Gobierno CDMX ayudará a damnificados por explosión de gas en Coyoacán: cuánto dinero destinará para la rehabilitación

Gobierno CDMX ayudará a rehabilitación del edificio damnificado en Coyoacán por explosión de gas (Gobierno CDMX)

Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, visitó a los vecinos afectados por la explosión por acumulación de gas, que dejó afectaciones en un edificio en la colonia Paseos de Tasqueña en la alcaldía Coyoacán. Durante su recorrido, la mandataria se solidarizó con las victimas y explicó que recibirán ayuda económica.

La jefa de Gobierno explicó que el inmueble fue declarado inhabitable tras el dictamen técnico de la Secretaría de Vivienda, que determinó la necesidad de una intervención estructural en vez de una demolición.

Mencionó que el proyecto ejecutivo ya está en desarrollo y destacó la complejidad de los trabajos que serán ejecutados. “El edificio es inhabitable y requiere una rehabilitación estructural, que eso es lo más difícil que podemos tener”, afirmó durante la conferencia de prensa.

Así quedó el edificio que explotó por acumulación de gas en Coyoacán (Gobierno CDMX)

Gobierno CDMX destinará 18 millones de pesos para rehabilitación del edificio en Coyoacán

El gobierno de la Ciudad de México invertirá 18 millones de pesos en la rehabilitación estructural del edificio número 45 de Paseo de los Duraznos, en la alcaldía Coyoacán, tras la explosión de gas que provocó la evacuación de 2 mil 500 personas.

Las obras comenzarán en marzo, una vez concluidos los estudios técnicos, y tendrán una duración estimada de seis a ocho meses, de acuerdo con lo expuesto por las autoridades.

“Esta rehabilitación va a tardar entre 6 y 8 meses. Vamos a pedir que sea lo más pronto posible, pero nunca saltándose nada de lo que se requiera”, indicó la mandataria.

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, puntualizó que la intervención tendrá un costo total de 18 millones de pesos y se extenderá de seis a ocho meses a partir del inicio de las obras en marzo. Subrayó que estos plazos responden a la necesidad de respetar todos los requisitos legales y técnicos para garantizar la seguridad de las familias.

La explosión de gas dejó cinco personas lesionadas en la alcaldía Coyoacán. Crédito: X: Rene Ibarra Soria / @zamudiochoa

Así ayudará el gobierno CDMX a vecinos del edificio damnificado en Coyoacán por explosión

Durante el proceso de reconstrucción, el gobierno capitalino coordinará acciones con la alcaldía Coyoacán para ofrecer un apoyo integral a los damnificados.

Las familias recibirán hospedaje provisional financiado por la Secretaría de Vivienda, y posteriormente, la alcaldía cubrirá el costo de la renta, mientras la administración central llevará a cabo la rehabilitación del inmueble afectado, según expuso Brugada Molina. Calificó el esfuerzo como un acto de solidaridad institucional , orientado a la protección de los vecinos en todas las etapas.

Desde el primer momento de la emergencia, más de mil servidores públicos participaron en la evacuación y el resguardo inmediato de los residentes.

Gran parte de los bienes y enseres personales resultaron inutilizados. “A ustedes les tocará esa parte”, señaló Brugada Molina, en referencia a la reposición de muebles por parte de los damnificados, mientras que la alcaldía se encargará de la renta y la ciudad dirigirá la reconstrucción.

Así quedó el edificio que explotó por acumulación de gas en Coyoacán (Gobierno CDMX)

El Heroico Cuerpo de Bomberos, junto con distintas dependencias y habitantes del lugar, colaboró para atender la situación de manera rápida. Myriam Urzúa Venegas, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, recalcó que la instrucción de la jefa de Gobierno fue brindar apoyo total a los afectados y mantener la presencia institucional hasta restituir por completo la seguridad y la habitabilidad del edificio.

De forma coordinada, los tres niveles de gobierno participaron en el retiro de escombros, el apuntalamiento del edificio dañado, el reemplazo de cancelería y vidrios, así como en las mudanzas y asistencia médica y jurídica. El alcalde de Coyoacán, José Giovani Gutiérrez Aguilar, subrayó durante la conferencia de prensa Clara Brugada que tanto la alcaldía como el gobierno central acompañarán a los damnificados hasta la conclusión del proceso.