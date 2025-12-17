México

Xóchitl Gálvez se une al respaldo a favor de María Amparo Casar: “¿Qué es eso de meter a la cárcel a una mamá?"

La Fiscalía General de la República mantiene abierta la indagatoria sobre la pensión vitalicia

Crédito: Jovani Pérez/Infobae México
Crédito: Jovani Pérez/Infobae México

Xóchitl Gálvez Ruiz, empresaria y excandidata a la presidencia de México celebró que la Fiscalía General de la República (FGR) decida revisar la investigación penal contra María Amparo Casar, presidenta de la asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Gálvez compartió un video en su cuenta oficial de ‘X’, donde expresó su aprobación a la investigación que mantiene la FGR: “Que bueno que la Fiscalía General de la República va a revisar la investigación en contra de María Amparo Casar”, señalando su respaldo a la presidenta de la MCCI.

La excandidata presidencial cuestionó la lógica de iniciar un proceso judicial contra una madre que accedió a una pensión tras la muerte de su esposo, advirtiendo sobre el riesgo de criminalizar la obtención de derechos por familiares de víctimas.

“¿Qué es eso de querer meter a a cárcel a una mamá que consiguió una pensión alimenticia cuando su esposo murió?“, manifestó la empresaria.

¿Por qué investigan a María Amparo Casar?

La FGR mantiene las indagaciones por el presunto delito de uso ilícito de atribuciones y facultades relacionado con el cobro de una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, funcionario de la paraestatal, quien falleció por una caída desde el piso 12 del edificio A de la sede central de Pemex, en el 2004.

(CUARTOSCURO/Captura de pantalla)
(CUARTOSCURO/Captura de pantalla)

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) junto con Octavio Romero Oropeza, en aquel momento titular de Pemex (actualmente director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) expusieron el supuesto caso de corrupción durante una conferencia de prensa.

Veinte años después, el 5 de abril de 2024, Pemex presentó una denuncia penal ante la FGR para investigar el caso de la pensión que cobró Casar.

La presidenta de MCCI condenó
La presidenta de MCCI condenó que el mandatario ‘lucre políticamente’ con la tragedia que enlutó a su familia. Foto: X/@MXvsCORRUPCION

La última actualización, al corte de esta nota es que un juez ordenó aplazar la audiencia inicial en la que María Amparo Casar recibiría formalmente las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR). A pesar de esta postergación, el proceso judicial por la supuesta obtención irregular de una pensión vitalicia otorgada por Petróleos Mexicanos (Pemex) continúa vigente y en curso ante las autoridades federales.

Intelectuales, artistas y académicos expresan respaldo a María Amparo Casar

Un grupo de más de 80 figuras del ámbito académico, cultural y político expresó su apoyo a María Amparo Casar tras la reapertura de la investigación penal que enfrenta. A través de un pronunciamiento público, los firmantes exigieron al gobierno federal y a la Fiscalía General de la República (FGR) el cese de cualquier indagatoria sin fundamento jurídico.

| X / @hdemauleon
| X / @hdemauleon

El documento advierte sobre el riesgo de utilizar el derecho penal para perseguir a quienes critican al poder y señala que la criminalización de la obtención de una pensión viola principios legales y de seguridad jurídica.

Entre los apoyos destacan los nombres de Héctor Aguilar Camín, Denise Dresser, Diego Valadés y Joaquín Cosío, entre otros.

Los interesados subrayan que la pensión en disputa es un derecho adquirido conforme a la ley y alertan que el caso podría convertirse en un precedente peligroso para el ejercicio de derechos ciudadanos en México.

