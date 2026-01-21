‘La Mañanera’ de hoy: entrega de 48 viviendas y el anuncio de “megabachetón”, entre lo relevante

La presidenta señaló que: “Primero, el pueblo de México es muy trabajador, responsable; segundo, un gobierno reconocido por su pueblo; tercero, certidumbre; y cuarto, vemos las inversiones no solamente como una forma de crecimiento, sino como una forma de generar empleo con bienestar y por supuesto, en términos de exportación la cercanía con Estados Unidos”.
Sheinbaum aseguró que estas características hacen al país un atractivo comercial.
Vía remota, Alfredo Bedolla, gobernador de Michoacán destacó que se entregarán más de 70 mil casas en la entidad; además, agradeció el apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Edna Vega, titular de la Sedatu, refirió que gracias al Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, el Infonavit aumentó la meta a 82 mil viviendas en el estado.
Por su parte, Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit anunció que “todos los derechohabientes de Michoacán que tenían problemas con los créditos impagables de la institución (...) que ya se corrigió”.
El Programa Nacional de Conservación de Carreteras 2026 o “Megabachetón” contempla una inversión de 50,000 millones de pesos para la intervención de 18,000 kilómetros de vías en el país, de los cuales 7,095 kilómetros corresponden a ejes troncales.
De acuerdo con Esteva, la ejecución del programa se llevará a cabo durante el periodo de enero a diciembre de 2026 y se proyecta la generación de 100,000 empleos como resultado de estos trabajos de conservación y mantenimiento carretero.
