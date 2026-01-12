México

Dólar: cotización de cierre hoy 12 de enero en México

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Guardar
Dólar: cotización de cierre hoy
Dólar: cotización de cierre hoy 12 de enero en México

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 17,91 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,26% con respecto al dato de la sesión previa, cuando marcó 17,96 pesos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una disminución 0,47%, de manera que en el último año aún mantiene una bajada del 12,93%.

Con respecto a días previos, encadenó dos sesiones seguidas en rojo. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es notoriamente inferior a los números conseguidos para el último año (8,98%), presentándose como un valor con menos variaciones de lo normal ahora mismo.

Temas Relacionados

DólarPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

Mujeres transforman la CFE y abren una nueva etapa en el sector eléctrico de México

Historias de liderazgo femenino y trabajo técnico muestran cómo la empresa eléctrica avanza hacía una representación más equitativa en todos sus niveles

Mujeres transforman la CFE y

Gabinete de Sheinbaum 2026: quiénes son los secretarios actuales

Funcionarios políticos mexicanos que marcarán el rumbo de la política y la economía con sus trayectorias y retos para este año

Gabinete de Sheinbaum 2026: quiénes

La Guardia Nacional y el Ejército escoltan a repartidores de gas en Taxco ante amenazas del narcotráfico

Las personas usuarias accedieron al combustible trasladándose a la central principal, por temor a agresiones a trabajadores

La Guardia Nacional y el

Ángela Aguilar se ilusiona con boda religiosa en 2026 y Nodal promete “un chin.. de música”

La pareja más mediática del regional mexicano celebró el cumpleaños 27 del cantante con tres días de festejos en Zacatecas

Ángela Aguilar se ilusiona con

Operativo en Héroe de Nacozari en CDMX clausura “narcotiendita”

Cuatro sospechosos quedaron bajo investigación tras un decomiso que movilizó a la SSC

Operativo en Héroe de Nacozari
MÁS NOTICIAS

NARCO

La Guardia Nacional y el

La Guardia Nacional y el Ejército escoltan a repartidores de gas en Taxco ante amenazas del narcotráfico

Operativo en Héroe de Nacozari en CDMX clausura “narcotiendita”

Corrido que expone “sistema podrido” de la 4T resuena en medio de tensión diplomática con EEUU por el narco

Suspenden clases en San Ignacio, Sinaloa, tras enfrentamientos del Cártel del Pacífico

Golpe al Cártel de Sinaloa y al CJNG: Marina desmanteló narcolaboratorios de metanfetamina en Durango, Sinaloa y Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar se ilusiona con

Ángela Aguilar se ilusiona con boda religiosa en 2026 y Nodal promete “un chin.. de música”

Con fiesta temática de flamenco, María José celebró 50 años rodeada de otros artistas

Fabiola Guajardo en los Globos de Oro 2026: la mexicana no necesitó estar nominada para brillar

Arath de la Torre ‘explota’ contra la producción de ‘Hoy’ tras quitarle su ‘oficina’: “¿Quién hizo eso?”

Galilea Montijo asegura que se mantendrá al margen ante caso Inés Gómez Mont y Víctor Álvarez Puga: “Hay cosas que duelen”

DEPORTES

FC Juárez vs Chivas: cuándo

FC Juárez vs Chivas: cuándo y dónde ver el juego del Rebaño Sagrado en México

Marcelo Flores debuta con doblete después de ser convocado para jugar con Canadá

Abanderan a delegación que representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Cruz Azul vs Atlas: a qué hora y dónde ver a la Máquina en la búsqueda de su primera victoria en el Clausura 2026

Donovan Carrillo tendrá una competencia previo al comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026