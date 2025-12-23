Asesinan a tiros a Erasmo Medina Ruiz, ex presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca

Erasmo Medina Ruiz , ex presidente municipal de la localidad de Santa Cruz Xoxocotlán , fue asesinado a tiros la mañana de este martes 23 de noviembre en dicho municipio del estado de Oaxaca. Los primeros reportes indican que el cuerpo del exfuncionario local fue localizado con un disparo en la cabeza.

