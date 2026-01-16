Sismo de magnitud 5.3 en Guerrero: Claudia Sheinbaum informa que no se registran daños

De acuerdo a la presidenta, la Coordinación Nacional de Protección Civil activó el protocolo de revisión en la CDMX y en las zonas cercanas al epicentro. Crédito: EFE/ Mario Guzmán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que no se reportan daños tras el sismo de magnitud 5.2 registrado a las 00:42 en San Marcos, Guerrero,a través de sus redes sociales. La funcionaria precisó: “Hasta el momento no se reportan daños por el sismo de magnitud preliminar 5.2 registrado a las 00:42 con epicentro en San Marcos, Guerrero”.

De acuerdo con Sheinbaum, la Coordinación Nacional de Protección Civil activó el protocolo de revisión en la capital y en las zonas cercanas al epicentro. Hasta la primera hora del día, autoridades federales y locales no habían informado afectaciones relevantes en infraestructuras o personas.

El movimiento telúrico, percibido en varias regiones del país, llevó a la activación preventiva de sistemas de emergencia, sin que se reportaran incidentes mayores. Las autoridades mantienen el monitoreo en coordinación con Protección Civil para descartar riesgos adicionales.

Información en desarrollo...