México

Temblor hoy 14 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Baja California Sur

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Guardar

En pocas líneas:

    07:34 hsHoy

    A las 00:50 horas se registró un sismo de magnitud 4.4 a 138 kilómetros al noreste de San José del Cabo, Baja California Sur, con una latitud de 23.636° y una longitud de -108.507, así como una profundidad de 10.8 km.

    Temblor reportado en Baja California
    Temblor reportado en Baja California Sur. (SSN)

    Sismo de 4.4 de magnitud se registra en Baja California Sur

    El sismo ocurrió a las 0:50 horas, a una distancia de 138 km de San José del Cabo y tuvo una profundidad de 10.8 km

    La información preliminar señala que
    La información preliminar señala que el temblor tuvo epicentro en San José del Cabo. (Infobae)

    El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.4 de magnitud en el municipio de San José del Cabo ubicado en Baja California Sur.

    Leer la nota completa
    07:31 hsHoy

    A las 00:27 horas se registró un sismo de magnitud 4.0 a 10 kilómetros al este de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, con una latitud de 16.452° y una longitud de -94.929, así como una profundidad de 83.3 km.

    Temblor reportado en Oaxaca. (SSN)
    Temblor reportado en Oaxaca. (SSN)

    Oaxaca registra sismo de 4.0 de magnitud

    El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

    El sismo ocurrió a las
    El sismo ocurrió a las 0:27 hora del centro, según la información preliminar. (Infobae)

    El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Juchitán de Zaragoza ubicado en Oaxaca.

    Leer la nota completa

    Temas Relacionados

    Temblor hoySismo en MéxicoServicio Sismológico Nacionalepicentromexico-noticias

    Últimas noticias

    Temblor en Baja California Sur: se registra sismo de 4.4 en San José del Cabo

    Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

    Temblor en Baja California Sur:

    Ángela Aguilar sorprende al revelar que construyó su casa en Zacatecas desde joven

    Recientemente los cantantes se han instalado en una residencia ubicada en Zacatecas

    Ángela Aguilar sorprende al revelar

    ¿Dónde está Erika Camila? Niña de 3 años es raptada tras el doble feminicidio de su madre y abuela en Cuautitlán Izcalli

    En el lugar del crimen fue localizado un niño con vida, encerrado en el baño, mientras el presunto agresor huyó con la menor y diversos documentos personales

    ¿Dónde está Erika Camila? Niña

    Sismo de 4.4 de magnitud se registra en Baja California Sur

    El sismo ocurrió a las 0:50 horas, a una distancia de 138 km de San José del Cabo y tuvo una profundidad de 10.8 km

    Sismo de 4.4 de magnitud

    Oaxaca registra sismo de 4.0 de magnitud

    El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

    Oaxaca registra sismo de 4.0

    ÚLTIMAS NOTICIAS

    Agua con cianuro, once llaves

    Agua con cianuro, once llaves y un pacto de silencio: la lucha de Ramón Sampedro, el español que impulsó el debate por la eutanasia

    Mataron a tiros a un joven en Tres de Febrero en medio de una disputa entre bandas

    Murió un nene de dos años en una colonia de Tucumán e investigan la responsabilidad del establecimiento

    Atraparon a un sospechoso de distribuir material de abuso sexual infantil en Salta

    Delincuentes ingresaron a una distribuidora de alimentos en Jujuy y se llevaron $10 millones

    INFOBAE AMÉRICA

    Matt Damon revela la discusión

    Matt Damon revela la discusión con Clint Eastwood en el rodaje de ‘Invictus’: ¿Quieres hacernos perder el tiempo?

    Una grúa de construcción cayó sobre un tren de pasajeros en Tailandia: al menos 22 muertos y 64 heridos

    EN VIVO | Organizaciones de DDHH exigieron al régimen de Venezuela la lista completa de los presos políticos excarcelados

    Donald Trump aseguró que su gobierno trabaja para recuperar a Venezuela: “Haremos que ese país vuelva a ser muy grande”

    A un mes del atentado, el primer ministro australiano calificó el tiroteo en Bondi Beach como “una dura prueba” para Australia

    DEPORTES

    El fugaz paso de Li

    El fugaz paso de Li Yao en Boca Juniors: un refuerzo propuesto por Macri al que Bianchi devolvió a China luego de dos entrenamientos

    Los secretos de la cocina del Rally Dakar: 160 mil platos, seis camiones, 340 personas y tres mil comensales diarios

    Siete argentinos avanzaron a octavos en el AAT Challenger y hubo buenas noticias en el W50

    Alarma en Boca Juniors por las lesiones de cuatro figuras: el parte médico oficial

    Con varios golazos, Independiente vapuleó 5-3 al Everton de Chile en un amistoso: Santiago Montiel fue reemplazado por lesión