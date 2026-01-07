El Frente Frío 27 podría causar nevadas en estos estados de la República

Protección Civil alerta a la CDMX por condiciones heladas (VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó este martes que el frente frío número 27 continuará avanzando sobre el noroeste y norte de México, lo que podría generar caída de aguanieve en algunas regiones.

Alertó que ante su avance, se presentan condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California.

Este sistema frontal estará asociado a la interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, así como con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera.

Esta combinación provocará descenso de temperatura, vientos de 30 a 50 km/h, y aumenta la probabilidad de lluvias y chubascos en la región, esperándose lluvias puntuales fuertes en Baja California, Sonora y Chihuahua.

La persistencia de una línea seca sobre Coahuila generará rachas de viento de 30 a 50 km/h en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas durante este periodo.

El SMN pronostica más lluvias en México

Mientras tanto, el ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el mar Caribe favorecerá lluvias y chubascos en entidades del occidente, sur y sureste, como Guerrero y Oaxaca, además de lluvias aisladas en Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

La presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el cielo despejado o poco nuboso y escasa probabilidad de lluvia en la mayor parte del territorio nacional.

Persistirá un ambiente frío a muy frío al amanecer y durante la noche, con heladas en zonas de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Se prevé que la circulación ciclónica comience a disiparse al final del jueves, dejando de afectar al país.

Protección Civil exhortó a la población a extremar precauciones ante el descenso de temperaturas, heladas y oleaje elevado en la entidad |Crédito: X @conagua_clima

Pronóstico del clima en México por el frente frío 27

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California, Baja California Sur, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Sonora, Veracruz (Los Tuxtlas y Olmeca), Chiapas y Quintana Roo.

Probabilidad de caída de nieve o aguanieve, durante la noche : Sierras de Baja California.

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Sinaloa, Jalisco (costa), Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : San Luis Potosí, Nayarit, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles : zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Ciudad de México y Morelos.