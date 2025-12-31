Jesse Huerta integrante Jesse & Joy celebra su cumpleaños este 31 de diciembre

Jesse Huerta integrante del dúo Jesse & Joy celebra su cumpleaños este 31 de diciembre - (Jesús Avilés/Infobae)

Este 31 de diciembre, mientras el calendario se prepara para cerrar el año, Jesse Huerta, integrante del dúo Jesse & Joy, celebra un cumpleaños más en uno de los momentos más sólidos de su trayectoria artística. Cantante, compositor y productor musical, su nombre se ha convertido en sinónimo de constancia, sensibilidad y evolución dentro de la música en español.

A lo largo de los años, Jesse ha construido una carrera marcada por la versatilidad. Su energía en el escenario, su disciplina creativa y su capacidad para conectar con distintas generaciones lo han posicionado como un artista completo, capaz de adaptarse sin perder identidad.

Más allá de la música, su personalidad cercana y activa en redes sociales ha fortalecido el vínculo con su público. Su interés por el deporte y su estilo de vida complementan una figura pública que combina talento, autenticidad y trabajo constante.

¿Quién es Jesse Huerta?

Un cantante, compositor y productor musical que se ha caracteriza por su energía, carisma y disciplina

Jesse Huerta es un músico mexicano que ha destacado no solo por su voz, sino también por su habilidad como compositor y productor.

Desde el inicio de su carrera profesional, ha demostrado una comprensión del lenguaje musical y una sensibilidad particular para contar historias a través de las canciones.

Además, Jesse ha sabido construir una identidad propia dentro del dúo, aportando una energía escénica y creativa que equilibra y potencia la propuesta musical que comparte con su hermana.

Una carrera marcada por la música y el deporte

Para Jesse Huerta, el deporte es otra de sus grandes pasiones

A través de sus redes sociales, Jesse Huerta ha compartido de forma constante su pasión por la música, pero también por el deporte, en especial el basquetbol, disciplina que forma parte de su rutina e identidad personal.

Esta faceta deportiva refuerza su imagen como un artista activo y disciplinado, que encuentra en el movimiento y la constancia una parte del proceso creativo.

En este 31 de diciembre, el cumpleaños número 43 de Jesse Huerta no solo marca una fecha personal, sino también la celebración de una trayectoria que sigue creciendo, que lo ha vuelto ya un referente de la música pop en español.

Jesse & Joy, un dúo que ya es un clásico

Jesse Huerta y Joy Huerta son un par de hermanos que conforman el dúo Jesse & Joy - (Instagram/ @angelescdmexico)

Junto a Joy Huerta, Jesse forma parte de uno de los dúos más exitosos y reconocidos de los últimos tiempos. Su propuesta ha logrado trascender modas, conectando con el público a través de letras emotivas y canciones que se han vuelto parte de la historia de varias generaciones.

Canciones como “Espacio sideral”, “¿Con quién se queda el perro?”,” Dueles” y “La de la mala suerte” se han convertido en himnos obligados de la música pop en español que han consolidado al dúo.

El éxito de Jesse & Joy no se explica solo por sus millones de reproducciones y oyentes mensuales, sino por la permanencia de su música en el gusto del público.