“No era especial”: Christian Nodal estaría molesto con su violinista tras rumores de infidelidad a Ángela Aguilar

Christian Nodal desmiente rumores de romance con su violinista y asegura desconocerla, según fuentes cercanas. (@nodal, @angela_aguilar_, @esmeraldacanape, Instagram)

Semanas después de que Christian Nodal enfrentó rumores sobre una posible relación con su violinista, una nueva versión asegura que el sonorense está molesto ante toda la polémica.

De acuerdo con la periodista Adri Toval, tanto Nodal como Ángela Aguilar se enteraron de la controversia por todo lo que circula en redes sociales, pero desconocen completamente a la joven.

Esmeralda Camacho avivó rumores sobre un triángulo amorosos con Nodal y Ángela Aguilar al publicar un historia que fue interpretada como una indirecta Crédito: @camachoesmeralda1, Instagram

Nodal y Ángela Aguilar habrían negado conocer a la violinista

En una reciente emisión de su programa de YouTube, Toval explicó que el intérprete de “Botella tras botella” desconoce el nombre de la mayor parte de su equipo, por lo que no sabe el mensaje que busca dar la violinista al fingir un romance.

“Esta fuente me aseguró que él ni siquiera se sabe los nombres de la gente de su equipo. Christian no está pendiente de quien es quién”, compartió.

Y agregó: “Me comentan que tanto Christian como Ángela se enteraron del nombre de esta mujer por todo este chisme porque ni siquiera sabían el nombre de ella, ella no era especial”, dijo el pasado 14 de enero.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se enteran del escándalo en redes y niegan conocer personalmente a la violinista involucrada. (Captura de pantalla, X)

Reacción del equipo de Nodal ante el supuesto romance

Además del cantante de regional mexicano, Toval compartió que parte del equipo de Nodal estaría sorprendido por la actitud de la joven, especialmente por los videos que ha compartido recientemente en sus redes sociales.

“El artista está aparentemente incómodo, molesto con esta chica porque todos creían que ella era una buena persona, pero resultó que no. Según la percepción que tiene el equipo de Christian y músicos, es que la chica quiere ganar fama y atención”, agregó.

De acuerdo con su equipo, la joven estaría buscando mandar un “mensaje subliminal” de que entre ella y el cantante “pasa algo” que va más allá de lo laboral.

Fuentes aseguran que la violinista buscó dar un mensaje subliminal sobre una presunta relación con Christian Nodal. (Capturas de pantalla)

¿Ángela Aguilar está molesta por los rumores de infidelidad?

Hasta el momento, los intérpretes de “Dime cómo quieres” no han hecho declaraciones públicas sobre lo ocurrido con la violinista, pero la comunicadora eveló que la hija de Pepe Aguilar estaría molesta por la situación.

“Ella está muy molesta. Ángela está muy incómoda y muy molesta, no porque haya encontrado algo entre los dos sino porque siente que los medios lo han amplificado”, señaló.

Cabe recordar que en medio de la controversia que surgió en redes sociales tras unos videos en TikTok, la periodista Inés Moreno reveló que la violinista Esmeralda Camacho había sido desvinculada laboralmente del cantante.

Nodal y su entorno perciben que la joven intenta ganar fama y atención usando su cercanía laboral con el cantante. (Captura de pantalla, TikTok)

Por su parte, Flor Rubio aseguró que era falso y la joven seguía trabajando con Nodal, pero parte de su staff había tenido problemas para ingresar a Estados Unidos: “Algunos miembros del equipo de Nodal no han podido renovar sus visas de trabajo y por eso no aparece el equipo completo, en este caso Esmeralda”.