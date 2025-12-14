México

Detienen a tres personas por presunto robo de celulares en pleno concierto de Bad Bunny

Autoridades ministeriales encontraron que los detenidos cuentan con varios antecedentes delictivos

La SSC desplegó un operativo
La SSC desplegó un operativo especial durante los días del concierto. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a una mujer y dos hombres, quienes posiblemente están relacionados con el robo de teléfonos celulares durante el operativo de seguridad implementado en el concierto de “Bad Bunny: Debí tirar más fotos World Tour”, realizado en el estadio GNP.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes 12 de diciembre, en la colonia Granjas México, ubicada en la alcaldía Iztacalco, donde miles de personas se congregaron para asistir al evento musical. Como parte del dispositivo de vigilancia y prevención del delito, elementos de la SSC realizaban recorridos de seguridad al interior y exterior del inmueble.

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados se percataron de una aglomeración inusual de personas, por lo que se aproximaron de inmediato para verificar la situación. En el lugar, un asistente al concierto solicitó apoyo y señaló directamente a tres personas que, momentos antes, presuntamente lo habían acorralado para despojarlo de su teléfono celular.

La SSC mantiene un operativo
La SSC mantiene un operativo activo de seguridad en el Estadio GNP Seguros. REUTERS/Henry Romero

El denunciante indicó que una mujer fue quien le arrebató el dispositivo móvil y posteriormente se lo pasó a uno de los sujetos, quien a su vez lo entregó a un tercer posible implicado, con la intención de ocultar el objeto robado entre el grupo.

Ante la denuncia, los oficiales de la SSC actuaron de forma inmediata y dieron seguimiento a los señalados, logrando detener a las tres personas. Tras realizarles una revisión preventiva, conforme a los protocolos de actuación policial, les fue asegurado un teléfono celular de alta gama, del cual no pudieron acreditar su legal propiedad.

Por estos hechos, la mujer de 35 años de edad y los dos hombres de 34 y 43 años fueron informados de sus derechos constitucionales y posteriormente puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien se encargará de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

Luego de efectuar un cruce de información en las bases de datos oficiales, se tuvo conocimiento de que la mujer detenida cuenta con un amplio historial delictivo, al registrar cinco ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en los años 2018, dos ocasiones en 2019, 2020 y 2025. Además, presenta cuatro presentaciones ante el Ministerio Público en 2017 y tres más en 2018, todas relacionadas con el delito de robo en distintas modalidades.

Los detenidos fueron puestos a
Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Foto: (iStock)

En cuanto al detenido de 34 años, se informó que cuenta con cuatro ingresos al Sistema Penitenciario por robo en diversas modalidades, ocurridos en 2019, 2023 y dos ocasiones en 2025, así como una presentación ante el Juez Cívico por impedir el libre tránsito de las personas.

Finalmente, el hombre de 43 años registra dos ingresos al Sistema Penitenciario por robo a transeúnte en los años 2018 y 2021, además de una presentación ante el Juez Cívico por ingresar a zonas restringidas.

La SSC reiteró su compromiso de mantener operativos de seguridad en eventos masivos para prevenir delitos y salvaguardar la integridad de los asistentes.

