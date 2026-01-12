La Guardia Nacional y el Ejército escoltan a repartidores de gas en Taxco ante amenazas del narcotráfico

El suministro de gas doméstico en Taxco enfrenta restablecimiento parcial tras varios días de interrupción por motivos de seguridad. (Facebook/Evelyn Salgado Pineda)

El suministro de gas doméstico en Taxco, en el estado de Guerrero, registró un restablecimiento parcial el pasado fin de semana, tras varios días de interrupción en el servicio derivado de ataques a trabajadores.

El miedo se esparció y de acuerdo con la información difundida por fuentes locales, la venta del combustible quedó restringida a la planta principal de la empresa Sonigas, bajo resguardo policiaco y militar, sin reanudación del reparto a domicilio y con previsiones de normalización gradual a partir del lunes.

La suspensión del servicio ocurrió la tarde del viernes 9 de enero, poco antes de las 16:00 horas, cuando un camión cisterna con capacidad de 20 mil litros ingresó a las instalaciones de Sonigas en el barrio de Casallas, a un lado de la carretera federal México-Acapulco, salida a Cuernavaca.

La venta de gas quedó concentrada en la planta principal de Sonigas, resguardada por policías y militares, sin reanudación del reparto a domicilio. (FGEGuerrero)

Una solicitud a la Guardia Nacional

A partir de ese momento, los trabajadores retomaron la atención, pero sólo ocurrió dentro de la planta. Las rutas de venta a domicilio permanecieron suspendidas.

Durante los siguientes días sábado y domingo, la única vía para obtener gas doméstico fue acudir directamente a la planta de Sonigas, llevando cilindros de 20 y 30 kilos para llenarlos. Los camiones repartidores no salieron a sus recorridos habituales debido a razones de seguridad, expresadas por los choferes.

Como informó Sur Acapulco, trabajadores de la empresa expusieron que, en una reunión con funcionarios estatales y de la Fiscalía General del Estado (FGE), solicitaron el acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional y de miembros del Ejército en los operativos de reparto debido a la persistencia del temor por ataques en las rutas que recorren todos los conductores.

Vecinos de Taxco confirmaron a la misma fuente local que sólo fue posible abastecerse de combustible en la planta principal y señalaron que esta situación limitó la atención y causó molestias entre los usuarios habituales del servicio a domicilio.

Residentes de Taxco solo pudieron abastecerse de gas al trasladarse directamente a la planta, debido a la suspensión de rutas a domicilio por riesgos de ataques. (EFE/ David Guzmán)

Presunto restablecimiento e inseguridad en la región

El pasado viernes 9 de enero, el alcalde Juan Vega Carranza anunció a través de sus redes sociales oficiales que tanto los trabajadores como la empresa, lograron acuerdos para avanzar hacia la normalización. Un día antes, el edil había atribuido la suspensión a un “problema técnico”.

El comunicado municipal anticipó el restablecimiento progresivo del servicio y el traslado de más camiones cisterna para reforzar el abasto en Taxco. Sin embargo, la reactivación total prometida para el sábado no se dio, y el servicio a domicilio continuaba sin fecha exacta para su normalización.

Esto ocurre en un contexto en el que el estado de Guerrero se ha visto amenazado por grupos criminales como la Familia Michoacana y otros grupos que disputan el territorio desde hace algunos meses, pues las detenciones de parte del gobierno federal han reconfigurado el mapa delictivo y los delincuentes han respondido con agresiones y amenazas constantes.