‘La Mañanera’ de hoy: entrega de 48 viviendas y el anuncio de “megabachetón”, entre lo relevante

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

13:51 hsHoy

México ofrece 4 ventajas competitivas en el mercado comercial

La presidenta señaló que: “Primero, el pueblo de México es muy trabajador, responsable; segundo, un gobierno reconocido por su pueblo; tercero, certidumbre; y cuarto, vemos las inversiones no solamente como una forma de crecimiento, sino como una forma de generar empleo con bienestar y por supuesto, en términos de exportación la cercanía con Estados Unidos”.

Sheinbaum aseguró que estas características hacen al país un atractivo comercial.

13:36 hsHoy

Entregan 48 viviendas para el Bienestar en Michoacán

Vía remota, Alfredo Bedolla, gobernador de Michoacán destacó que se entregarán más de 70 mil casas en la entidad; además, agradeció el apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Edna Vega, titular de la Sedatu, refirió que gracias al Plan Michoacán por la Justicia y la Paz, el Infonavit aumentó la meta a 82 mil viviendas en el estado.

Por su parte, Octavio Romero Oropeza, titular del Infonavit anunció que “todos los derechohabientes de Michoacán que tenían problemas con los créditos impagables de la institución (...) que ya se corrigió”.

Crédito: Presidencia
Crédito: Presidencia
13:35 hsHoy

Megabachetón, programa social destinado a mejoras en carreteras federales

El Programa Nacional de Conservación de Carreteras 2026 o “Megabachetón” contempla una inversión de 50,000 millones de pesos para la intervención de 18,000 kilómetros de vías en el país, de los cuales 7,095 kilómetros corresponden a ejes troncales.

De acuerdo con Esteva, la ejecución del programa se llevará a cabo durante el periodo de enero a diciembre de 2026 y se proyecta la generación de 100,000 empleos como resultado de estos trabajos de conservación y mantenimiento carretero.

13:32 hsHoy

Inicia la conferencia de prensa

Claudia Sheinbaum saludó a la ciudadanía e informó que este miércoles se hablará acerca del Mega Bachetón, programa destinado a la repavimentación y bacheo en carreteras federas.

Quienes acompañan a la presidenta:

  • Jesús Esteva Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes de México
  • Edna Elena Vega Rangel, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)
12:34 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardoencabezará La Mañanera del Pueblo de este miércoles desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

