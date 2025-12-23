México

Asesinan a tiros a Erasmo Medina Ruiz, ex presidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca

El gobernador Salomón Jara confirmó la noticia en su conferencia de prensa matutina de este 23 de diciembre

Erasmo Medina fue localizado sin
Erasmo Medina fue localizado sin vida al recibir un impacto de bala en la cabeza | X / @diarioelfortin

Erasmo Medina Ruiz, ex presidente municipal de la localidad de Santa Cruz Xoxocotlán, fue asesinado a tiros la mañana de este martes 23 de noviembre en dicho municipio del estado de Oaxaca. Los primeros reportes indican que el cuerpo del exfuncionario local fue localizado con un disparo en la cabeza.

Información en desarrollo...

