México

Recuperamos Pemex junto a CFE y los hicimos productivos": Sheimbaum destacó en Hidalgo recuperación de soberanía energética

La mandataria a través de un mensaje político y simbólico marca el inicio del año con énfasis en refinación y rumbo energético

Guardar
La presidenta de México, Claudia
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó un evento realizado en la Refinería de Tula "Miguel Hidalgo". Crédito: Claudia Sheinbaum Pardo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó un mensaje en vivo desde la Refinería de Tula “Miguel Hidalgo”, ubicada en Hidalgo, en un acto político. Desde ese punto, la mandataria abordó el papel histórico y actual de Petróleos Mexicanos dentro del modelo económico del país.

Durante su intervención, Sheinbaum señaló que, a lo largo de los años del periodo liberal, existió la intención de debilitar a Pemex. Según explicó, el objetivo fue reducir su capacidad productiva, avanzar hacia su privatización y favorecer la compra de empresas extranjeras, especialmente en el sector petrolero.

Afirmó que, aunque se incorporaron múltiples empresas privadas al esquema energético, ese proyecto no logró desaparecer a Pemex. Sin embargo,, sostuvo que sí dejó como saldo un endeudamiento que alcanzó los cien mil millones de dólares, afectando de manera directa la operación de la empresa.

El cambio de modelo tras 2018

La mandataria reconoció la
La mandataria reconoció la recuperación de PEMEX como parte del Estado - REUTERS/Raquel Cunha/Archivo

La presidenta subrayó que el rumbo energético del país se modificó a partir de 2018 con la llegada de la Cuarta Transformación. Indicando que bajo ese nuevo enfoque, se decidió recuperar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas del Estado.

Sheinbaum destacó el impulso que dio el expresidente Andrés Manuel López Obrador para consolidar este cambio, al considerar que ambas instituciones pertenecen al pueblo de México. En ese contexto, defendió su carácter estratégico dentro del desarrollo nacional.

También recordó que en el artículo 28 constitucional se estableció que Pemex y la CFE no deben considerarse monopolios, ya que son empresas públicas facultadas para producir electricidad, petróleo y petrolíferos.

Refinación, control y soberanía energética

Indicó que en las referirías
Indicó que en las referirías de PEMEX se produce más de un millón de barriles al día - REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

La mandataria explicó que, en los primeros meses de 2025, se realizaron cambios legales que permitieron la creación de un solo consejo de administración para Pemex, similar al esquema de la CFE. Señaló que esta decisión fortaleció la toma de decisiones, el control interno y la productividad, además de reducir espacios para la corrupción.

Indicó que su visita a la refinería tuvo como propósito demostrar la capacidad actual de Pemex para producir petrolíferos. Afirmó que la empresa cuenta con ocho refinerías en operación, las cuales en conjunto producen más de un millón de barriles diarios, una cifra que no se alcanzaba desde hace dos décadas.

Finalmente, resaltó que la modernización de equipos permite producir gasolina con menor contenido de azufre, lo que reduce impactos en la salud y el medio ambiente. Con una referencia al general Lázaro Cárdenas y su visión de soberanía nacional, Sheinbaum cerró su mensaje en Atitalaquia, Hidalgo, calificando la jornada como un buen inicio para 2026 y reconociendo la recuperación de Pemex como una empresa del Estado.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumPresidentaRefineríamexico-noticias

Más Noticias

Inicia 2026 con graves cifras de homicidios: 90 casos en los primeros dos días del año reportan autoridades

El informe de seguridad muestra que Chihuahua y Sinaloa se mantienen encabezando los estados con mayor número de estos delitos

Inicia 2026 con graves cifras

Yolanda Andrade, salud, confesiones y una verdad que vuelve al centro del debate

La conductora enfrenta un momento delicado mientras declaraciones del pasado reactivan la conversación pública

Yolanda Andrade, salud, confesiones y

Las Guerreras K-pop se fusionan con la rosca de Reyes Magos en México: precio y dónde encontrarla

Este fenómeno global ha cautivado a niños, niñas y adultos en nuestro país, por lo que este 6 de enero podrás disfrutar de esta panadería tradicional con un toque coreano

Las Guerreras K-pop se fusionan

Scarlet Gruber, la villana que vuelve a brillar en el melodrama mexicano

Su papel más reciente ha provocado conversación, comparaciones y una reacción inmediata del público en las plataformas digitales

Scarlet Gruber, la villana que

Fiscalía investiga la muerte violenta de un hombre hallado en avanzado estado de descomposición en Baja California

Luego de recibir el reporte de un ciudadano, las autoridades hallaron el cuerpo dentro de un inmueble

Fiscalía investiga la muerte violenta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía investiga la muerte violenta

Fiscalía investiga la muerte violenta de un hombre hallado en avanzado estado de descomposición en Baja California

Quién era Adrián Corona, empresario hallado muerto en Jalisco tras ser privado de la libertad

Aseguran a dos integrantes de Los Rusos con armas, cartuchos y equipo táctico tras persecución en Mexicali, Baja California

Exabogada de Mayito Gordo es jueza federal en Mexicali, Baja California desde 2025

Vuelos encubiertos y pasaportes diplomáticos: el Modus Operandi de Maduro para traficar droga con el Cártel de Sinaloa revelado por EEUU

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade, salud, confesiones y

Yolanda Andrade, salud, confesiones y una verdad que vuelve al centro del debate

Scarlet Gruber, la villana que vuelve a brillar en el melodrama mexicano

Bellakath explota en vuelo rumbo a París; la cantante denuncia malos tratos: “Perra aeromoza, discriminatoria”

Guillermo del Toro revela la verdadera razón por la que envidia a Alfonso Cuarón: “Es cruel”

Ana María Alvarado reacciona a fotos de Luz María Zetina y Lorena Ochoa en Año Nuevo: “Si es amor, ¿qué tiene?”

DEPORTES

Quién es Mariza Nascimento, nueva

Quién es Mariza Nascimento, nueva jugadora de Tigres

Él es Armando ‘Toro’ Reséndiz, nombrado campeón supermediano por la AMB tras el retiro de Terence Crawford

Comité Organizador del Mundial 2026 en Monterrey revela por qué Países Bajos no tendrá juegos en México

Rayados y Atlas se enfrentarán en la final de la Copa Pacífica 2026

Baltimore Ravens vs Pittsburgh Steelers: cuándo y dónde ver en México