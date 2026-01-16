México

Oaxaca logra reducir en 93% los casos de dengue

Durante 2025, los casos pasaron de más de 4 mil a sólo 275 contagios

Oaxaca logró disminuir de manera
Oaxaca logró disminuir de manera notable sus casos de dengue | Jovani Pérez

Las acciones de prevención y control del dengue implementadas en Oaxaca han generado una disminución drástica en la incidencia de la enfermedad, según informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

La entidad registró un descenso del 93 % en casos de dengue, al pasar de 4 mil 111 notificaciones al cierre de 2024 a sólo 275 en el mismo periodo de 2025.

Esta reducción se atribuye a una intensa labor de control larvario que abarcó 634 localidades de 167 municipios y la intervención directa en más de 1,3 millones de viviendas.

Además, se trataron con larvicida más de 1 millón de depósitos de agua, medida clave para cortar los ciclos de reproducción del mosquito Aedes aegypti.

Fotografía de archivo del 4
Fotografía de archivo del 4 de abril de 2024 del mosquito Aedes aegypti, responsable de transmitir el dengue, visto a través de un microscopio del Laboratorio de Parasitología Médica y Biología de Vectores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Brasilia (UnB), en Brasilia (Brasil). EFE/ Andre Borges

El personal sanitario también realizó rociado intradomiciliario en 6 mil 406 inmuebles, priorizando centros educativos, hogares y espacios públicos de 209 localidades.

Por otro lado, las campañas de nebulización Ultra Bajo Volumen (UBV) alcanzaron 79.477 hectáreas y casi 1,5 millones de viviendas en 366 localidades, mientras que la nebulización térmica abarcó 44.561 hectáreas en 734 localidades, interviniendo en más de 500 mil viviendas.

A pesar de los avances, las autoridades confirmaron el primer caso de dengue en 2026 en San Juan Bautista Tuxtepec, lo que motivó el despliegue inmediato de operativos de control larvario en esa localidad y en Acatlán de Pérez Figueroa.

De manera paralela, en la Costa, personal de vectores intensificó acciones contra dengue y paludismo en municipios como San Pedro Pochutla, Santa María Huatulco, Santos Reyes Nopala y San Pedro Mixtepec, con estudios hidroentomológicos, rociado residual y promoción del “patio limpio”.

Dengue en México CRÉDITOS: Secretaría de
Dengue en México CRÉDITOS: Secretaría de salud

El SSO insiste en la importancia de mantener las medidas domésticas para evitar criaderos de mosquitos: “lava, tapa, voltea y tira”, así como eliminar objetos que acumulen agua limpia y tapar los recipientes, para cortar de raíz la transmisión del dengue en la entidad.

Qué es el dengue

El dengue es una infección viral transmitida a los humanos por la picadura de mosquitos infectados, principalmente del género Aedes, en especial Aedes aegypti.

La enfermedad es frecuente en regiones tropicales y subtropicales, y se presenta con síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas, vómitos y erupción cutánea. En algunos casos, puede avanzar a una forma grave que pone en riesgo la vida y requiere atención médica urgente.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el dengue no se transmite directamente de persona a persona, sino exclusivamente por la picadura de mosquitos infectados, que suelen estar activos durante el día, con mayor actividad al amanecer y al atardecer.

Síntomas del dengue (Facebook/@ComunicacionSocialGuerrero)
Síntomas del dengue (Facebook/@ComunicacionSocialGuerrero)

El control del dengue depende principalmente de la eliminación de criaderos de mosquitos y de la protección personal, como el uso de repelentes, ropa adecuada y mosquiteros. La OMS también recomienda la vacunación en zonas de alta transmisión como parte de una estrategia integral de prevención.

En México, la Secretaría de Salud subraya la importancia de acciones comunitarias, el control larvario y la vigilancia epidemiológica para reducir los contagios, así como la consulta temprana ante síntomas para evitar complicaciones graves.

Temblor en Oaxaca hoy: se

Jorge Álvarez Máynez se lanza

Semilleros Creativos fortalecen la formación

El ingrediente menos sano de

Atacan a tiros a comandante

Las mejores cintas de Netflix

Tigres vs Toluca: dónde y

