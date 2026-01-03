México

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 3 de enero: Eje 5 Sur se habilita en modo reversible de Gabriel Mancera hasta Canal de Río Churubusco

21:54 hsHoy

Autoridades de CAPUFE reportaron carga vehicular en la Autopista México-Cuernavaca, con dirección hacia la Ciudad de México. Continúa carga vehicular por el periodo vacacional, sin reporte de incidentes hasta el momento.

21:01 hsHoy

Autoridades de la SSC-CDMX reportan que el Eje 5 Sur se habilitará en modo reversible de Gabriel Mancera hasta Canal de Río Churubusco, de 18:00 a 21:00 horas.

El carril confinado correrá de manera habitual (sentido Poniente) solo para el transporte público, con el objetivo de agilizar la vialidad.

