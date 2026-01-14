Pensión del Bienestar 2026: estos son todos los beneficiarios cobran hoy 14 de enero

La dispersión del primer pago bimestral continúa de acuerdo con el calendario oficial

El calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar 2026 avanza este miércoles 14 de enero con la entrega del primer apoyo económico del año, correspondiente al bimestre enero-febrero.

La Secretaría de Bienestar mantiene la dispersión escalonada por orden alfabético del primer apellido, con el objetivo de garantizar pagos ordenados y evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias.

Las Pensiones del Bienestar son programas sociales del Gobierno de México que otorgan apoyos económicos directos y sin intermediarios a millones de personas en situación prioritaria, principalmente adultos mayores, personas con discapacidad permanente y mujeres de 60 a 64 años, además de otros esquemas complementarios como el apoyo a madres trabajadoras.

¿Quiénes cobran hoy miércoles 14 de enero de 2026?

Con base en el calendario oficial difundido por la titular de la Secretaría de Bienestar, este miércoles 14 de enero reciben su depósito las personas cuyo primer apellido comienza con las letras H, I, J y K.

Personas beneficiarias de las Pensiones del Bienestar consultan su saldo y realizan retiros en sucursales del Banco del Bienestar, tras el depósito correspondiente al bimestre enero-febrero de 2026

El pago se deposita directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, por lo que las y los beneficiarios no deben realizar ningún trámite adicional para recibir su apoyo.

Hoy cobran beneficiarios inscritos en los siguientes programas:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores , dirigida a personas de 65 años o más.

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente .

Programa para Madres Trabajadoras, en los casos correspondientes.

Montos de las Pensiones del Bienestar en 2026

Para este año, los apoyos económicos tuvieron un ajuste al alza y quedaron de la siguiente manera:

Adultos mayores: 6 mil 400 pesos bimestrales.

Personas con discapacidad permanente: 3 mil 300 pesos bimestrales.

Estos recursos corresponden al bimestre enero-febrero y forman parte del primer depósito del año, el cual se entrega del 5 al 28 de enero de 2026 a nivel nacional.

¿Es obligatorio retirar el dinero el mismo día?

Las autoridades federales han reiterado que no es necesario retirar el dinero el mismo día del depósito. El apoyo queda resguardado en la cuenta del Banco del Bienestar y puede retirarse posteriormente, ya sea en cajeros automáticos o en ventanilla, sin que exista riesgo de perder el recurso.

Asimismo, la tarjeta puede utilizarse para realizar pagos en establecimientos que acepten este medio, tal como ocurre con cualquier otra tarjeta bancaria.

¿Cómo consultar si ya te depositaron?

Las personas beneficiarias pueden verificar si el pago ya fue realizado mediante las siguientes opciones:

Consulta de saldo en cajeros automáticos del Banco del Bienestar .

Revisión del saldo a través de la aplicación móvil del Banco del Bienestar , en caso de contar con ella.

Atención directa en sucursales del banco.

Personas beneficiarias de las Pensiones del Bienestar consultan su saldo y realizan retiros en sucursales del Banco del Bienestar, tras el depósito correspondiente al bimestre enero-febrero de 2026

En caso de que el depósito no se refleje de inmediato, se recomienda esperar algunas horas, ya que los pagos pueden verse reflejados de forma gradual a lo largo del día. Si el apellido corresponde a las letras H, I, J o K y el pago no aparece, no significa que se haya perdido el apoyo.

La Secretaría de Bienestar recuerda que todos los trámites son gratuitos y exhorta a la población a mantenerse informada únicamente por medios oficiales para evitar fraudes o desinformación durante el proceso de pagos de las Pensiones del Bienestar 2026.

En resumen:

Continúa la dispersión del primer pago bimestral enero-febrero 2026 de las Pensiones del Bienestar.

Hoy miércoles 14 de enero cobran las personas cuyo primer apellido inicia con H, I, J o K .

El pago se deposita directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar , sin trámites adicionales.

Montos vigentes en 2026: adultos mayores reciben 6,400 pesos y personas con discapacidad 3,300 pesos bimestrales.

El apoyo permanece en la cuenta; no es obligatorio retirar el dinero el mismo día .

La dispersión nacional del primer pago del año se realiza del 5 al 28 de enero de 2026.