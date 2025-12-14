Así fue como Marco Verde sumó su cuarto triunfo como boxeador profesional ante Raphael Igbokwe

El medallista olímpico en París 2024 dominó todos los asaltos, según las tarjetas de los jueces, en su más reciente combate. (X / @atletasmxof)

Marco Verde sumó una nueva victoria en su incipiente carrera profesional tras imponerse por decisión unánime ante el estadounidense Raphael Igbokwe, en una pelea celebrada este 13 de diciembre en su natal Mazatlán.

El boxeador mexicano, medallista olímpico en París 2024, dominó el combate a lo largo de todos los asaltos, de acuerdo con las tarjetas de los jueces, para alcanzar su cuarto triunfo desde su debut en el profesionalismo.

Dominio sostenido de Marco Verde en el desarrollo del combate

(X / @MarcoAGreen)

El inicio del combate estuvo marcado por un periodo de estudio entre ambos peleadores. Durante los primeros instantes, Verde midió la distancia y los movimientos de Igbokwe antes de comenzar a soltar combinaciones que evidenciaron su intención ofensiva.

Con el avance de los rounds, el mexicano incrementó la presión y mantuvo una postura activa, conectando golpes tanto a la cabeza como al cuerpo de su rival.

La constancia en el ataque permitió a Verde desgastar progresivamente al estadounidense. Sus combinaciones encontraron efectividad en distintos momentos del combate, lo que se reflejó en el control del ritmo y en la acumulación de puntos a su favor, según la apreciación de los jueces.

Los episodios clave y la decisión unánime

(AP Photo/John Locher)

Los rounds cinco y seis representaron pasajes determinantes del enfrentamiento. En ambos episodios, Marco Verde conectó combinaciones al rostro que llevaron a Raphael Igbokwe contra las cuerdas, obligándolo a recurrir al clinch para frenar el castigo.

Aunque no se concretó una caída, la superioridad del mexicano fue evidente durante esos momentos.

Al concluir el combate, los jueces otorgaron la victoria al pugilista mazatleco en todos los episodios, confirmando el triunfo por decisión unánime.

Con este resultado, el mexicano alcanzó su cuarta victoria como profesional y cerró el año con una actuación sólida, de acuerdo con el veredicto oficial emitido tras la pelea.