El Sistema de Transporte Eléctrico Mexiquense iniciará operaciones en 2026

La entidad se prepara para operar trenes y teleféricos con un modelo descentralizado que busca modernizar el transporte público

Presentan proyecto oficial para la construcción del Trolebús Ixtapaluca (Captura SICT)

El gobierno del Estado de México creó el Sistema de Transporte Eléctrico Mexiquense, el cual será responsable de administrar el servicio de tren rápido, ligero o similares; así como teleférico, trolebús y servicios complementarios, que utilizan energía eléctrica o híbrida, con recorrido subterráneo, y/o, de superficie y elevado.

Daniel Sibaja González, titular de la Secretaría de Movilidad (Semov), dijo que este Sistema será el encargado de realizar investigaciones y estudios que permitan sustentar las solicitudes de concesiones, permisos o autorizaciones ante las autoridades competentes.

El decreto publicado en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, señala que el organismo estará bajo la gestión de la Semov y entrará en vigor a partir del 2 de marzo del 2026.

Los servicios de transporte a su cargo se podrán prestar de forma directa o a través de personas concesionarias.

Su principal objetivo será generar la infraestructura necesaria para proporcionar el servicio público, mediante sistemas eléctricos, de transporte masivo, de mediana y de baja capacidad en la entidad, que incluya rutas y modalidades de transporte alimentador.

Mexicable Línea 3, Naucalpan 50% avance (Secretaría de Movilidad del Estado de México/FB)

También será el responsable de planear, coordinar, construir, administrar, operar, controlar y evaluar estos sistemas de transporte público, cuando se traten de rutas alimentadoras o pretroncales al Sistema de Transporte Eléctrico Mexiquense; y alta o masiva, excepto de las que correspondan al servicio de Mexibús del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM).

Así ha evolucionaod el transporte público en el Edomex

  • El transporte público en el Estado de México inició con sistemas tradicionales como carretas y diligencias a finales del siglo XIX, principalmente en zonas rurales y caminos que conectaban pueblos con la Ciudad de México.
  • A principios del siglo XX apareció el transporte motorizado con autobuses y camiones que ofrecían servicio entre municipios y hacia la capital del país.
  • Durante la segunda mitad del siglo XX, la urbanización acelerada provocó el crecimiento desordenado del transporte público, con microbuses, combis y taxis colectivos como principales medios para cubrir la demanda.
  • El aumento de la población y la extensión de la mancha urbana generaron congestión vial, inseguridad y contaminación, evidenciando la falta de planeación y regulación en el sector.
  • En 1988 inició operaciones la primera línea del Metro en el Estado de México, a través de la Línea A (Metro Pantitlán-La Paz), marcando el comienzo de la integración formal de la región con la red de transporte de la Ciudad de México.
  • En 2008 se inauguró el Mexibús, un sistema de transporte articulado tipo BRT (Bus Rapid Transit), que estableció corredores exclusivos para autobuses de alta capacidad en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Tecámac.
  • En 2011 entró en funcionamiento el Mexicable, primer teleférico urbano en el país, diseñado para mejorar la movilidad en zonas de difícil acceso, especialmente en Ecatepec.
  • El 15 de septiembre de 2023 se inauguró el Tren Suburbano en el ramal Lechería-AIFA, conectado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ampliando la oferta de transporte ferroviario en la región.
  • Actualmente, el transporte público en el Estado de México enfrenta retos como la modernización de flotas, el combate al transporte irregular y el fortalecimiento de la seguridad, además de la necesidad de integrar plenamente sistemas multimodales.

