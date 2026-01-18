Alejandra Bogue le contesta a ‘La Supermana’ sobre supuestos golpes a su mamá y un hijo abandonado en Acapulco

La reciente disputa mediática entre Daniel Vives Ego y Alejandra Bogue surge tras declaraciones en el pódcast 'Tacita de té' sobre temas personales (IG)

Las recientes disputas entre Alejandra Bogue Gómez y Daniel Vives Ego, mejor conocida como La Supermana, han reavivado antiguas tensiones y puesto en el centro del debate acusaciones cruzadas sobre el pasado personal y familiar de ambas figuras del entretenimiento mexicano.

Las declaraciones surgieron luego de que Vives Ego usara su personaje en Tacita de té para afirmar que, tras recibir ataques en redes sociales, decidió exponer detalles delicados sobre la vida privada de Bogue, abonando a una polémica que había permanecido latente y que ahora profundiza la brecha entre dos referentes de la comunidad LGBT+.

Bogue habla de la audición de su mamá

En la etapa más reciente de este enfrentamiento, Alejandra Bogue respondió de forma categórica ante la prensa a las acusaciones que sugieren que habría golpeado a su madre hasta dejarla sin audición y que habría abandonado a un hijo en Acapulco. Bogue expresó:

“Desde que nací, lamentablemente, mi mamá perdió el oído, pero sí escuchó siempre. Tuvo un hijo a los 28 años y pierde el oído. Era sorda de clóset. Trabajaba contestando teléfonos en direcciones generales, gerencias financieras”, según su testimonio ante los medios.

La drag queen contó un episodio de consumo de sustancias (TikTok Hugo Blanquet)

Además, negó de forma explícita la existencia de un hijo fuera de la Ciudad de México: “No hay hijo en Acapulco”.

Este cruce se intensificó en una reciente emisión del pódcast Tacita de té, donde La Supermana fue cuestionada por sus compañeras de programa, La Draga Maravilla (Hugo Blanquet) y La Coña (Checho Alazcuaga), sobre el presunto abandono del hijo y el supuesto maltrato a la madre.

Aunque inicialmente Vives Ego respondió en tono irónico, terminó por desestimar ambas acusaciones en términos tajantes: “¿(El hijo) de Acapulco, qué tiene abandonado?, no (...) ¿Y de lo de su mamá que le pega? ¿Que por eso la dejó sin el sentido auditivo? Tampoco”, según la transcripción del pódcast.

Alejandra Bogue negó categóricamente haber abandonado un hijo en Acapulco y rechazó las acusaciones de maltrato hacia su madre (Infobae México)

No obstante, semanas antes, en ese mismo espacio, Vives Ego había narrado situaciones vinculadas al consumo de sustancias y relatado hechos conflictivos con la mamá de Bogue.

En esa ocasión, hizo alusión a un episodio que, por su gravedad personal, consideró imperdonable: “El día que le hizo la majadería a mi mamá, ese día me quedé helada y eso sí no lo voy a perdonar”.

La drag queen describió un incidente que involucró a Alejandra Bogue durante una supuesta situación de consumo y que presenció junto a otros allegados. Ante estas declaraciones, Bogue reconoció haber atravesado periodos de conflicto con su madre, sobre todo vinculados con la definición de su identidad de género.

Los conflictos entre Bogue y su entorno familiar se relacionan con el proceso de definición de su identidad de género y momentos de rebeldía (IG)

Aclaró: “Claro que tuve mi momento de rebelión total, sobre todo en definición de género, pasaba todo, pero eso que dijo este muchacho (Daniel Vives Ego)… hablar de la mamá de quien sea, no”.

Asimismo, manifestó su rechazo a permanecer en el centro de las polémicas, indicando que actualmente prioriza el bienestar familiar y el acompañamiento de su madre en la vejez.

Harta de que la vinculen con Horacio Villalobos

Bogue también abordó su relación con Horacio Villalobos, una figura clave en su trayectoria profesional. Al respecto, precisó que prefiere no volver a referirse ni a Villalobos ni a La Supermana:

“No me interesa que a cada rato me estén preguntando sobre Horacio, sobre La Supermana, porque para mí desde que me salí de ahí (de Telehit) quite Cablevisión. Estoy agradecida con él, o sea, perdono pero no olvido… hubo violencia laboral. Ya no hubo demandas, no existían esas cosas”.