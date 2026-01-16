“Está adentro de los tacos”: sicarios grabaron el momento en que asesinaron al periodista Carlos Castro en Veracruz

El periodista fue asesinado por un comando armado. Crédito: Redes sociales

Un video difundido este 15 de enero en redes sociales muestra el momento exacto en que sujetos armados llegan a bordo de un vehículo a la taquería donde fue asesinado el periodista especializado en nota roja, Carlos Castro.

En las imágenes se observa cómo los agresores descienden de un automóvil y, portando armas largas, disparan directamente contra el reportero, quien se encontraba en el establecimiento familiar Trogue Birria, propiedad de los padres del comunicador.

La difusión de esta grabación aportaría nuevos elementos sobre la ejecución, reavivando el reclamo de justicia en un contexto de amenazas previas y desapariciones relacionadas con el caso ocurrido el pasado 8 de enero de 2026.

Además, revelaría que Carlos era vigilado por el convoy que lo asesinó.

El ataque a Carlos Castro: ejecución grabada y amenazas previas

Carlos Castro fue ejecutado a balazos la noche del 8 de enero de 2026, dentro de un restaurante propiedad de su familia.

Según los reportes preliminares, sujetos armados ingresaron al establecimiento, ubicado en la colonia Cazones, y abrieron fuego de manera directa, hecho que fue confirmado con la reciente revelación de la grabación.

Según hipótesis previas de comunicadores, los sicarios habrían compartido la grabación en las redes sociales para demostrar de lo que son capaces para atemorizar.

El material de poco más de 30 segundos muestra cómo los atacantes llegan reportando mediante un radio lo que sucede.

“Está adentro de los tacos, ya voy a entrar”, se escucha que dice uno de los sicarios antes de ingresar al negocio.

Mientras tanto, en la frecuencia de radio se escucha que les confirman la presencia del periodista.

“¿Dónde está?“, pregunta la persona que graba el video, aún dentro del vehículo.

“No lo vemos, no lo vemos, está una vieja hasta allá adentro”, se escucha.

Posterior a eso, los sicarios descienden, ingresan al fondo del negocio y asesinan a Carlos Castro.

Momento en que los sicarios arriban a la taquería donde asesinaron a Carlos Castro (Redes sociales)

Castro había denunciado amenazas en años anteriores y contaba con medidas de protección otorgadas por autoridades estatales, como rondines y la asignación de una cámara personal. Estas medidas se retiraron meses antes del crimen.

Según reportes, el periodista ya había abandonado temporalmente Poza Rica por motivos de seguridad y solo regresó a la ciudad en los últimos meses de 2025.

Reacciones y contexto: exigencias de justicia y agresiones en Veracruz

Desde antes de revelarse este video, diversas organizaciones condenaron el asesinato y exigieron una investigación que considere la labor periodística de la víctima como línea principal.

Se insistió en la responsabilidad de las autoridades para garantizar la seguridad de los periodistas y la aplicación efectiva de las medidas de protección.

Veracruz es una de las entidades con mayor número de periodistas asesinados en el país, con decenas de casos documentados sin justicia.

Desaparición de familiares tras el funeral: nueva alerta para la prensa

La desaparición de Wendy Portilla y Karime Murrieta ocurrió el mismo día del sepelio de Carlos Castro, periodista asesinado en Poza Rica, sin que hasta el momento existan pistas sobre su paradero.

A las 48 horas de realizado el funeral de Carlos Castro, desaparecieron su esposa y una amiga cercana, ambas vistas por última vez tras acudir al panteón donde fue sepultado el periodista.

Organizaciones defensoras de derechos humanos continúan exigiendo su localización con vida y la aplicación de protocolos de investigación especializados.

Autoridades estatales confirmaron la apertura de investigaciones tanto por el asesinato como por la desaparición, sin que hasta ahora existan detenidos ni avances públicos.