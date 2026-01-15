México

Alertan autoridades sobre falsas ofertas laborales: así operan las ‘empresas fantasma’

Ser preventivo para evitar caer en redes que buscan defraudar

Guardar
Como evitar fraudes de las
Como evitar fraudes de las llamadas “empresas fantasma” (crédito iStock)

En un contexto donde la búsqueda de empleo se ha intensificado en México, las autoridades laborales han reforzado el llamado a la población para identificar y evitar caer en fraudes relacionados con las llamadas “empresas fantasma”, un esquema delictivo que utiliza falsas ofertas de trabajo para engañar a personas en situación de vulnerabilidad económica.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), este tipo de fraudes se difunden principalmente a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea y correos electrónicos no corporativos, aprovechando la necesidad de empleo y la falta de información de los buscadores de trabajo.

En muchos casos, las víctimas no solo pierden dinero, sino también entregan datos personales que pueden ser utilizados para otros delitos.

Las empresas fantasma se caracterizan por ofrecer condiciones laborales excesivamente atractivas, poco realistas y sin procesos formales de contratación. Estas prácticas han ido en aumento, especialmente en temporadas de alta demanda laboral, como inicios de año o periodos vacacionales.

Principales señales para detectar una empresa fantasma

Fraudes empresas fantasmas (STPS)
Fraudes empresas fantasmas (STPS)

Las autoridades federales han difundido una serie de recomendaciones para identificar este tipo de engaños y prevenir afectaciones económicas o legales. Entre las alertas más comunes se encuentran:

  • Ofertas de trabajo demasiado atractivas, con beneficios superiores al promedio del mercado.
  • Sueldos altos sin justificación clara de funciones, responsabilidades o experiencia.
  • Horarios flexibles o mínimos, prometiendo grandes ingresos con poco esfuerzo.
  • Posibilidad de crecimiento vertical inmediato, incluso sin contar con experiencia previa.
  • Solicitud de dinero, supuestamente para asegurar el puesto, pagar cursos, exámenes médicos o trámites administrativos.
  • Contacto mediante correos electrónicos no corporativos, como cuentas personales o dominios gratuitos.
  • Falta de domicilio físico verificable o información legal de la empresa.
  • Entrevistas rápidas, improvisadas o realizadas únicamente por mensajería instantánea.

Riesgos para las víctimas

Los fraudes en este tipo
Los fraudes en este tipo de organizaciones buscan el robo de identidad, extorsión o uso indebido de datos personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Especialistas en seguridad laboral advierten que estos esquemas no solo afectan la economía de quienes caen en el engaño, sino que también pueden derivar en delitos mayores como robo de identidad, extorsión o uso indebido de datos personales.

En algunos casos, las supuestas vacantes están vinculadas con actividades ilícitas, lo que puede generar problemas legales para los afectados.

La STPS recomienda verificar siempre que las empresas estén registradas ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), consultar opiniones en portales oficiales de empleo y desconfiar de cualquier oferta que solicite pagos previos.

¿Qué hacer ante una posible estafa laboral?

La Guardia Nacional hizo llamado
La Guardia Nacional hizo llamado ante los fraudes y da recomendaciones al buscar trabajo (GN)

En caso de detectar una oferta sospechosa, las autoridades recomiendan:

  • No realizar ningún depósito o transferencia.
  • No compartir documentos personales como INE, CURP o comprobantes bancarios.
  • Reportar el caso ante la STPS o la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
  • Utilizar bolsas de trabajo oficiales y plataformas reconocidas.

Finalmente, el Gobierno de México reiteró que ninguna empresa legal solicita dinero para contratar personal, por lo que exhortó a la ciudadanía a mantenerse informada y denunciar cualquier intento de fraude laboral.

La prevención, subrayan las autoridades, es la herramienta más eficaz para evitar que más personas sean víctimas de este tipo de engaños que afectan la confianza en el mercado laboral y la estabilidad económica de miles de familias.

Temas Relacionados

FraudesEmpresas fantasmaSTPSFalsas ofertas de trabajomexico-noticias

Más Noticias

Salud femenina: más del 40% de las mujeres no acude a revisiones, advierten especialistas

La falta de revisiones ginecológicas periódicas incrementa el riesgo de diagnósticos tardíos

Salud femenina: más del 40%

Tiktoker coreana se vuelve viral al presumir su primera bolsa de mercado: “Ya soy una de ustedes”

La creadora de contenido compartió su emoción al sentirse finalmente parte de la comunidad mexicana

Tiktoker coreana se vuelve viral

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Retrasos, cierres y afectaciones en

Confirmado: Pato O’Ward continuará como piloto de reserva de McLaren en la Fórmula 1 2026

El piloto mexicano continuará ligado a la estructura de Woking mientras compite en la IndyCar, dentro de una estrategia enfocada en desarrollo y continuidad

Confirmado: Pato O’Ward continuará como

Médicos descartan gravedad de Verónica Castro tras hospitalización por secuelas de antiguo accidente

La actriz, de 73 años, ingresó al hospital el miércoles 14 de enero, según Pati Chapoy

Médicos descartan gravedad de Verónica
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Trini”, líder

Detienen a “El Trini”, líder de Los Cabrera, en Chihuahua

Cae “El Cubano”, figura relevante dentro del Cártel de Sinaloa y encargado del tráfico de drogas a los EEUU

‘El Bótox’ pidió intervención de Donald Trump en México para terminar con la corrupción

Golpe al narco: incautan más 200 kilos de metanfetamina en Sonora e inhabilitan 11 narcolaboratorios en Sinaloa

Marina desmantela narcocampamento en Guerrero vinculado a Omar Coronel Aispuro, cuñado de El Chapo Guzmán

ENTRETENIMIENTO

Médicos descartan gravedad de Verónica

Médicos descartan gravedad de Verónica Castro tras hospitalización por secuelas de antiguo accidente

Shanik Berman relató cómo fue dormir en el hotel donde murió Liam Payne: “Se siente su sufrimiento”

Disco de Harry Styles 2026: ¿cuánto costará en México y qué merch oficial habrá?

Juan Diego Covarrubias vislumbra demanda contra su ex Edna Monroy tras ser acusado de violencia

Vanessa Labios 4K se integra al elenco del Tenorio Cómico

DEPORTES

Henry Martín vuelve a entrenar

Henry Martín vuelve a entrenar con el América: ¿cuándo podría jugar de nuevo?

Comienza el Australian Open 2026: cuándo y dónde ver en México el primer Grand Slam de la temporada

Director técnico de Canadá reconoce que fue un error convocar a Marcelo Flores ante Guatemala: ¿por qué?

Renata Zarazúa debuta en el Abierto de Australia ante una rival que le tiene tomada la medida

Indiana Hoosiers vs Miami Hurricanes: cuándo y dónde ver la final del futbol americano colegial en México