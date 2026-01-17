México Deportes

Chivas vs Querétato: sigue el minuto a minuto del duelo de la jornada 3 de la Liga MX

Sigue el desarrollo del partido entre Chivas y Querétaro en el Estadio Akron: goles, cambios, tarjetas y las mejores jugadas

23:12 hsHoy

Minuto 3: Chivas cerca de anotar el primer. Allison envía a tiro de esquina.

23:09 hsHoy

Arrancaaaaaaa el partido entre Chivas y Querétaro en el Estadio Akron.

22:45 hsHoy

¿Por qué Brian Gutiérrez y Robert Ledezma podrían no jugar con la Selección Mexicana en los siguientes partidos amistosos frente a Panamá y Bolivia?

Por esta razón dos jugadores de Chivas podrían no debutar con la Selección Mexicana contra Panamá y Bolivia

El tricolor afronta la antesala de los amistosos ante Panamá y Bolivia sin la certeza de contar con ambos futbolistas

La Federación Mexicana de Futbol mantiene en suspenso a Richard Ledezma y Brian Gutiérrez, pues ambos dependen de una autorización oficial de para poder debutar con la Selección Mexicana. (Especial)

La convocatoria de Javier Aguirre para los amistosos de enero frente a Panamá (22 de enero) y Bolivia (25 de enero) generó gran expectativa.

22:41 hsHoy

Los Gallos blancos se presentan en el Estadio Akron con la siguiente alineación:

  • Guillermo Allison (25)
  • Lucas Abascia (2)
  • Diego Reyes (9)
  • Francisco Venegas (17)
  • Carlo García (4)
  • Santiago Homenchenko (6)
  • Bernardo Parra (8)
  • Jaime Gómez (12)
  • Jean Unjanque (14)
  • Alí Ávila (31)
  • Mateo Coronel (37)
22:37 hsHoy

La más reciente convocatoria de Javier Aguirre para la Selección Mexicana estuvo dominada por jugadores de Chivas:

Selección Mexicana: esta fue la última convocatoria del Tricolor dominada por Chivas

El Rebaño Sagrado lideró la convocatoria de Javier Aguirre para los encuentros ante Panamá y Bolivia

El Vasco Aguirre para los juegos ante Panamá y Bolivia pidió a ocho jugadores de las Chivas. (Ilustración: Jovani Pérez)

La Selección Mexicana comenzó formalmente el camino rumbo al Mundial de 2026 con una convocatoria que no pasó desapercibida. Javier Aguirre, recientemente ratificado como director técnico del Tricolor, presentó su primera lista del año y la decisión dejó una señal clara: Chivas se convirtió en el principal proveedor de futbolistas para el representativo nacional.

22:35 hsHoy

Chivas se presentará con la siguiente alineación al encuentro:

  • R. Rangel (1)
  • L. Romo (7)
  • B. González (5)
  • D. Aguirre (23)
  • J. Castillo (2)
  • O. Govea (6)
  • B. Gutiérrez (11)
  • R. Ledezma (37)
  • R. Alvarado (25)
  • A. González (34)
  • É. Álvarez (10)
22:17 hsHoy

Los jugadores de Chivas ya se encuentran en el estadio Akron para enfrentar a Querétaro.

(X/ @Chivas)
21:44 hsHoy

¿Cómo le fue a Chivas en su más reciente duelo en la Liga MX?

Con gol de Yael Padilla sobre la hora, Chivas logra su segunda victoria en el torneo y se coloca como líder general

El club rojiblanco logra su segunda victoria consecutiva y sigue con el buen paso

El club rojiblanco logra su segunda victoria consecutiva y sigue con el buen paso.(Instagram: @chivas)

Las Chivas Rayadas del Guadalajara vencieron este miércoles 14 de enero a los Bravos de Juárez por marcador de 0-1, en un juego correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2026.

21:30 hsHoy

Descubre todos los detalles sobre el encuentro entre Chivas y Gallos este 17 de enero en el Estadio Akron:

Chivas vs Querétaro: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026

El Rebaño busca seguir invicto en el Clausura 2026 y aquí te decimos todos los detalles de la transmisión

Guadalajara recibe a Querétaro con paso perfecto y la cita ya tiene fecha y plataforma confirmadas. (Ilustración: Jesús Aviles)

Guadalajara vuelve a escena en la Jornada 3 del Clausura 2026 con la consigna de sostener el paso perfecto y confirmar por qué se ha colocado como uno de los equipos más sólidos del arranque. El próximo sábado 17 de enero, el Rebaño Sagrado recibirá a Querétaro en el Estadio Akron, en un compromiso que se podrá seguir en vivo a partir de las 5:07 PM, tiempo del centro de México, a través de Amazon Prime Video.

