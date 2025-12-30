México

Se registra sismo en Salina Cruz, Oaxaca

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el sismo ocurrió a las 2:42 hora del centro. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.1 de magnitud en el municipio de Salina Cruz ubicado en Oaxaca.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 2:42 de este 30 de diciembre a 21 km al este del municipio y tuvo una profundidad de 7.1 km.

El lugar exacto donde ocurrió el sismo se ubica en las coordenadas 16.199 grados de latitud y -94.996 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por movimiento telúrico registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información entregada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se reportan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)

Las diferentes formas de medir un mismo fenómeno

Incluso si ocurren a la misma distancia de una ciudad, no todos los sismos provocan el mismo tipo de sacudida, ya que la intensidad del movimiento varía según múltiples factores como el tipo de suelo, la distancia al epicentro, la atenuación sísmica, es decir, cómo se disipa la energía del sismo y otras variables geológicas.

Para estudiar estos fenómenos, México cuenta con dos sistemas fundamentales, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y la Red Acelerográfica Nacional del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El primero se encarga de medir la magnitud y ubicar el epicentro de los sismos, mientras que el segundo se especializa en registrar cómo se comportan las aceleraciones del suelo durante sismos de gran magnitud.

El doctor Jorge Aguirre González, coordinador de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, señala que caracterizar el efecto de sitio, que se refiere al fenómeno de cómo responde el terreno ante un sismo, es fundamental, ya que no todos los suelos amplifican o atenúan el movimiento de la misma forma. De hecho, según datos de la propia universidad, existen alrededor de 20 formas diferentes para calcular la magnitud de un sismo, lo que permite a los científicos obtener mediciones más precisas y útiles para la ingeniería y la protección civil.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Por qué el INAH aparece en los créditos del último episodio de Los Simpson

De Los Tigres del Norte al Día de Muertos, el episodio más reciente de Los Simpson incluyó múltiples referencias a la cultura mexicana

Por qué el INAH aparece

De estudiantes a trabajadores jubilados: ¿quiénes eran las 13 personas fallecidas en el accidente del Tren Interoceánico?

Las víctimas del accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca incluyen a menores de edad, estudiantes, jubilados, comerciantes y familias completas originarias de Veracruz y Oaxaca

De estudiantes a trabajadores jubilados:

Hipertensión en 2026: lo que debes saber para prevenirla y mantenerla bajo control

De cara al año próximo, las cifras confirman un escenario preocupante: casi uno de cada tres adultos vive con presión arterial alta y una proporción significativa no lo sabe

Hipertensión en 2026: lo que

FGR va por nuevo proceso contra Javier Duarte, ahora por desvíos en el sector salud

La audiencia que se llevará a cabo este martes podría abrir un nuevo proceso penal que complique su posible liberación en 2026

FGR va por nuevo proceso

Alberto Prieto Valencia y las rifas colombianas: la práctica ilegal bajo la lupa tras su asesinato en Zapopan

Tras la balacera en Zapopan donde murieron “El Prieto”, su hija y un escolta, autoridades analizan diversas líneas de investigación, entre ellas la posible relación con las rifas colombianas ilegales detectadas en el Mercado de Abastos

Alberto Prieto Valencia y las
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alberto Prieto Valencia y las

Alberto Prieto Valencia y las rifas colombianas: la práctica ilegal bajo la lupa tras su asesinato en Zapopan

Detienen en el AIFA a extranjero con casi 2 millones de pesos en ketamina

Autoridades confirmaron el hallazgo de 6 cuerpos tras los hechos de violencia registrados en Villaflores, Chiapas

Niegan amparo y autorizan extradición de “La Gallina”, operador del Chapo Guzmán

Autoridades aseguraron vehículo “monstruo” tras los recientes enfrentamientos en Escuinapa, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Por qué el INAH aparece

Por qué el INAH aparece en los créditos del último episodio de Los Simpson

Hipertensión en 2026: lo que debes saber para prevenirla y mantenerla bajo control

Acusan a Ángela Aguilar de copiar el look de Cazzu en los Grammy Celebration of Latin Music

Coque Muñiz y Jorge Falcón darán presentación musical y de comedia en CDMX durante fin de año

Peso Pluma y Tito Double P dominan las listas de reproducción de Apple en México

DEPORTES

Ataque armado en un partido

Ataque armado en un partido de futbol en Tuxpan deja dos muertos

Este es el jugador de Cruz Azul que no se presentó a los entrenamientos y sería investigado por la directiva

Salomón Rondón regresa a Pachuca: así presentó Tuzos el retorno del “Rey” a la Liga MX

David Picasso asegura que esperaba más de Naoya Inoue durante la pelea: “Me sentí superior”

El mensaje que Lucas Ocampos mandó tras sufrir una parálisis facial y perderse la pretemporada con Rayados