Temblor hoy 14 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Baja California Sur

A las 00:50 horas se registró un sismo de magnitud 4.4 a 138 kilómetros al noreste de San José del Cabo, Baja California Sur, con una latitud de 23.636° y una longitud de -108.507, así como una profundidad de 10.8 km.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.4 de magnitud en el municipio de San José del Cabo ubicado en Baja California Sur.
A las 00:27 horas se registró un sismo de magnitud 4.0 a 10 kilómetros al este de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, con una latitud de 16.452° y una longitud de -94.929, así como una profundidad de 83.3 km.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Juchitán de Zaragoza ubicado en Oaxaca.