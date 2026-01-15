Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 15 de enero: vehículo descompuesto en Miguel Ángel de Quevedo

Se espera arribo de manifestantes a las 06:30 horas en el Zócalo Capitalino.

El segundo accidente se registró en Calzada de Tlalpan antes de La Coruña al Norte , colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez .

Choque vehicular en Canal Río Churubusco a la altura de Av. Sur 4, colonia Cuchilla Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco .

Hay bloqueo en Tarascos y Chontales, col. Tlalcoligia , alcaldía Tlalpan, por manifestantes. Alternativa vial: Camino a Santa Úrsula y Av. insurgentes.

La SSC-CDMX informó que hay un vehículo descompuesto en Miguel Ángel de Quevedo a la altura de División del Norte . Alternativa vial : Eje 10 Sur.

Últimas noticias

México replanteará negociaciones con EEUU y buscará mantener el T-MEC: Marcelo Ebrard El secretario de Economía explicó qué parámetros llevará el documento que se presentará a finales de enero, comenzando por la importancia del acuerdo comercial

¿Real o IA? La verdad detrás de la foto de La Chilindrina que conmocionó a sus fans La imagen, ampliamente difundida en redes sociales, generó zozobra y especulaciones sobre el estado de salud de la actriz

Aurora lleva a cines su show más importante en México: preventa, fecha de estreno y lo que debes saber La artista noruega anunció su documental musical a través de redes sociales

Valor de apertura del dólar en México este 15 de enero de USD a MXN Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada