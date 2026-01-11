México

Grupo Frontera confirma su agenda de conciertos en CDMX, México y el extranjero

La banda dio a conocer las fechas y ciudades donde se presentará, consolidando su presencia nacional e internacional

Grupo Frontera tendrá concierto en
Grupo Frontera tendrá concierto en la Ciudad de México - (Foto AP/John Locher)

El anuncio de Grupo Frontera sobre su nueva gira marca un punto de inflexión en su carrera. La banda confirmó, a través de sus redes sociales, un calendario que abarca los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y octubre. Este itinerario contempla tanto escenarios tradicionales como recintos de gran aforo.

La programación revela la estrategia de la agrupación para fortalecer el vínculo con su público, al recorrer diferentes ciudades de México y sumar presentaciones internacionales. La amplitud de la gira indica un esfuerzo por acercarse a seguidores en contextos culturales diversos.

Recorrido nacional con parada en CDMX

Una gira nacional e internacional
Una gira nacional e internacional - (Foto AP/John Locher)

El recorrido nacional de Grupo Frontera contempla ciudades como Monterrey, Torreón, Oaxaca, Veracruz, Guadalajara, Puebla, Mérida y Tijuana. La lista incluye también a la Ciudad de México, donde la agrupación tiene previsto presentarse el 8 de mayo a las 21:00 horas en la Arena CDMX.

Esta programación facilita que el grupo conecte con públicos muy diversos, ajustando cada presentación al contexto cultural propio de cada región.

El concierto en la CDMX destaca especialmente por el tamaño del escenario y la cantidad de seguidores que concentra. Este evento se posiciona como uno de los momentos más relevantes de la gira, al funcionar como punto de encuentro central para la audiencia nacional.

Alcance y proyección global

El grupo tendrá participaciones en
El grupo tendrá participaciones en diferentes países y ciudades - (Foto AP/Berenice Bautista)

La proyección internacional de Grupo Frontera se ha hecho evidente con la confirmación de fechas fuera de México para su próxima gira. El grupo incluyó presentaciones en varios países, lo que pone de manifiesto el interés que su música genera en distintas regiones.

La presencia en escenarios diferentes señala oportunidades para interactuar con públicos de contextos variados. El anuncio de estas fechas indica un proceso de expansión que refleja el momento actual de la banda en la escena musical.

El recorrido fuera del país se suma a la agenda nacional y evidencia cómo la agrupación logra conectar con audiencias de distintas latitudes, en un contexto de cambio y movilidad para los proyectos musicales contemporáneos.

Detalles del evento

El concierto se llevará a
El concierto se llevará a cabo el 08 de mayo del 2026 en la Arena CDMX - (Foto AP/John Locher)

Para la fecha en la Ciudad de México, los boletos están disponibles en un rango que va de $879 hasta $5,600 pesos, lo que permite distintas opciones de asistencia.

La programación y la selección de recintos reflejan la intención de equilibrar alcance y cercanía con la audiencia.

Con la serie de presentaciones confirmadas, Grupo Frontera consolida un periodo de actividad intensa, mostrando tanto su expansión nacional como la proyección de su música en el ámbito internacional.

