Demanda de Nodal contra Cazzu ya fue admitida por juez: la cantante será notificada en 2026

La demanda interpuesta por Christian Nodal contra su expareja, Juelita Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, en Jalisco ya fue admitida por un juez local y la notificación a la cantante argentina será realizada en 2026 a través de canales diplomáticos.

La demanda de Christian Nodal contra Cazzu fue presentada el 4 de noviembre de 2025 en el estado de Jalisco, ello pese a que la cantante y su hija viven en Argentina.

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, confirmó que el proceso se encuentra todavía en la etapa inicial y explicó en entrevista con la periodista Ahtziri Cárdenas Camarena cómo avanza el procedimiento que involucra la custodia y otros derechos de la hija de ambos artistas.

¿Por qué se admitió la demanda en México?

El presidente del Supremo Tribunal de Justicia detalló en dicha conversación que la demanda fue admitida a los pocos días de su presentación, tras verificar los requisitos legales y la argumentación del juez de la causa.

El funcionario señaló que el proceso se mantiene en la primera fase, pendiente de notificación a la parte demandada que reside en el extranjero. “La notificación se llevará a cabo por medio de una carta rogatoria” dirigida a las autoridades de Argentina, explicó Álvarez Pulido.

De acuerdo con sus dichos, esa comunicación internacional formaliza la participación de la trapera en el proceso mexicano y permitirá que haga valer sus derechos en el mismo.

La notificación se concretará durante 2026 por los canales diplomáticos correspondientes, debido a que actualmente ya se atraviesan las fechas decembrinas.

Aunque el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco fue consultado de manera reiterada sobre los motivos concretos por los cuales se permitió que un juez de Jalisco aceptara la demanda presentada por Christian Nodal, aun cuando la madre y la menor residen en Argentina, evitó dar una explicación precisa. A lo largo de la entrevista, reiteró que no podía detallar públicamente los fundamentos del juez, limitándose a señalar que la decisión está sustentada en criterios legales y jurisprudenciales que obran en el expediente.

Cazzu y su hija actualmente viven en Argentina.

Sobre este punto, declaró:

“Un tema específicamente de fondo, yo me encontraría, digamos, imposibilitado para informar de una manera puntual en un medio de comunicación. El juez, que recibió el caso, argumentó y fundamentó ciertas razones por las cuales consideró que era viable“, dijo.

En la entrevista, Álvarez Pulido explicó que el juez justificó la admisión del juicio con base en criterios de interpretación y argumentación que figuran en el auto admisorio, documento reservado a las partes bajo protección de datos e interés superior de la niña. “Sería irresponsable especular... Los argumentos jurídicos del juez están en su auto admisorio. Yo, como presidente, no tengo acceso completo al expediente porque no me corresponde,” puntualizó.

El magistrado precisó que los abogados de Cazzu podrán combatir la competencia del juzgado mexicano mediante recursos legales como apelaciones o amparos indirectos ante tribunales federales. El Poder Judicial, subrayó Álvarez Pulido, responderá objetivamente solo ante los planteamientos y solicitudes presentados formalmente por las partes.

¿Qué pide Nodal?

Según explicó el presidente del Tribunal, Christian Nodal pidió al juez tres cosas principales en su demanda:

Que se defina quién tendrá la custodia legal de la hija que tiene con Cazzu (es decir, decidir con quién vivirá y bajo qué condiciones).

Que se establezcan reglas claras para las convivencias y visitas entre Nodal y su hija para mantener el vínculo afectivo.

Que se fije una pensión alimenticia provisional, es decir, que el propio Nodal pague una cantidad mensual para cubrir los gastos y necesidades básicas de la menor mientras se resuelve el asunto de fondo.

“La petición inicial que se recibe va enfocada a buscar un régimen en cuanto a la custodia, también en cuanto a convivencias para mantener ese lazo afectivo, y entiendo que se recibió una petición en torno a que se fijara una pensión provisional alimenticia, pero no a cargo de la persona que se va a llevar a juicio”, declaró.

¿Cazzu y Nodal se podrían encontrar?

El funcionario judicial explicó que el proceso se encuentra apenas en la etapa inicial, en espera del cumplimiento de la notificación internacional. Después de esta fase, Cazzu podrá presentar sus argumentos y pruebas ante el juzgado mexicano.

Álvarez Pulido resaltó que, en este tipo de procesos, las partes pueden elegir entre litigar, buscar acuerdos o adoptar mecanismos alternativos de solución de controversias. Señaló que la duración total del juicio depende de las acciones de las partes, las pruebas que se soliciten y los recursos legales interpuestos.

En materia práctica, el presidente aclaró que los procedimientos familiares en Jalisco actualmente se tramitan por escrito. Esto implica que las actuaciones, solicitudes y pruebas se integran en el expediente físico, aunque se prevé el tránsito a la oralidad procesal desde 2027. Si alguna parte solicita la presencia de Nodal o Cazzu en audiencia y el juez admite la prueba, ambos podrían ser citados, sin importar la nacionalidad o residencia en el extranjero.

Medios podrían ser demandados

Respecto a la protección de datos y derechos de la menor, Álvarez Pulido advirtió a medios y comunicadores sobre la divulgación de nombres e imágenes.

Explicó que, en casos en que la identidad de una niña o hijo de figuras públicas sea hecha pública, podrían derivarse responsabilidades civiles e incluso penales si se afecta el libre desarrollo de la personalidad conforme a la legislación mexicana.

Subrayó que la difamación como delito ya no existe en Jalisco, pero destacó la vigencia de figuras que protegen el interés superior de niñas, niños y adolescentes, tanto en la vía civil como en la penal, ante posibles daños a su identidad o desarrollo. “La protección de la información es fundamental... el no difundir ni imágenes, ni nombres, ni cualquier tipo de información,” sostuvo el magistrado.

El procedimiento familiar se tramita actualmente en el Juzgado Decimocuarto en materia familiar de Jalisco. Después de la notificación podrá abrirse el periodo probatorio, la posibilidad de comparecencias personales o la negociación entre las partes, según marquen las estrategias legales de cada lado.