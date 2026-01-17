Chivas vs Querétato: sigue el minuto a minuto del duelo de la jornada 3 de la Liga MX

Chivas vs Querétaro: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026 El Rebaño busca seguir invicto en el Clausura 2026 y aquí te decimos todos los detalles de la transmisión

Guadalajara recibe a Querétaro con paso perfecto y la cita ya tiene fecha y plataforma confirmadas. (Ilustración: Jesús Aviles)

Guadalajara vuelve a escena en la Jornada 3 del Clausura 2026 con la consigna de sostener el paso perfecto y confirmar por qué se ha colocado como uno de los equipos más sólidos del arranque. El próximo sábado 17 de enero, el Rebaño Sagrado recibirá a Querétaro en el Estadio Akron, en un compromiso que se podrá seguir en vivo a partir de las 5:07 PM, tiempo del centro de México, a través de Amazon Prime Video.