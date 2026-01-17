Chivas vs Querétato: sigue el minuto a minuto del duelo de la jornada 3 de la Liga MX

Minuto 3: Chivas cerca de anotar el primer. Allison envía a tiro de esquina.
Arrancaaaaaaa el partido entre Chivas y Querétaro en el Estadio Akron.
¿Por qué Brian Gutiérrez y Robert Ledezma podrían no jugar con la Selección Mexicana en los siguientes partidos amistosos frente a Panamá y Bolivia?
La convocatoria de Javier Aguirre para los amistosos de enero frente a Panamá (22 de enero) y Bolivia (25 de enero) generó gran expectativa.
Los Gallos blancos se presentan en el Estadio Akron con la siguiente alineación:
La más reciente convocatoria de Javier Aguirre para la Selección Mexicana estuvo dominada por jugadores de Chivas:
La Selección Mexicana comenzó formalmente el camino rumbo al Mundial de 2026 con una convocatoria que no pasó desapercibida. Javier Aguirre, recientemente ratificado como director técnico del Tricolor, presentó su primera lista del año y la decisión dejó una señal clara: Chivas se convirtió en el principal proveedor de futbolistas para el representativo nacional.
Chivas se presentará con la siguiente alineación al encuentro:
Los jugadores de Chivas ya se encuentran en el estadio Akron para enfrentar a Querétaro.
¿Cómo le fue a Chivas en su más reciente duelo en la Liga MX?
Las Chivas Rayadas del Guadalajara vencieron este miércoles 14 de enero a los Bravos de Juárez por marcador de 0-1, en un juego correspondiente a la Jornada 2 del Clausura 2026.
Descubre todos los detalles sobre el encuentro entre Chivas y Gallos este 17 de enero en el Estadio Akron:
Guadalajara vuelve a escena en la Jornada 3 del Clausura 2026 con la consigna de sostener el paso perfecto y confirmar por qué se ha colocado como uno de los equipos más sólidos del arranque. El próximo sábado 17 de enero, el Rebaño Sagrado recibirá a Querétaro en el Estadio Akron, en un compromiso que se podrá seguir en vivo a partir de las 5:07 PM, tiempo del centro de México, a través de Amazon Prime Video.