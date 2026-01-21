Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, confirmó que es investigado por la FGR

Carlos Torres Torres, exesposo de Marina del Pilar, fue relacionado con el Cártel de Sinaloa. (Foto: FB/Carlos Torres)

Este 21 de enero de 2026, Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora Marina del Pilar, emitió un comunicado en el que confirma la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra, en dicha postura busca minimizar la investigación adjudicándola a “una denuncia anónima”.

¿De qué acusan al exesposo de la gobernadora de Baja California?

El día de ayer se dio a conocer que el exfuncionario honorifico de Baja California estaría siendo investigado por una supuesta red relacionada al tráfico de armas, narcotráfico, extorsión y lavado de dinero, así lo difundió el medio N+ Focus.

La acusación sostiene que Torres Torres obtuvo pagos mensuales de $150,000 de Pedro Ariel Mendivil García, quien se desempeñó como exsecretario de Seguridad del Ayuntamiento de Mexicali. A cambio, se le atribuye haber permitido las actividades de la organización criminal Los Rusos, asociada al Cártel de Sinaloa, en diversas zonas de Baja California. La denuncia fue ingresada ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada en junio de 2025.

En la carta emitida a la prensa, el exesposo de Marina del Pilar aseguró que la investigación de la FGR “no se trata de una investigación basada en hechos, sino de un procedimiento protocolario ante un dicho sin rostro”, sin descartar la investigación exhibida por el medio mexicano.

Carlos Torres asegura que son “calumnias anónimas”

El hermano del bajacaliforniano también destacó en lo difundido por medios, Luis Alfonso Torres Torres sería quien manejaría la logística financiera a través de empresas que sirven de fachada y apoyos en campañas políticas; ante la dimensión de la investigación el exfuncionario aseguró que está a su “total disposición para esclarecer estas calumnias anónimas: no tengo nada que ocultar”.

Carlos Torres advirtió que es de suma relevancia que los señalamientos se esclarezcan y pidió celeridad en el caso:

“Una denuncia anónima, por su propia naturaleza, permite que cualquier persona pueda señalar sin presentar pruebas y sin dar la cara; sin embargo, confío plenamente en que la investigación de la Fiscalía servirá precisamente para desestimar estas falsedades y confirmar que se trata de una calumnia sin sustento”.

Cuáles han sido los escándalos de Carlos Torres Torres

En noviembre del año pasado se dio a conocer que Carlos Torres habría sido citado a comparecer en la Fiscalía de Delincuencia Organizada, sin embargo, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, habría negado la notificación de las autoridades hacia su expareja y tachó de “muy extraña” la filtración de los documentos a medios y redes sociales.

En mayo, tanto él como la gobernadora Marina del Pilar se mantuvieron bajo el escrutinio público, debido a información publicada por el semanario Zeta, donde se afirmaba que Carlos Torres recibió la notificación de cancelación de su visa durante un intento de ingreso a Estados Unidos por la garita de Calexico, California.

Las autoridades norteamericanas les notificaron a ambos la revocación de sus visas, uno de los mensajes emitidos por la gobernadora decía confiar en este proceso:

“Confío plenamente que la situación se va a aclarar satisfactoriamente para ambos. Lo digo con absoluta claridad: Carlos ha actuado siempre con integridad, con entrega y con profundo compromiso por Baja California”.

Información en desarrollo...