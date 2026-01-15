Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 15 de enero: vehículo descompuesto en Miguel Ángel de Quevedo

La SSC-CDMX informó que hay un vehículo descompuesto en Miguel Ángel de Quevedo a la altura de División del Norte. Alternativa vial: Eje 10 Sur.
Hay bloqueo en Tarascos y Chontales, col. Tlalcoligia, alcaldía Tlalpan, por manifestantes. Alternativa vial: Camino a Santa Úrsula y Av. insurgentes.
Choque vehicular en Canal Río Churubusco a la altura de Av. Sur 4, colonia Cuchilla Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco.
El segundo accidente se registró en Calzada de Tlalpan antes de La Coruña al Norte, colonia Álamos, alcaldía Benito Juárez.
Se espera arribo de manifestantes a las 06:30 horas en el Zócalo Capitalino.