Karely Ruiz rifará liposucción a una seguidora: estos son los requisitos

Karely Ruiz anuncia un sorteo de liposucción gratuita como parte de sus iniciativas de ayuda social en redes (@karelyruiz.of)

La modelo y creadora de contenido Karely Ruiz ha vuelto a destacar en el entorno digital al anunciar el sorteo de una liposucción gratuita entre sus seguidoras, una iniciativa que se concretará en febrero de 2026 y que no solo busca premiar a su comunidad, sino también reafirmar su perfil como figura de ayuda social.

Desde sus cuentas oficiales, Ruiz detalló que la intervención quirúrgica, aunque representa la meta visual del sorteo, estará condicionada a la aprobación médica de la ganadora, priorizando su salud sobre cualquier otro criterio.

Esta campaña se inscribe dentro de una serie de acciones previas de la influencer, reconocida por proporcionar recursos y solidaridad en circunstancias críticas, como su reciente apoyo para víctimas de la explosión ocurrida en Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa de CDMX.

A través de Instagram, Karely Ruiz anunció apoyos para víctimas y animales afectados por la explosión. (@rarelyruiz, Instagram / CUARTOSCURO)

En las primeras horas de publicada la dinámica para el sorteo, la iniciativa de Karely Ruiz generó miles de reacciones y comentarios en redes sociales, convirtiendo la propuesta en tendencia.

La respuesta se dividió entre quienes celebran su generosidad y quienes debaten el impacto de promover cirugías estéticas a través de redes, un debate que no ha evitado que Ruiz continúe con este tipo de dinámicas sociales.

En ocasión de la tragedia de Iztapalapa el 10 de septiembre, cuyo saldo ascendió a 8 personas fallecidas y 90 heridas, la modelo utilizó su alcance para difundir información útil y canalizar recursos, involucrando tanto a particulares como a asociaciones civiles y destacando el compromiso de canalizar personalmente las donaciones recaudadas.

Karely Ruiz también extendió su apoyo a mascotas afectadas por la explosión. (@karelyruiz, Instagram)

Requisitos de Karely Ruiz para participar por una ‘lipo’

Para participar en la rifa de la liposucción, Karely Ruiz estableció tres requisitos principales:

comentar la publicación oficial explicando el motivo para acceder al procedimiento

seguir tanto su cuenta como las de los colaboradores médicos y

compartir el contenido para ampliar su visibilidad

Según reiteró en Instagram y Facebook, será imprescindible que la ganadora cumpla con una valoración médica previa para garantizar su aptitud para la cirugía.

Estos criterios se suman a dinámicas similares realizadas anteriormente, donde la influencer costeó cirugías plásticas y quimioterapias, afianzando su reputación como intermediaria directa entre su audiencia y causas benéficas.

El concurso de la influencer exige valoración médica previa para asegurar la salud de la ganadora antes de la cirugía (Recorte)

La faceta solidaria de la creadora de contenido

En septiembre de 2025, Karely Ruiz volvió a expresar su intención de ofrecer apoyo a las víctimas de la explosión en Puente de la Concordia. En su mensaje inicial manifestó: “Mándenme mensaje! Quisiera apoyar, pero no sé cómo. Si alguien me puede decir dónde me puedo comunicar o cómo puedo ayudar, díganme.”

Luego, la creadora de contenido difundió contactos de organizaciones civiles y facilitó ayuda tanto para heridos como para animales perjudicados por la tragedia, gestionando personalmente la canalización de recursos con la colaboración de un amigo residente en la Ciudad de México.

En el pasado reciente, Ruiz ya había repartido despensas para los afectados por el huracán Otis en Acapulco y se hizo cargo del costo de tratamientos de quimioterapia para un joven con cáncer.

Karely Ruiz posee un historial de solidaridad, costeando quimioterapias y repartiendo despensas a damnificados del huracán Otis en Acapulco (Instagram)

Este historial ha llevado a que distintas voces reconozcan el alcance de sus gestos solidarios más allá de su contenido habitual, a pesar de mantener una imagen que genera debate en plataformas digitales.

Con más de 10,2 millones de seguidores en Instagram, Karely Ruiz continúa concretando acciones que exceden el entorno virtual y alcanzan a sectores vulnerables o afectados por emergencias.