México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 14 de enero: en la autopista Urbana Sur, vehículo detenido a la altura de Perisur

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

13:10 hsHoy

En la autopista Urbana Sur, se reportó un vehículo detenido a la altura de Perisur dirección San Jerónimo, se envía unidad de apoyo.

13:01 hsHoy

Por unidad de carga descompuesto en Distribuidor Vial Heberto Castillo a la altura de Eje 1 Norte, la carga vehicular llega a más de 3 kilómetros, se espera que equipos de emergencia acudan al lugar para retirar la unidad.

12:47 hsHoy

Autoridades de la CDMX esperan manifestación a las 6:30 am por vecinos en Av. Miguel Hidalgo y Av. Fuentes Brotantes, Col. Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan, ya que están inconformes con el proyecto de construcción de la estación “Ceforma” del Cablebús debido a que presuntamente representa un riesgo para la seguridad.

12:37 hsHoy

Infórmate de todo lo que acontece en las principales vías de comunicación del Valle de México.

Manifestación CDMX maestros avenida Universidad

