EN VIVO: la selección de México enfrenta a Panamá

MIN 19: México consigue córner que cobra Alvarado
MIN 14: Panamá busca sorprender a México con un pase de larga distancia que el portero Rangel logra asegurar.
MIN 8: Disparo de Panamá que pasa muy cerca de la portería de Raúl Rangel
MIN 7: México se aproxima de nuevo al arco de Panamá, pero el abanderado señala fuera de juego.
MIN 5: Falta sobre el jugador de México, Richard Ledezma, afuera del área de Panamá
MIN 2: La selección mexicana se acerca al área mediante un centro que el portero de Panamá asegura sin problema.
Empieza el primer tiempo
Silbatazo inicial, arranca el partido desde el Estadio Rommel Fernández en Panamá.
Se entonan los himnos de México y Panamá
Ambas selecciones están listas para salir al campo
Alineación de Panamá: