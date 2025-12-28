México

Clara Brugada anuncia 2026 obras para el año que viene desde la Alcaldía Iztapalapa

El plan incluye intervenciones en infraestructura social, educativa, hídrica y de movilidad

Guardar
El plan de obras públicas
El plan de obras públicas incluye inversiones por 2 mil millones de pesos en Iztapalapa, con énfasis en la mejora del drenaje para prevenir inundaciones. (X/@ClaraBrugadaM)

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció que para el cierre de 2025 la Ciudad de México contará con más de 2 mil 026 obras ejecutadas en distintas áreas, incluyendo infraestructura social, educativa, de movilidad e hídrica.

Estas intervenciones, precisó la mandataria, buscan transformar de raíz la vida cotidiana de la capital y prepararla para el año 2026, además de fortalecer la infraestructura de cara al Mundial. Entre las prioridades resaltó inversiones significativas en alcaldías como Iztapalapa, donde se destinarán 2 mil millones de pesos, principalmente para obras de drenaje que permitan evitar inundaciones durante la temporada de lluvias.

Durante un evento en la colonia El Paraíso de la alcaldía Iztapalapa, en compañía de funcionarios como el subsecretario de Participación Ciudadana, Ángel Sánchez, Clara Brugada subrayó la reducción del 9 % en la incidencia delictiva en la demarcación en el último año. El acto incluyó una rifa de juguetes y la entrega de 1 mil 500 peluches a niñas y niños, así como cobijas para las familias, con el objetivo de hacer frente a la temporada invernal.

14 Utopías y múltiples obras de movilidad en la capital para este 2026

El fortalecimiento de la seguridad
El fortalecimiento de la seguridad se respalda con la adquisición de 3 mil 500 patrullas y 30 mil cámaras de videovigilancia para la Ciudad de México. (X/@ClaraBrugadaM)

En el listado de obras destaca la construcción de 14 Utopías distribuidas en la CDMX, la habilitación de 7 casas de las 3R centradas en el sistema público de cuidados, y una nueva Clínica Condesa en la alcaldía Gustavo A. Madero. Se suman la ampliación de 2 albergues para personas en movilidad; la puesta en marcha de 300 Caminos de Mujeres Libres y Seguras; la rehabilitación de 120 mercados; la conclusión de 10 Parques Alegría para la infancia; y la reparación de 26 módulos de vigilancia.

En materia de movilidad urbana, Clara Brugada detalló la pavimentación de 62 kilómetros de avenidas principales, con el propósito de alcanzar 250 kilómetros para el próximo año. Mencionó también la edificación de la Universidad de las Artes y la construcción del hospital del policía, además de nuevas instalaciones para la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entre los recursos destinados a seguridad se incluye la adquisición de 3 mil 500 patrullas y 30 mil cámaras de videovigilancia.

Otros proyectos contemplan la creación de un Camino Seguro y la ciclovía La Gran Tenochtitlan a lo largo de 34 kilómetros sobre la Calzada de Tlalpan, la construcción de un parque elevado entre Chabacano y Tlaxcoaque, la rehabilitación de 12 bajopuentes y la iluminación de 42 kilómetros de calles en el Centro Histórico. Además, se implementará un Camino Seguro desde el Aeropuerto internacional hasta la avenida Insurgentes.

Obras hídricas y educativas en la CDMX este 2026

La Jefa de Gobierno, Clara
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, proyecta más de 2 mil 026 obras en la Ciudad de México durante el próximo año. (X/@ClaraBrugadaM)

Respecto a las obras de agua potable y saneamiento, la mandataria destacó la ejecución de 310 proyectos para rehabilitar pozos, la modernización de 6 plantas potabilizadoras, la renovación de 34 kilómetros de líneas de distribución de agua, la construcción de 10 kilómetros de colectores y la instalación de 100 pozos de absorción dentro del programa de Acupuntura Hídrica. A estos se añaden 5 pozos destinados al tratamiento de aguas residuales.

En el ámbito educativo, se mantienen e incrementan programas como “1, 2, 3 Por Mi Escuela”, así como el seguimiento al plan de atención ciudadana “Casa por Casa” en 49 colonias y el programa “Yólotl Anáhuac”, dedicado al rescate y fortalecimiento de los pueblos originarios.

En el rubro de transporte público, Brugada anunció la modernización del Tren Ligero “La Ruta del Ajolote”, que conecta Taxqueña con Xochimilco, la construcción de la Línea 14 del Trolebús “La Ruta de los Animales Silvestres”, desde Metro Universidad hasta Huipulco, la rehabilitación de 2 puentes vehiculares en el circuito Aztecas y la mejora de los tres Centros de Transferencia Modal (Cetram): Huipulco, Tasqueña y Universidad.

Temas Relacionados

IztapalapaCDMXClara BrugadaObrasmexico-noticias

Más Noticias

Jazmín García, policía de la CDMX desapareció en su casa y arrestan a su ex: hallaron un cuerpo enterrado

Autoridades arrestaron a José “N”, expareja de la agente de la SSC reportada como desaparecida, quien presuntamente ingresó y no salió del domicilio que compartían

Jazmín García, policía de la

Frente frío 25 causará más nevadas en sierras y volcanes, alerta el SMN

El SMN prevé la caída de nieve y aguanieve en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl

Infobae

Dan prisión preventiva a Jesús Alberto “N”, excolaborador de Genaro García Luna acusado de desvío de recursos

Fue capturado en Cuernavaca, Morelos y es señalado por presuntamente simular contratos

Dan prisión preventiva a Jesús

La película más vista en Netflix México HOY

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas producciones

La película más vista en

“Venía muy fuerte”: el testimonio de un pasajero que viajaba en el último vagón y detalló el siniestro del Tren Interoceánico

Cuerpos de emergencia y fuerzas federales activaron un despliegue coordinado tras el siniestro en la Línea Z

“Venía muy fuerte”: el testimonio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Intentó vengar muerte de su

Intentó vengar muerte de su esposa y terminó baleado y detenido en Nezahualcóyotl, Edomex

Vinculan a proceso a 17 personas detenidas con armas y explosivos en Montemorelos, Nuevo León

Edomex frena 84% de pagos por extorsión y fraude telefónico en diciembre, evitó pérdidas por más de 27 millones de pesos

Aviones privados, cajeros automáticos y miles de dólares en efectivo: condenan en EEUU a operador financiero de “El Ozzy”

Violencia en Chiapas: tras quema de bares fiscal confirma desaparición de 7 personas en Villaflores

ENTRETENIMIENTO

La película más vista en

La película más vista en Netflix México HOY

Las películas de Prime Video en México para engancharse este día

Las series favoritas del público en Prime Video México

Critican a James Hetfield, vocalista de Metallica, por cazar ejemplar de borrego cimarrón en México

Galanes jóvenes mexicanos a seguir en 2026: la nueva generación que marca el rumbo de la televisión y el streaming

DEPORTES

Esta es la cantidad de

Esta es la cantidad de dinero que Atlético Mineiro ofrece a Cruz Azul por Giorgos Giakoumakis

Sebastián Córdova se despide de la afición de Tigres tras un torneo discreto

Chivas vs Irapuato: a qué hora y dónde ver el partido de preparación del rebaño antes del Clausura 2026

Quién es Erik Dueñas, nuevo jugador del Querétaro

Chicago Bears vs San Francisco 49ers, cuándo y dónde ver en México