México

Sismo de magnitud 5.3 en Guerrero: Claudia Sheinbaum informa que no se registran daños

De acuerdo a la presidenta, la Coordinación Nacional de Protección Civil activó el protocolo de revisión en la CDMX y en las zonas cercanas al epicentro

Guardar
De acuerdo a la presidenta,
De acuerdo a la presidenta, la Coordinación Nacional de Protección Civil activó el protocolo de revisión en la CDMX y en las zonas cercanas al epicentro. Crédito: EFE/ Mario Guzmán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que no se reportan daños tras el sismo de magnitud 5.2 registrado a las 00:42 en San Marcos, Guerrero,a través de sus redes sociales. La funcionaria precisó: “Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero”.

De acuerdo con Sheinbaum, la Coordinación Nacional de Protección Civil activó el protocolo de revisión en la capital y en las zonas cercanas al epicentro. Hasta la primera hora del día, autoridades federales y locales no habían informado afectaciones relevantes en infraestructuras o personas.

El movimiento telúrico, percibido en varias regiones del país, llevó a la activación preventiva de sistemas de emergencia, sin que se reportaran incidentes mayores. Las autoridades mantienen el monitoreo en coordinación con Protección Civil para descartar riesgos adicionales.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumTemblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico Nacionalepicentromexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy 16 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 5.3 en Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 16 de enero

Idols de K-pop que se presentarán gratis en la Feria Nacional de San Marcos 2026

Entre los nombres más esperados figuran importantes artistas que llevarán el K-pop al Foro de las Estrellas

Idols de K-pop que se

Feria de San Marcos 2026: qué artistas se presentarán en el Foro de las Estrellas

Los conciertos principales de la esperada feria en Aguascalientes tendrá como protagonistas a Goo Goo Dolls, Empire Of The Sun, Foreigner y más

Feria de San Marcos 2026:

Shawn Mendes es captado conviviendo con fans en CDMX

La llegada del intérprete creó expectativa entre sus seguidores y generó un ambiente de entusiasmo en redes sociales

Shawn Mendes es captado conviviendo

“Está adentro de los tacos”: sicarios grabaron el momento en que asesinaron al periodista Carlos Castro en Veracruz

El video de poco más de 30 segundos revela que el comunicador fue atacado por diversos hombres de forma coordinada

“Está adentro de los tacos”:
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Está adentro de los tacos”:

“Está adentro de los tacos”: sicarios grabaron el momento en que asesinaron al periodista Carlos Castro en Veracruz

Detienen a tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Chiapas

Ataque armado contra elementos de la Fiscalía de Morelos deja un agente muerto y otro herido

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente acuerdan “acciones tangibles” en materia de seguridad durante llamada

Caen seis presuntos miembros de la Unión Tepito en un centro de distribución de drogas en la Peralvillo

ENTRETENIMIENTO

Idols de K-pop que se

Idols de K-pop que se presentarán gratis en la Feria Nacional de San Marcos 2026

Feria de San Marcos 2026: qué artistas se presentarán en el Foro de las Estrellas

Shawn Mendes es captado conviviendo con fans en CDMX

Feria de San Marcos 2026: fechas, posibles precios y todo lo que debes saber

Feria Nacional de San Marcos 2026: J Balvin, Andrea Bocelli y David Guetta encabezan el cartel oficial

DEPORTES

Germán Berterame sueña con ir

Germán Berterame sueña con ir al Mundial 2026 con México por encima de la Hormiga González: “Es bueno tener competencia”

Caicedo con un pie fuera de Pumas, según reportes

Canelo Álvarez anuncia su regreso al boxeo tras perder campeonatos contra Crawford: esta es la fecha de su retorno

Un grande de Brasil estaría interesado en el fichaje de Julián Quiñones

Julio César Chávez Jr. se estrena como entrenador con Aldo de Nigris para su pelea contra Nicola Porcella