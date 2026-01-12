Dólar: cotización de cierre hoy 12 de enero en México

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 17,91 pesos mexicanos en promedio, lo que implicó un cambio del 0,26% con respecto al dato de la sesión previa, cuando marcó 17,96 pesos, reporta Dow Jones.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense registra una disminución 0,47%, de manera que en el último año aún mantiene una bajada del 12,93%.
Con respecto a días previos, encadenó dos sesiones seguidas en rojo. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es notoriamente inferior a los números conseguidos para el último año (8,98%), presentándose como un valor con menos variaciones de lo normal ahora mismo.
