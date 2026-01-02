Predial 2026: cómo obtener un descuento en el Estado de México

Descuentos al predial en el Estado de México. Credito: cuartoscuro

Con la llegada de enero, inicia el ciclo de obligaciones fiscales para los propietarios de inmuebles en la Zona Metropolitana. Tanto el Gobierno del Estado de México como el de la Ciudad de México han puesto en marcha sus programas de beneficios fiscales para incentivar el cumplimiento temprano, ofreciendo reducciones significativas que buscan apoyar la economía familiar y mantener finanzas públicas sanas.

En el Estado de México, es fundamental entender que el impuesto predial es una facultad municipal, por lo que los beneficios pueden variar dependiendo de la localidad (como Naucalpan, Ecatepec o Metepec). No obstante, existe una tendencia generalizada de beneficios por pronto pago anual:

* Enero: Descuento del 8%.

* Febrero: Descuento del 6%.

* Marzo: Descuento del 4%.

Pago predial Estado de México. Credito: cuartoscuro

Además, muchos municipios ofrecen un estímulo adicional a los contribuyentes cumplidos de años anteriores, que puede sumar entre un 4% y un 8% extra. Para conocer el monto exacto y los incentivos específicos de su ayuntamiento, los ciudadanos pueden consultar el Portal de Servicios al Contribuyente del Gobierno del Estado de México.

Ciudad de México: Pago Anual Anticipado

Para los habitantes de la Ciudad de México, la Secretaría de Administración y Finanzas mantiene su política de reducción por pago anual anticipado. Los porcentajes establecidos para este 2026 son:

* Enero: Descuento del 8%.

* Febrero: Descuento del 5%.

Es vital realizar el pago dentro de los días naturales de cada mes para asegurar el beneficio, ya que a partir de marzo se deberá pagar la cuota completa de forma bimestral.

La CDMX también interpondrá descuentos al pago del predial. Crédito: Cuartoscuro .

Durante la presentación del Paquete Económico 2026, se discutió una propuesta de condonación del 100% en multas y recargos de años anteriores para el predial. Aunque la medida ha generado gran expectativa, las autoridades aún están por definir la fecha exacta de su entrada en vigor, por lo que se recomienda mantenerse atento a los canales oficiales.

Para realizar el pago, los contribuyentes cuentan con una amplia red de puntos de atención que incluye bancos, tiendas de autoservicio y portales digitales, permitiendo cumplir con esta obligación de forma rápida y segura.

Estos apoyos, impulsados por gobiernos locales y estatales ofrecen un apoyo a las familias mexiquenses, considerando aspectos como la cuesta de enero, por lo que se recomienda a cada familia estar pendientes de los canales oficiales y de las redes sociales de cada municipio del Estado de México, en donde se comparten actualizaciones y guías para realizar el pago de manera satisfactoria.