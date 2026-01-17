Acusan a Kenia Os de copiarle a Lady Gaga en su nuevo video “Belladona”

La mexicana inaugura una nueva etapa de su carrera (capturas de pantalla)

El debut de Kenia Os con Belladona inaugura una nueva fase en su trayectoria musical y anticipa la llegada de K de Karma, cuyo lanzamiento está previsto para marzo.

Este primer sencillo, disponible ya en plataformas digitales y YouTube, se acompaña de un videoclip de alto concepto visual diseñado para definir la estética de este ciclo artístico.

Desde el estreno, los seguidores de Kenia Os celebraron el giro temático y estético de Belladona, destacando en redes sociales el abandono de los matices luminosos y pop que caracterizaron capítulos anteriores de la artista.

Comparada con Lady Gaga

Algunos internautas encontraron similitudes entre Belladona y Abracadabra (capturas de pantalla)

La propuesta de Belladona fusiona música y visuales inspirados en el teatro y el cine, y propone una identidad renovada para la cantante. El tema fue compuesto por Kenia Os, en colaboración con Matthew Rey, Ismael Cano Jr., Mechi Pieretti y Michael Rincón, un equipo que elaboró una letra y un sonido que, como señala la propia intérprete, reflejan de manera genuina su momento actual.

El relato de “Belladona” gira en torno a una femme fatale que toma las riendas de sus relaciones y asume con determinación las repercusiones de sus actos.

La propuesta visual de Belladona ha sido comparada con uno de los trabajos videográficos más recientes de Lady Gaga: el clip de Abracadabra, el éxito que con el que la neoyorkina conquistó a todo el mundo.

Y es que ambos videoclips comparten un aura oscura y agresiva, además de atuendos en colores rojos y blancos.

La exitosa carrera de Kenia Os

El atuendo de Kenia Os y su complicidad con Peso Pluma marcan tendencia en la gala musical (IG)

Kenia Guadalupe Flores Osuna, conocida artísticamente como Kenia Os, ha consolidado una de las trayectorias más destacadas de la música pop y urbana en México. Originaria de Mazatlán, Sinaloa, Kenia Os inició su carrera en el mundo digital, donde acumuló seguidores en plataformas como YouTube, para después incursionar con éxito en la música.

De acuerdo con Billboard, Kenia Os lanzó su primer sencillo en 2018 y, desde entonces, ha logrado posicionarse en los principales listados de reproducciones en América Latina. Su álbum debut, “Cambios de luna”, superó los 100 millones de reproducciones en plataformas digitales. La artista ha colaborado con figuras como CNCO y Gera MX, ampliando su proyección internacional.

Kenia Os ha recibido reconocimientos en premiaciones como los MTV Miaw y los Kids’ Choice Awards México, impulsando su presencia en el ámbito musical latino. Además, la cantante ha incursionado en el mundo empresarial con una línea de cosméticos, lo que ha fortalecido su imagen como figura influyente en redes sociales.

Actualmente, Kenia Os cuenta con más de 10 millones de seguidores en Instagram y continúa sumando éxitos en la industria musical. Su constante evolución artística y su vínculo con la audiencia juvenil la mantienen como referente en la cultura pop mexicana.