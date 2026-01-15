Alertan autoridades sobre falsas ofertas laborales: así operan las ‘empresas fantasma’

Como evitar fraudes de las llamadas “empresas fantasma” (crédito iStock)

En un contexto donde la búsqueda de empleo se ha intensificado en México, las autoridades laborales han reforzado el llamado a la población para identificar y evitar caer en fraudes relacionados con las llamadas “empresas fantasma”, un esquema delictivo que utiliza falsas ofertas de trabajo para engañar a personas en situación de vulnerabilidad económica.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), este tipo de fraudes se difunden principalmente a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea y correos electrónicos no corporativos, aprovechando la necesidad de empleo y la falta de información de los buscadores de trabajo.

En muchos casos, las víctimas no solo pierden dinero, sino también entregan datos personales que pueden ser utilizados para otros delitos.

Las empresas fantasma se caracterizan por ofrecer condiciones laborales excesivamente atractivas, poco realistas y sin procesos formales de contratación. Estas prácticas han ido en aumento, especialmente en temporadas de alta demanda laboral, como inicios de año o periodos vacacionales.

Principales señales para detectar una empresa fantasma

Fraudes empresas fantasmas (STPS)

Las autoridades federales han difundido una serie de recomendaciones para identificar este tipo de engaños y prevenir afectaciones económicas o legales. Entre las alertas más comunes se encuentran:

Ofertas de trabajo demasiado atractivas , con beneficios superiores al promedio del mercado.

Sueldos altos sin justificación clara de funciones, responsabilidades o experiencia.

Horarios flexibles o mínimos , prometiendo grandes ingresos con poco esfuerzo.

Posibilidad de crecimiento vertical inmediato , incluso sin contar con experiencia previa.

Solicitud de dinero , supuestamente para asegurar el puesto, pagar cursos, exámenes médicos o trámites administrativos.

Contacto mediante correos electrónicos no corporativos , como cuentas personales o dominios gratuitos.

Falta de domicilio físico verificable o información legal de la empresa.

Entrevistas rápidas, improvisadas o realizadas únicamente por mensajería instantánea.

Riesgos para las víctimas

Los fraudes en este tipo de organizaciones buscan el robo de identidad, extorsión o uso indebido de datos personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en seguridad laboral advierten que estos esquemas no solo afectan la economía de quienes caen en el engaño, sino que también pueden derivar en delitos mayores como robo de identidad, extorsión o uso indebido de datos personales.

En algunos casos, las supuestas vacantes están vinculadas con actividades ilícitas, lo que puede generar problemas legales para los afectados.

La STPS recomienda verificar siempre que las empresas estén registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), consultar opiniones en portales oficiales de empleo y desconfiar de cualquier oferta que solicite pagos previos.

¿Qué hacer ante una posible estafa laboral?

La Guardia Nacional hizo llamado ante los fraudes y da recomendaciones al buscar trabajo (GN)

En caso de detectar una oferta sospechosa, las autoridades recomiendan:

No realizar ningún depósito o transferencia .

No compartir documentos personales como INE, CURP o comprobantes bancarios .

Reportar el caso ante la STPS o la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ).

Utilizar bolsas de trabajo oficiales y plataformas reconocidas.

Finalmente, el Gobierno de México reiteró que ninguna empresa legal solicita dinero para contratar personal, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y denunciar cualquier intento de fraude laboral.

La prevención, subrayan las autoridades, es la herramienta más eficaz para evitar que más personas sean víctimas de este tipo de engaños que afectan la confianza en el mercado laboral y la estabilidad económica de miles de familias.