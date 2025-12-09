Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: arranca entrega de tarjetas Bienestar y así puedes saber cuándo y cómo recogerla

La entrega de tarjetas del Bienestar para los nuevos beneficiarios que se registraron en la última convocatoria de Jóvenes Escribiendo el Futuro comenzó el pasado 8 de diciembre.
Cabe recordar que a través de la tarjeta, las y los estudiantes recibirán un apoyo económico bimestral de 5,800 pesos a lo largo de 10 meses del ciclo escolar, exceptuando julio y agosto por el periodo vacacional. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de México, se desarrolla en todas las 32 entidades federativas y busca que quienes cursan licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado en instituciones públicas “prioritarias” puedan permanecer y finalizar sus estudios.
Para confirmar si un plantel se ubica en una localidad prioritaria, las personas interesadas pueden consultar el “Buscador de Escuelas” disponible en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas.
¿Cómo saber cuándo recoger mi tarjeta del Bienestar si me registré a Jóvenes Escribiendo el Futuro?
La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) indicó que para saber cuándo y cómo recoger la tarjeta del Bienestar, los beneficiarios tendrán que esperar la convocatoria en el canal de difusión de WhatsApp del estado correspondiente.
Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la CNBBBJ o Julio León, titular de la misma, así como de las autoridades de cada plantel.
Documentos para recoger mi tarjeta del Bienestar si me registré a Jóvenes Escribiendo el Futuro
La CNBBBJ también señaló cuáles son los documentos necesarios para que los nuevos beneficiarios puedan recoger el plástico.
Si tienes 18 años o más
- Identificación oficial (original y copia)
- Acta de nacimiento
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Comprobante de domicilio de los último 3 meses
Si tienes menos de 18 años
- Acta de nacimiento
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Comprobante de domicilio de los último 3 meses
De la mamá, papá o tutor
- Identificación oficial (original y copia)
- Acta de nacimiento
- Clave Única de Registro de Población (CURP)
Continúan pagos de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro
Por otra parte, los pagos de la beca correspondiente el bimestre noviembre-diciembre se distribuirán del 4 al 18 de diciembre de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.
Calendario de pagos de Jóvenes Escribiendo el Futuro
- Letras A, B| jueves 4 de diciembre de 2025
- Letra C | viernes 5 de diciembre de 2025
- Letras D, E, F | lunes 8 de diciembre de 2025
- Letra G | martes 9 de diciembre de 2025
- Letras H, I, J, K, L | miércoles 10 de diciembre de 2025
- Letra M | jueves 11 de diciembre de 2025
- Letras N, Ñ, O, P, Q | lunes 15 de diciembre de 2025
- Letra R | martes 16 de diciembre de 2025
- Letras S | miércoles 17 de diciembre de 2025
- Letras T, U, V, W, X, Y, Z | jueves 18 de diciembre de 2025
Cabe recordar que el pasado 29 de octubre se realizó el primer depósito para el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, correspondiente al periodo septiembre-octubre.