Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 14 de enero: en la autopista Urbana Sur, vehículo detenido a la altura de Perisur

Autoridades de la CDMX esperan manifestación a las 6:30 am por vecinos en Av. Miguel Hidalgo y Av. Fuentes Brotantes , Col. Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan , ya que están inconformes con el proyecto de construcción de la estación “ Ceforma ” del Cablebús debido a que presuntamente representa un riesgo para la seguridad.

Por unidad de carga descompuesto en Distribuidor Vial Heberto Castillo a la altura de Eje 1 Norte , la carga vehicular llega a más de 3 kilómetros, se espera que equipos de emergencia acudan al lugar para retirar la unidad.

En la autopista Urbana Sur , se reportó un vehículo detenido a la altura de Perisur dirección San Jerónimo , se envía unidad de apoyo.

Últimas noticias

Pensión del Bienestar 2026: estos son todos los beneficiarios cobran hoy 14 de enero La dispersión del primer pago bimestral continúa de acuerdo con el calendario oficial

‘La Mañanera’ de hoy miércoles 14 de enero | En vivo La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

Metro CDMX y Metrobús hoy 14 de enero Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

