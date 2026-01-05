México

Alito Moreno acusa al gobierno de Morena de provocar alza en inflación y precios básicos para el 2026

El senador priista alertó que la inflación en México superará el 4% en 2026, por lo que las las familias, dijo, serán las más afectadas

Crédito: PRI Nacional | Morena
Alejandro Moreno Cárdenas, senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), emitió fuertes críticas al gobierno federal liderado por Morena.

Mediante su cuenta oficial en la red social ‘X’, Moreno Cárdenas afirmó que “México se está hundiendo”, atribuyendo esta situación a la administración actual. El senador anticipó que la inflación superará el 4% durante 2026, subrayando que este incremento tendrá un impacto directo en el poder adquisitivo: “significa que al pueblo no le va a alcanzar ni para lo más básico”, expresó el líder priista.

Adicionalmente, el senador hizo referencia a los aumentos previstos en productos como los refrescos y la gasolina, mismos que forman parte del Paquete Económico Federal para el año en curso. Moreno sostuvo que estas alzas derivan de “decisiones torpes de este gobierno”, advirtiendo que esto generará afectaciones a las familias mexicanas.

En su mensaje, enfatizó: “Estos brutos no entienden cómo funciona la economía, no les importa el pueblo y no tienen idea de cómo gobernar. Cada decisión que toman le pega directo al bolsillo de la gente”.

Productos que aumentarán precio en México durante el 2026

Desde el 1 de enero de 2026, distintos productos y servicios en México presentan aumentos de precio tras la entrada en vigor de modificaciones al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y ajustes arancelarios.

Los refrescos y cigarros encabezan la lista de los artículos con mayores incrementos, una tendencia ya visible en comercios, supermercados y plataformas digitales.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes alertó sobre el impacto de los costos de producción y la ausencia de apoyos al campo, factores que inciden en el precio de alimentos básicos. El encarecimiento de la tortilla es atribuido, en parte, al conflicto comercial relacionado con el maíz y a la falta de precios de garantía para productores, mientras que productos como azúcar, café y cacao también han subido de valor.

Entre las medidas fiscales para 2026, la cuota del IEPS para bebidas con azúcares añadidos se elevó a 3.0818 pesos por litro, y las bebidas con edulcorantes —incluidas las versiones light o sin calorías— pagan por primera vez 1.50 pesos por litro. La actualización alcanza a sueros y bebidas con electrolitos si no cumplen la normativa fijada por la Organización Mundial de la Salud.

En el ámbito del tabaco, la cuota del IEPS por cigarro ascendió a 0.8516 pesos; este esquema de incrementos será progresivo hasta 2030. Algunas marcas ya superan los 100 pesos por cajetilla, afectando el gasto de los consumidores habituales.

El aumento impositivo también afecta a apuestas y casinos en línea, cuya carga fiscal subió de 30% a 50%, así como a ventas por plataformas digitales, ahora sujetas a una retención de 10.5% que puede impactar en los precios finales.

Los productos importados —principalmente ropa, calzado y alimentos de la canasta básica— son igualmente afectados tras la eliminación de la exención impositiva para bienes esenciales como carne de res y cerdo, leche y derivados, frijol, arroz y aceites vegetales. Estos bienes deberán pagar impuestos de importación, lo que refuerza la tendencia al alza en los precios al consumidor.

