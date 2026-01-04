México

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 4 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

En pocas líneas:

    06:00 hsHoy

    México es un país con alta actividad sísmica porque se encuentra en el límite de varias placas tectónicas, principalmente la de Cocos, la Norteamericana y la del Pacífico. Estas placas se mueven constantemente y, al chocar o deslizarse, liberan energía en forma de sismos. La mayoría ocurren en la costa del Pacífico.

    En caso de sismo, es importante mantener la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse. Aléjate de ventanas y objetos que puedan caer. Después, revisa daños, sigue indicaciones oficiales y evita usar elevadores. La prevención salva vidas.

