Memo Ríos lanza fuertes insultos contra Bad Bunny: “Artista no eres ni nunca lo serás”

El comediante arremetió contra el cantante de manera creativa

El comediante atacó con creatividad
El comediante atacó con creatividad al cantante (REUTERS/Henry Romero)

La figura de Memo Ríos provocó controversia al dirigir una serie de críticas a Bad Bunny y a sus seguidores en una publicación en Facebook, donde cuestionó la calidad artística del puertorriqueño y la naturaleza de su público.

El comediante y cantante mexicano escribió que, aunque Bad Bunny no le resulta antipático, no considera que lo que hace sea musical y expresó que el éxito económico del artista se debe a la falta de exigencia de quienes lo escuchan, todo eso en su particular estilo de humor y talento para la rima.

¿Qué dijo Memo Rios?

Memo Ríos remarcó la permanencia comercial del reguetonero, afirmando: “Como mercader y con tus seguidores de mal gusto y sordos, mucho tiempo haciendo plata permanecerás”.

En el mensaje, compartido en la plataforma mencionada, Ríos utilizó la ironía para referirse a Bad Bunny. Expresó que apenas ha escuchado su música por algunos segundos y que le parecería adecuado que Guillermo del Toro lo eligiera para crear efectos sonoros “macabros” debido a sus cualidades vocales, que describió como “berridos guturales que evocan al chamuco y a sus ruidos infernales”.

Ríos profundizó en sus críticas al sostener que el fenómeno Bad Bunny se asocia a una audiencia global que no exige calidad musical y que “camina como zombies inconscientes” por los cinco continentes. El artista mexicano incluyó una referencia despectiva más: “Se les olvida limpiar su cerebro lleno de basura y, por consiguiente, les gusta escuchar lo mismo”.

Finalmente, Ríos reiteró que no tiene animosidad personal contra el reguetonero, pero cerró su publicación con una valoración tajante sobre su impacto en la industria musical: “Artista no eres ni nunca lo serás, pero como mercader y con tus seguidores de mal gusto y sordos, mucho tiempo haciendo plata permanecerás”. Concluyó que la habilidad de Bad Bunny reside en su astucia para obtener beneficios trasformando el arte musical, describiéndolo como “vil prostituto”.

Estas expresiones de Memo Ríos circularon en un contexto en el que Bad Bunny consolidó su popularidad en México con ocho conciertos con localidades agotadas en el Estadio GNP Seguros en 2025, lo que confirma una relación sostenida con el público local, a pesar de la existencia de voces críticas.

