‘La Mañanera’ de hoy: entrega de 48 viviendas y el anuncio de “megabachetón”, entre lo relevante

México ofrece 4 ventajas competitivas en el mercado comercial

La presidenta señaló que: “Primero, el pueblo de México es muy trabajador, responsable; segundo, un gobierno reconocido por su pueblo; tercero, certidumbre; y cuarto, vemos las inversiones no solamente como una forma de crecimiento, sino como una forma de generar empleo con bienestar y por supuesto, en términos de exportación la cercanía con Estados Unidos”.