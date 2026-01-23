EN VIVO: la selección de México enfrenta a Panamá

MIN 2 : La selección mexicana se acerca al área mediante un centro que el portero de Panamá asegura sin problema.

MIN 5 : Falta sobre el jugador de México, Richard Ledezma, afuera del área de Panamá

MIN 7 : México se aproxima de nuevo al arco de Panamá, pero el abanderado señala fuera de juego.

MIN 8 : Disparo de Panamá que pasa muy cerca de la portería de Raúl Rangel

MIN 14 : Panamá busca sorprender a México con un pase de larga distancia que el portero Rangel logra asegurar.

