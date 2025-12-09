Jóvenes Escribiendo el Futuro 2025: arranca entrega de tarjetas Bienestar y así puedes saber cuándo y cómo recogerla

Jóvenes Escribiendo el Futuro abrirá un nuevo periodo de registros este mes (X@apoyosbienestar)

La entrega de tarjetas del Bienestar para los nuevos beneficiarios que se registraron en la última convocatoria de Jóvenes Escribiendo el Futuro comenzó el pasado 8 de diciembre.

Cabe recordar que a través de la tarjeta, las y los estudiantes recibirán un apoyo económico bimestral de 5,800 pesos a lo largo de 10 meses del ciclo escolar, exceptuando julio y agosto por el periodo vacacional. La iniciativa, impulsada por el Gobierno de México, se desarrolla en todas las 32 entidades federativas y busca que quienes cursan licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado en instituciones públicas “prioritarias” puedan permanecer y finalizar sus estudios.

Para confirmar si un plantel se ubica en una localidad prioritaria, las personas interesadas pueden consultar el “Buscador de Escuelas” disponible en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas.

¿Cómo saber cuándo recoger mi tarjeta del Bienestar si me registré a Jóvenes Escribiendo el Futuro?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) indicó que para saber cuándo y cómo recoger la tarjeta del Bienestar, los beneficiarios tendrán que esperar la convocatoria en el canal de difusión de WhatsApp del estado correspondiente.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la CNBBBJ o Julio León, titular de la misma, así como de las autoridades de cada plantel.

Documentos para recoger mi tarjeta del Bienestar si me registré a Jóvenes Escribiendo el Futuro

La CNBBBJ también señaló cuáles son los documentos necesarios para que los nuevos beneficiarios puedan recoger el plástico.

Si tienes 18 años o más

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio de los último 3 meses

Si tienes menos de 18 años

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Comprobante de domicilio de los último 3 meses

De la mamá, papá o tutor

Identificación oficial (original y copia)

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP)

Continúan pagos de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Por otra parte, los pagos de la beca correspondiente el bimestre noviembre-diciembre se distribuirán del 4 al 18 de diciembre de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada beneficiario.

Calendario de pagos de Jóvenes Escribiendo el Futuro

Letras A, B| jueves 4 de diciembre de 2025

Letra C | viernes 5 de diciembre de 2025

Letras D, E, F | lunes 8 de diciembre de 2025

Letra G | martes 9 de diciembre de 2025

Letras H, I, J, K, L | miércoles 10 de diciembre de 2025

Letra M | jueves 11 de diciembre de 2025

Letras N, Ñ, O, P, Q | lunes 15 de diciembre de 2025

Letra R | martes 16 de diciembre de 2025

Letras S | miércoles 17 de diciembre de 2025

Letras T, U, V, W, X, Y, Z | jueves 18 de diciembre de 2025

Cabe recordar que el pasado 29 de octubre se realizó el primer depósito para el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, correspondiente al periodo septiembre-octubre.