Tostadas de plátano macho con frijoles: la receta mexicana y sin gluten que te encantará

El inicio de año es la oportunidad perfecta para reinventar los platillos clásicos mexicanos y darles un giro fit sin perder el sabor y la identidad.
Las tostadas de plátano macho con frijoles y ensalada fresca representan esa fusión: toman la base tradicional de la tostada, pero la reemplazan por plátano macho asado, creando una opción más nutritiva, con fibra, potasio y un dulzor natural que combina perfecto con el sabor terroso de los frijoles y la frescura de la ensalada.
¿Cuáles son los beneficios de estas tostadas?
Este platillo es original, económico y muy versátil, ideal para desayunos, cenas ligeras o como snack saludable.
El plátano macho —ingrediente tradicional en muchas cocinas del sur y sureste de México— se convierte en una base crujiente y colorida, perfecta para quienes desean reducir harinas refinadas o gluten, y sumar vegetales a su dieta.
Además, el contraste de texturas y sabores hace de cada bocado una experiencia deliciosa y refrescante.
Receta de tostadas de plátano macho con frijoles y ensalada fresca
Preparar estas tostadas es sencillo y no requiere ingredientes costosos ni técnicas complicadas. Puedes usar plátano macho amarillo o maduro, frijoles negros bajos en grasa y tu ensalada favorita para el topping. Esta receta puede adaptarse con toppings como semillas, queso fresco o salsa picante al gusto.
Tiempo de preparación
Elaborar estas tostadas te tomará aproximadamente 35 minutos:
- 10 minutos para preparar ingredientes y precalentar horno o sartén.
- 20 minutos para asar el plátano macho.
- 5 minutos para armar y servir las tostadas.
Ingredientes
- 2 plátanos macho maduros (no muy blandos)
- 1 taza de frijoles negros refritos bajos en grasa (pueden ser caseros o de lata)
- 1 jitomate mediano
- ¼ de cebolla morada
- 1/2 pepino
- 2 cucharadas de cilantro fresco picado
- Jugo de 1 limón
- 1 cucharadita de aceite de oliva
- Sal y pimienta al gusto
- Queso fresco desmoronado (opcional)
- Chile serrano picado (opcional)
- Hojas de lechuga o espinaca (opcional, para la ensalada)
- Crema al gusto
Cómo hacer tostadas de plátano macho con frijoles y ensalada fresca, paso a paso
- Pela los plátanos machos y córtalos en rebanadas largas de aproximadamente 1 cm de grosor.
- Coloca las rebanadas en una charola para hornear (o sartén antiadherente), úntalas ligeramente con aceite de oliva y hornea a 200°C durante 15-20 minutos, volteando a la mitad, hasta que estén doradas y crujientes en las orillas.
- Mientras tanto, prepara la ensalada: pica jitomate, pepino, cebolla, chile y cilantro. Mezcla todo con jugo de limón, sal y pimienta. Puedes agregar hojas verdes si lo deseas.
- Calienta los frijoles refritos.
- Una vez listas las rebanadas de plátano, colócalas en un plato y unta una capa de frijoles sobre cada una.
- Añade encima una porción generosa de ensalada fresca.
- Decora con queso fresco, crema y sirve de inmediato.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estas cantidades, obtienes aproximadamente 4 tostadas grandes, suficientes para 2 porciones completas o 4 porciones tipo snack.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada tostada (una rebanada de plátano con frijoles y ensalada) contiene aproximadamente:
- Calorías: 110
- Grasas: 2.5 g
- Grasas saturadas: 0.5 g
- Carbohidratos: 22 g
- Azúcares: 7 g (naturales del plátano y verduras)
- Proteínas: 3 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Las rebanadas de plátano asado pueden conservarse en refrigerador hasta 2 días, en recipiente hermético. Se recomienda armar las tostadas justo antes de servir para mantener la textura crujiente y la frescura de la ensalada.