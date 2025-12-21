Más de 10 muertos, entre jornaleros y familias, en accidentes de carretera la madrugada de este domingo en México

Las autoridades llegaron al lugar del incidente para realizar labores de rescate. (Protección Civil Zacatecas)

La volcadura de un camión que transportaba jornaleros en el municipio de Calera, Zacatecas, dejó un saldo preliminar de cinco personas fallecidas y al menos 16 heridas la mañana de este domingo 21 de diciembre.

El accidente, ocurrido en el kilómetro 16 de la carretera Zacatecas-Fresnillo, movilizó a múltiples cuerpos de emergencia y generó un amplio operativo de rescate y atención médica.

El incidente involucró un camión de pasajeros tipo “banana” que trasladaba a trabajadores agrícolas desde Guadalajara hacia Fresnillo. De acuerdo con los reportes iniciales, el vehículo perdió el control y terminó volcado, con desprendimiento de la carrocería, lo que evidenció la magnitud del impacto.

En el lugar, los equipos de emergencia confirmaron la muerte de cinco personas y la existencia de al menos 16 lesionados, algunos de ellos con heridas de consideración.

La respuesta de los servicios de emergencia fue inmediata tras recibir el aviso a través del C-5 Zacatecas. Personal operativo y prehospitalario de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Calera, bajo la dirección del comandante Iván González y el jefe de turno José Francisco Cortés, acudió al sitio con unidades médicas para brindar atención a las víctimas. Los heridos fueron estabilizados en el lugar y posteriormente trasladados al Hospital General de Zacatecas en ambulancias de Protección Civil y de otras corporaciones que se sumaron al operativo.

Las autoridades intentaron rescatar a la mayor cantidad de personas posible, pero varios de los pasajeros ya no contaban con signos vitales. (Protección Civil Zacatecas)

A la labor de rescate y auxilio se integraron elementos de Protección Civil de Morelos, Protección Civil de la capital zacatecana, Cruz Roja Zacatecas, Guardia Nacional, Policía de Investigación, Seguridad Pública y Seguridad Vial. Estas instituciones colaboraron en la atención a los afectados, el resguardo de la zona y el control del tránsito vehicular para evitar mayores riesgos.

Tras el control de la situación, el Servicio Médico Forense (SEMEFO) realizó el levantamiento de los cuerpos para iniciar los procedimientos legales correspondientes. La Fiscalía General del Estado de Zacatecas quedó a cargo de la investigación, con el objetivo de esclarecer las causas del accidente y proceder con la identificación de las víctimas. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer los motivos que provocaron la volcadura, y las indagatorias continúan para determinar las circunstancias exactas del siniestro.

Accidente carretero deja tres muertos en Tamaulipas

Tres integrantes de una familia fallecieron en un choque frontal registrado en la carretera Ciudad Victoria–Zaragoza, a la altura del kilómetro 50 cerca de la capital tamaulipeca. El accidente dejó también cinco personas lesionadas, incluidos menores de edad, y ocasionó que una de las unidades involucradas se incendiara hasta quedar completamente calcinada. De acuerdo con los primeros reportes, la emergencia movilizó a cuerpos de rescate y originó el cierre total de la vía.

Las víctimas, integrantes de una familia que viajaba en una camioneta Ford con placas de Nuevo León, se desplazaban de sur a norte sobre la carretera cuando impactaron de frente contra un automóvil Toyota.

La fuerza del choque provocó que la camioneta volcara varias veces y quedara inmovilizada sobre la contención metálica. Testigos auxiliaron de inmediato a los involucrados en ambos vehículos; sin embargo, los tripulantes del Toyota ya no presentaban signos vitales cuando llegaron los servicios de emergencia.

Entre los lesionados figuran menores de edad que recibieron atención médica, y el estado de salud de todos ellos es reportado como delicado. La vialidad en el punto del siniestro permanece cerrada mientras continúan las labores de rescate y limpieza, situación que ha generado importantes retrasos en la zona. Las autoridades exhortan a los automovilistas a extremar precauciones, prever demoras y, en la medida de lo posible, buscar rutas alternas o evitar el tramo afectado.

Elementos de la Guardia Nacional, Bomberos y Protección Civil llegaron a la zona del accidente para atender a los lesionados. (TW Guardia Nacional)

Menor muere en carretera de Nayarit

Un trágico accidente ocurrió la mañana del 20 de diciembre sobre la carretera a Parral, a la altura del kilómetro 367, en el municipio de Santa María del Oro, Nayarit. Un vehículo Chevrolet modelo 2003, conducido por Carlos, de 31 años, remolcaba una unidad Dodge del mismo modelo. Al tomar una curva, el peso del vehículo remolcado ocasionó la pérdida de control, provocando la volcadura de ambos automóviles.

En el sitio falleció el menor Iker Iberman, de 12 años. Además, resultaron lesionados el conductor, su esposa Yesenia Guadalupe Aldaco Montaño, de 33 años, y los familiares Miguel, de 12 años; Alison, de 15 años; y Ana Bertha Gaytán Escobedo, de 50 años, todos originarios de Ciudad Juárez. Elementos de seguridad y auxilio brindaron atención prehospitalaria y trasladaron a los heridos al Hospital General de Las Nieves, donde permanecen bajo atención médica.

Personal de la Fiscalía General del Estado se hizo cargo del cuerpo del menor, realizando las diligencias necesarias antes de su traslado al anfiteatro para la necropsia de ley. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

Las autoridades realizaron los protocolos para levantar el cuerpo del menor. (FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO.COM)

Choque provoca muerte de dos automovilistas en Tlaxcala

Dos hombres perdieron la vida la madrugada de este domingo 21 de diciembre en un accidente frontal ocurrido sobre la carretera federal México-Veracruz, en el paraje “El Padrino”, municipio de Calpulalpan. El choque, registrado alrededor de las 05:30 horas, involucró un Volkswagen Jetta negro, con placas de Tlaxcala, y una camioneta GMC Acadia color vino, con placas del Estado de México.

El siniestro movilizó a cuerpos de emergencia y seguridad que confirmaron el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 40 años, ocupante de la camioneta, y de Rodrigo N., de 20 años, residente de la colonia Nazareth en Calpulalpan, quien conducía el Jetta. Otras dos personas, identificadas como Raúl N. y Saúl N., resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas de emergencia al Hospital General de Calpulalpan, donde no pudieron ser atendidas por falta de personal médico, por lo que fueron reubicadas en otro hospital.

Elementos de la Guardia Nacional atendieron la emergencia, acordonaron el área y detuvieron el flujo vehicular, generando largas filas. Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado realizaron las diligencias correspondientes y procedieron al levantamiento de los cuerpos. Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar cuál de las unidades invadió el carril contrario.

Elementos de la Guardia Nacional llegaron al lugar para iniciar las acciones pertinentes. (TW Guardia Nacional Carreteras)

Mueren ahogados en canal de Morelos

La comunidad de Jiutepec, en el estadio de Morelos, quedó conmocionada luego de que un vehículo cayera a un canal de riego con cuatro pasajeros a bordo: tres hombres y una mujer. Sin embargo, vecinos de la zona buscaron la manera de ayudarlos, pero debido a la fuerza de la corriente no pudieron salir y fallecieron en el lugar. Se espera que las autoridades realicen las labores de levantamiento de los cuerpos y se realicen los protocolos necesarios para el reconocimiento de las víctimas.