México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 15 de enero: vehículo descompuesto en Miguel Ángel de Quevedo

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Guardar
14:55 hsHoy

La SSC-CDMX informó que hay un vehículo descompuesto en Miguel Ángel de Quevedo a la altura de División del Norte. Alternativa vial: Eje 10 Sur.

14:09 hsHoy

Hay bloqueo en Tarascos y Chontales, col. Tlalcoligia, alcaldía Tlalpan, por manifestantes. Alternativa vial: Camino a Santa Úrsula y Av. insurgentes.

12:45 hsHoy

Choque vehicular en Canal Río Churubusco a la altura de Av. Sur 4, colonia Cuchilla Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco.

El segundo accidente se registró en Calzada de Tlalpan antes de La Coruña al Norte, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez.

12:40 hsHoy

Se espera arribo de manifestantes a las 06:30 horas en el Zócalo Capitalino.

Manifestación comerciantes CDMX
Manifestación comerciantes CDMX extorsión (@OVIALCDMX/X)

Temas Relacionados

BloqueosManifestacionesCDMXEdomexmexico-noticias

Últimas noticias

México replanteará negociaciones con EEUU y buscará mantener el T-MEC: Marcelo Ebrard

El secretario de Economía explicó qué parámetros llevará el documento que se presentará a finales de enero, comenzando por la importancia del acuerdo comercial

México replanteará negociaciones con EEUU

¿Real o IA? La verdad detrás de la foto de La Chilindrina que conmocionó a sus fans

La imagen, ampliamente difundida en redes sociales, generó zozobra y especulaciones sobre el estado de salud de la actriz

¿Real o IA? La verdad

Aurora lleva a cines su show más importante en México: preventa, fecha de estreno y lo que debes saber

La artista noruega anunció su documental musical a través de redes sociales

Aurora lleva a cines su

Valor de apertura del dólar en México este 15 de enero de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Valor de apertura del dólar

Alexis Vega reaparece en redes y muestra su recuperación tras la cirugía

El delantero se perdería hasta seis partidos con Toluca

Alexis Vega reaparece en redes

ÚLTIMAS NOTICIAS

Grok pone fin al contenido

Grok pone fin al contenido de semidesnudos tras las críticas y problemas judiciales

Hantavirus: por qué aumentó la letalidad en los últimos meses

“Controle su vuelto”: cayó una banda narco que vendía droga por una ventanilla blindada similar a la de los bancos

Receta de arroz frito con ramen, rápida y fácil

Así es el smartphone pensado para juegos exigentes y que cuenta con altavoces con tecnología Bose

INFOBAE AMÉRICA

Un brote de salmonella en

Un brote de salmonella en EEUU afecta al menos a 45 personas por un suplemento dietético en polvo

Donald Trump advirtió que invocará la Ley de Insurrección en Minnesota si siguen los ataques contra el Servicio de Inmigración

La “flota fantasma” y el factor BRICS: por qué el cerco arancelario de Trump expone la peligrosa cercanía de Brasil con Irán

Céline Dion recordó a su fallecido esposo René Angélil a una década de su partida: “Diez años sin tus caricias”

Tiene 104 años, publicó otro libro y llama a la sociedad a rebelarse

DEPORTES

Se sorteó el cuadro principal

Se sorteó el cuadro principal del Australian Open: los rivales de los nueve tenistas argentinos y el camino para los máximos favoritos

La impactante cláusula de rescisión con la que Atlético de Madrid busca blindar a Giuliano Simeone

En medio de la polémica porque su rival “jugó a las escondidas”, el argentino Luciano Benavides recuperó el liderazgo y sueña con ganar el Rally Dakar

Tiger Woods habló tras afrontar su séptima cirugía en la espalda y se refirió a su futuro dentro del golf

Un campeón del mundo con Brasil en 2002 entró a Gran Hermano en medio de sus problemas económicos: “Tomé decisiones incorrectas”