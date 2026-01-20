México

AICM EN VIVO: estos son los vuelos cancelados y demorados de este lunes

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reporta en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Guardar
Recuerda que si tu vuelo
Recuerda que si tu vuelo se demora o se cancela, las aerolíneas deben de darte una compensación (Infobae)

Antes de salir rumbo al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), consulta el estatus de tu vuelo y evita sorpresas.

El aeropuerto tiene una página oficial en la que actualiza en vivo el estatus de sus operaciones.

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 18:00 horas de hoy.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

Al tener más vuelos,
Al tener más vuelos, Aeroméxico es una de las aerolíneas que más retrasos y cancelaciones registra (Cuartoscuro)

Vuelo: TA433

Destino: S.Salvador

Aerolínea: Avianca

Hora: 04:00

Estatus: Demorado

Vuelo: TK189

Destino: Estambul

Aerolínea: Turkish Airlines

Hora: 05:30

Estado: Demorado

Vuelo: AA1498

Destino: Miami

Aerolínea: American Airlines

Hora: 06:45

Estatus: Demorado

Vuelo: Y4102

Destino: Cancun

Aerolínea: Volaris

Hora: 11:45

Estado: Demorado

Vuelo: AM832

Destino: Merida Yuc

Aerolínea: Aeromexico

Hora: 15:05

Estatus: Cancelado

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o retrasado, los pasajeros tienen una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

AICMVuelos canceladosmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Vinculan a proceso al exalcalde y dos exfuncionarios más de San Juan Lajarcia, Oaxaca, por violencia política de género

La acción judicial fue confirmada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca

Vinculan a proceso al exalcalde

UNAM advierte que la temporada de influenza se extenderá más de lo habitual: niños de entre 1 y 9 años los más vulnerables

Ciudad de México y Yucatán concentran más del 40% de los casos

UNAM advierte que la temporada

Reforma electoral: Cámara de Diputados recibe propuesta ciudadana avalada por el INE

Kenia López Rabadán confirma que la iniciativa ciudadana será turnada al Congreso para su análisis

Reforma electoral: Cámara de Diputados

Suprema Corte permite que las fiscalías locales cobren por ciertos servicios

La decisión judicial avala que las cuotas establecidas se interpreten conforme a la UMA

Suprema Corte permite que las

Deuda pública de México: Hacienda anuncia refinanciamiento por 235 mil 552 millones de pesos

Estas medidas buscan optimizar vencimientos, mejorar liquidez en el mercado local y consolidar la sostenibilidad de economía del país

Deuda pública de México: Hacienda
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Cuini” del CJNG pide

“El Cuini” del CJNG pide aplazar, por segunda ocasión, su audiencia en EEUU

Procesan a “El Chito”, objetivo criminal implicado en ataque contra agentes de seguridad en Sonora

Operativos contra el narcomenudeo en Veracruz dejan como saldo 26 personas detenidas

Operativos en Sinaloa: ocho detenidos, arsenal decomisado y seis vehículos robados asegurados

El Z-40, ex líder de Los Zetas, defiende su inocencia y acusa segregación y aislamiento en cárcel de Virginia

ENTRETENIMIENTO

31 Minutos llega al Auditorio

31 Minutos llega al Auditorio Nacional: fecha y preventa para Radio Guaripolo II

Luis Carlos Origel comparte primeras fotos junto a Andrea Legarreta tras hacer público el romance de ‘Hoy’

Gloria Trevi sufrió parálisis facial tras fuerte impresión: “La sangre se me disparó”

Las mejores melodías para escuchar en Apple México en cualquier momento y lugar

“Él y ella” continúa dominando el ranking de las series más populares de Netflix en México

DEPORTES

Tottenham vs Dortmund: a qué

Tottenham vs Dortmund: a qué hora y dónde ver desde México el partido de la Jornada 7 en la Champions League

Inter vs Arsenal: a qué hora y dónde ver desde México el partido más esperado de la J7 en la Champions League

Crisis en América, suman tres partidos sin anotar gol en el comienzo del Clausura 2026

Real Madrid vs Mónaco: a qué hora y dónde ver desde México al cuadro merengue en la Champions League

Jornada 4 Liga Mx Femenil: cuándo y dónde ver cada uno de los juegos