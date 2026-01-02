Qué hacer después de un sismo como el de hoy 2 de enero en CDMX: guía de la UNAM para revisar tu vivienda

Alcaldes de la CDMX publican mensajes de aliento tras sismo de magnitud 6.1 en México Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Tras el sismo de magnitud 6.5 que se registró este 2 de enero en la Ciudad de México, especialistas recomiendan seguir una serie de pasos para garantizar la seguridad personal y la integridad de las viviendas.

Según información de UNAM Global, la reacción adecuada después de un temblor puede reducir riesgos y salvar vidas en una ciudad considerada una de las zonas más vulnerables del país.

Recomendaciones de la UNAM tras un sismo

De acuerdo con Armando Gallegos Suárez, académico de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, lo primero es “mantener la calma”.

El epicentro fue en el estado de Guerrero

El experto señala que evitar el pánico permite pensar y actuar de manera efectiva:

“No debemos dejarnos llevar por el pánico. En muchos casos, la gente corre sin zapatos, medio vestida, y eso incrementa los riesgos. Si nos mantenemos tranquilos, pensaremos y actuaremos de mejor manera”, declaró a UNAM Global.

Una vez concluido el movimiento telúrico, es fundamental revisar el inmueble antes de regresar a él. El procedimiento recomendado incluye:

Verificar que no haya olor a gas. Si se percibe, ventilar la vivienda y cerrar la llave principal. Comprobar el estado de la electricidad. Si no hay problemas de gas, subir los interruptores para revisar su funcionamiento. Inspeccionar daños estructurales. Fisuras en muros o trabes con inclinación de 45 grados pueden indicar un fallo importante. Si la vivienda tiene más de un piso, inspeccionar primero la planta baja. Revisar el mobiliario. Asegurar libreros, cómodas y otros muebles para evitar accidentes por caídas. Solicitar ayuda profesional si se detectan daños estructurales. Protección Civil y el Instituto para la Seguridad de las Construcciones ofrecen valoraciones gratuitas, mientras que colegios de ingenieros y universidades pueden organizar brigadas técnicas para evaluar edificaciones.

temblor sismo CDMX 2 enero (Foto: Jesús Aviles)

Gallegos Suárez advierte que “esas fisuras a 45 grados son un indicio de que un elemento de la estructura está comprometido. Ello no significa que todo el edificio esté en riesgo, pero sí es señal de que debe revisarse por un especialista”.

El académico enfatizó en UNAM Global que los riesgos más comunes dentro de las viviendas después de un sismo suelen estar relacionados con objetos mal asegurados, como libreros, televisores o vidrios.

Recomienda fijar los muebles pesados y mantener despejadas las salidas, además de tener un plan de emergencia y participar en simulacros de evacuación.

Así se vivió el sismo del 2 de enero en CDMX

La Ciudad de México se vio sacudida por un sismo de magnitud 6.5 con epicentro a 15 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, poco antes de las 8 de la mañana, según el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

sismo cdmx enero Crédito: Infobae México

La capital activó sus protocolos de emergencia, mientras que la Cruz Roja Mexicana desplegó ambulancias y unidades de primer contacto para recorridos de supervisión.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que tras los primeros recorridos aéreos no se reportaron daños graves. La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México mantiene la vigilancia sobre la infraestructura y los sistemas de movilidad de la capital.

La calma salva vidas, la prevención protege hogares y la revisión técnica asegura el futuro de nuestras construcciones.