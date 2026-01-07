México

Tostadas de plátano macho con frijoles: la receta mexicana y sin gluten que te encantará

Un giro a este antojito mexicano sorprenderá a tus seres queridos

Tostadas de plátano macho: el
Tostadas de plátano macho: el snack mexicano más original y saludable del año. (Gemini)

El inicio de año es la oportunidad perfecta para reinventar los platillos clásicos mexicanos y darles un giro fit sin perder el sabor y la identidad.

Las tostadas de plátano macho con frijoles y ensalada fresca representan esa fusión: toman la base tradicional de la tostada, pero la reemplazan por plátano macho asado, creando una opción más nutritiva, con fibra, potasio y un dulzor natural que combina perfecto con el sabor terroso de los frijoles y la frescura de la ensalada.

¿Cuáles son los beneficios de estas tostadas?

Este platillo es original, económico y muy versátil, ideal para desayunos, cenas ligeras o como snack saludable.

El plátano macho —ingrediente tradicional en muchas cocinas del sur y sureste de México— se convierte en una base crujiente y colorida, perfecta para quienes desean reducir harinas refinadas o gluten, y sumar vegetales a su dieta.

Además, el contraste de texturas y sabores hace de cada bocado una experiencia deliciosa y refrescante.

Colores y texturas en cada
Colores y texturas en cada bocado, ideales para un desayuno o cena ligera. (Gemini)

Receta de tostadas de plátano macho con frijoles y ensalada fresca

Preparar estas tostadas es sencillo y no requiere ingredientes costosos ni técnicas complicadas. Puedes usar plátano macho amarillo o maduro, frijoles negros bajos en grasa y tu ensalada favorita para el topping. Esta receta puede adaptarse con toppings como semillas, queso fresco o salsa picante al gusto.

Tiempo de preparación

Elaborar estas tostadas te tomará aproximadamente 35 minutos:

  • 10 minutos para preparar ingredientes y precalentar horno o sartén.
  • 20 minutos para asar el plátano macho.
  • 5 minutos para armar y servir las tostadas.
Reinventa la tostada mexicana con
Reinventa la tostada mexicana con esta receta fit y llena de sabor. (Gemini)

Ingredientes

  1. 2 plátanos macho maduros (no muy blandos)
  2. 1 taza de frijoles negros refritos bajos en grasa (pueden ser caseros o de lata)
  3. 1 jitomate mediano
  4. ¼ de cebolla morada
  5. 1/2 pepino
  6. 2 cucharadas de cilantro fresco picado
  7. Jugo de 1 limón
  8. 1 cucharadita de aceite de oliva
  9. Sal y pimienta al gusto
  10. Queso fresco desmoronado (opcional)
  11. Chile serrano picado (opcional)
  12. Hojas de lechuga o espinaca (opcional, para la ensalada)
  13. Crema al gusto
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tostadas de plátano macho con frijoles y ensalada fresca, paso a paso

  1. Pela los plátanos machos y córtalos en rebanadas largas de aproximadamente 1 cm de grosor.
  2. Coloca las rebanadas en una charola para hornear (o sartén antiadherente), úntalas ligeramente con aceite de oliva y hornea a 200°C durante 15-20 minutos, volteando a la mitad, hasta que estén doradas y crujientes en las orillas.
  3. Mientras tanto, prepara la ensalada: pica jitomate, pepino, cebolla, chile y cilantro. Mezcla todo con jugo de limón, sal y pimienta. Puedes agregar hojas verdes si lo deseas.
  4. Calienta los frijoles refritos.
  5. Una vez listas las rebanadas de plátano, colócalas en un plato y unta una capa de frijoles sobre cada una.
  6. Añade encima una porción generosa de ensalada fresca.
  7. Decora con queso fresco, crema y sirve de inmediato.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, obtienes aproximadamente 4 tostadas grandes, suficientes para 2 porciones completas o 4 porciones tipo snack.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada tostada (una rebanada de plátano con frijoles y ensalada) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 110
  • Grasas: 2.5 g
  • Grasas saturadas: 0.5 g
  • Carbohidratos: 22 g
  • Azúcares: 7 g (naturales del plátano y verduras)
  • Proteínas: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las rebanadas de plátano asado pueden conservarse en refrigerador hasta 2 días, en recipiente hermético. Se recomienda armar las tostadas justo antes de servir para mantener la textura crujiente y la frescura de la ensalada.

