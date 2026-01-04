Recuperamos Pemex junto a CFE y los hicimos productivos": Sheimbaum destacó en Hidalgo recuperación de soberanía energética

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó un evento realizado en la Refinería de Tula "Miguel Hidalgo". Crédito: Claudia Sheinbaum Pardo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó un mensaje en vivo desde la Refinería de Tula “Miguel Hidalgo”, ubicada en Hidalgo, en un acto político. Desde ese punto, la mandataria abordó el papel histórico y actual de Petróleos Mexicanos dentro del modelo económico del país.

Durante su intervención, Sheinbaum señaló que, a lo largo de los años del periodo liberal, existió la intención de debilitar a Pemex. Según explicó, el objetivo fue reducir su capacidad productiva, avanzar hacia su privatización y favorecer la compra de empresas extranjeras, especialmente en el sector petrolero.

Afirmó que, aunque se incorporaron múltiples empresas privadas al esquema energético, ese proyecto no logró desaparecer a Pemex. Sin embargo,, sostuvo que sí dejó como saldo un endeudamiento que alcanzó los cien mil millones de dólares, afectando de manera directa la operación de la empresa.

El cambio de modelo tras 2018

La mandataria reconoció la recuperación de PEMEX como parte del Estado - REUTERS/Raquel Cunha/Archivo

La presidenta subrayó que el rumbo energético del país se modificó a partir de 2018 con la llegada de la Cuarta Transformación. Indicando que bajo ese nuevo enfoque, se decidió recuperar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas del Estado.

Sheinbaum destacó el impulso que dio el expresidente Andrés Manuel López Obrador para consolidar este cambio, al considerar que ambas instituciones pertenecen al pueblo de México. En ese contexto, defendió su carácter estratégico dentro del desarrollo nacional.

También recordó que en el artículo 28 constitucional se estableció que Pemex y la CFE no deben considerarse monopolios, ya que son empresas públicas facultadas para producir electricidad, petróleo y petrolíferos.

Refinación, control y soberanía energética

Indicó que en las referirías de PEMEX se produce más de un millón de barriles al día - REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

La mandataria explicó que, en los primeros meses de 2025, se realizaron cambios legales que permitieron la creación de un solo consejo de administración para Pemex, similar al esquema de la CFE. Señaló que esta decisión fortaleció la toma de decisiones, el control interno y la productividad, además de reducir espacios para la corrupción.

Indicó que su visita a la refinería tuvo como propósito demostrar la capacidad actual de Pemex para producir petrolíferos. Afirmó que la empresa cuenta con ocho refinerías en operación, las cuales en conjunto producen más de un millón de barriles diarios, una cifra que no se alcanzaba desde hace dos décadas.

Finalmente, resaltó que la modernización de equipos permite producir gasolina con menor contenido de azufre, lo que reduce impactos en la salud y el medio ambiente. Con una referencia al general Lázaro Cárdenas y su visión de soberanía nacional, Sheinbaum cerró su mensaje en Atitalaquia, Hidalgo, calificando la jornada como un buen inicio para 2026 y reconociendo la recuperación de Pemex como una empresa del Estado.