primer partido de preparación del año con miras al Mundial 2026

01:29 hsHoy

MIN 19: México consigue córner que cobra Alvarado

01:26 hsHoy

MIN 14: Panamá busca sorprender a México con un pase de larga distancia que el portero Rangel logra asegurar.

01:22 hsHoy

MIN 8: Disparo de Panamá que pasa muy cerca de la portería de Raúl Rangel

01:19 hsHoy

MIN 7: México se aproxima de nuevo al arco de Panamá, pero el abanderado señala fuera de juego.

01:17 hsHoy

MIN 5: Falta sobre el jugador de México, Richard Ledezma, afuera del área de Panamá

01:14 hsHoy

MIN 2: La selección mexicana se acerca al área mediante un centro que el portero de Panamá asegura sin problema.

01:08 hsHoy

Empieza el primer tiempo

Silbatazo inicial, arranca el partido desde el Estadio Rommel Fernández en Panamá.

01:05 hsHoy

Se entonan los himnos de México y Panamá

01:00 hsHoy

Ambas selecciones están listas para salir al campo

00:49 hsHoy

Alineación de Panamá:

  • Portero: JD Gunn
  • Defensa: Kevin Galván
  • Defensa: Richard Peralta
  • Defensa: Daniel Aparicio
  • Medio: Omar Cordoba
  • Medio: José Murillo
  • Medio: Héctor Hurtado
  • Medio: Giovany Herbert
  • Atacante: Kadir Barría
  • Atacante: Ricardo Philips
  • Atacante: Ariel Arroyo

