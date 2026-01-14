Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 14 de enero: en la autopista Urbana Sur, vehículo detenido a la altura de Perisur

En la autopista Urbana Sur, se reportó un vehículo detenido a la altura de Perisur dirección San Jerónimo, se envía unidad de apoyo.
Por unidad de carga descompuesto en Distribuidor Vial Heberto Castillo a la altura de Eje 1 Norte, la carga vehicular llega a más de 3 kilómetros, se espera que equipos de emergencia acudan al lugar para retirar la unidad.
Autoridades de la CDMX esperan manifestación a las 6:30 am por vecinos en Av. Miguel Hidalgo y Av. Fuentes Brotantes, Col. Fuentes Brotantes, alcaldía Tlalpan, ya que están inconformes con el proyecto de construcción de la estación “Ceforma” del Cablebús debido a que presuntamente representa un riesgo para la seguridad.
