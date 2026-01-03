Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 3 de enero: Eje 5 Sur se habilita en modo reversible de Gabriel Mancera hasta Canal de Río Churubusco

El carril confinado correrá de manera habitual (sentido Poniente) solo para el transporte público, con el objetivo de agilizar la vialidad.

Autoridades de la SSC-CDMX reportan que el Eje 5 Sur se habilitará en modo reversible de Gabriel Mancera hasta Canal de Río Churubusco , de 18:00 a 21:00 horas.

Autoridades de CAPUFE reportaron carga vehicular en la Autopista México-Cuernavaca , con dirección hacia la Ciudad de México . Continúa carga vehicular por el periodo vacacional, sin reporte de incidentes hasta el momento.

Últimas noticias

Campeón mundial asegura que Canelo Álvarez ya no pertenece a la élite del boxeo y explica por qué: “En vez de mejorar se atrasó más” La dolorosa derrota del tapatío contra Crawford causó múltiples análisis entre los expertos del deporte

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día Con las plataformas por streaming, como Spotify, el podcast vive un nuevo boom de popularidad

El mensaje de Claudia Sheinbaum a EEUU tras la captura de Maduro La detención del dictador venezolano se llevó a cabo la madrugada del 3 de enero 2026

Temblor en México hoy 3 de enero: Se reporta sismo de 4.2 en Matías Romero, Oaxaca Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN tras el sismo ocurrido el pasado 2 de enero